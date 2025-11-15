Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Pál utcai fiúk generációk óta az egyik legmeghatározóbb ifjúsági regény Magyarországon: barátság, bátorság, összetartás, mind örök értékek. De vajon mennyire emlékszel a regény részleteire? Hol találhatók a történet kulcshelyszínei a mai Budapesten? Hol laktak a szereplők? Melyik iskolába jártak? Mi lett a grund sorsa a könyv végén? Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével és bizonyítsd: a grund valóban a tiéd!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tiéd a grund? Teszteld tudásod, mennyit tudsz a Pál utcai fiúk történetéről! 1/10 kérdés A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc ifjúsági regénye. Első közlése 1906-ban, egy ifjúsági folyóiratban folytatásokban történt. Mi volt a lap neve? a Nebulók Lapja a Fiatalok Lapja a Tanulók Lapja a Diákok Lapja Következő kérdés 2/10 kérdés Mi az a gúnyos kifejezés, amit társaságra, egyesületre használtak, amelynek látóköre, tevékenysége nem terjed túl tagjainak érdeklődésén. gittegylet brancs galeri bagázs Következő kérdés 3/10 kérdés A regényben szereplő grund, a regény szövegéből kideríthetően, hol található? Józsefvárosban, a mai Baross és Mária utcák sarkán volt. Józsefvárosban, a mai Pál és Mária utcák sarkán volt. Józsefvárosban, a mai Csepreghy és Mária utcák sarkán volt. Józsefvárosban, a mai Üllői út és Mária utca sarkán volt. Következő kérdés 4/10 kérdés Hol hallgatják ki a regény szereplői a vörösingeseket? Budapesti Állatkertben Budapesti Vidámparkban Füvészkertben Városligetben Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik az az iskola a regény szerint, amelybe a Pál utcaiak járnak? Tóth Árpád Gimnázium József Attila Gimnázium Református Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium Következő kérdés 6/10 kérdés Hol található a regény szerint Nemecsekék lakása? Rákos utca 3. szám alatt Hattyú utca 5. szám alatt Teve utca 7. szám alatt Bakter utca 10. szám alatt Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik utcában lakott a regény szerint Boka? Kinizsi utcában Toldi utcában Mátyás utcában Király utcában Következő kérdés 8/10 kérdés Kinek a nevét írják be az egylet fekete noteszébe csupa kisbetűvel? Geréb Dezső Boka János Áts Feri Nemecsek Ernő Következő kérdés 9/10 kérdés Hol található Zsigó András, Nemecsek Ernőt ábrázoló szobra? Füvészkertben a pálmaház medencéjében Nemzeti Múzeum lépcsőjén Halászbástya tornyában Budapesti Állatkert bejáratánál Következő kérdés 10/10 kérdés Mi történik a grunddal a könyv végén? focipálya épül a helyére lezárják a területet házat építenek a helyére parkot építenek a területre Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK