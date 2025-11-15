2025. november 15. szombat Albert, Lipót
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A young woman spending time in her kitchen, reading a book, sitting at the table
Kvíz

Kvíz: Tiéd a grund? Teszteld tudásod, mennyit tudsz a Pál utcai fiúk történetéről!

Pénzcentrum
2025. november 15. 18:01

A Pál utcai fiúk generációk óta az egyik legmeghatározóbb ifjúsági regény Magyarországon: barátság, bátorság, összetartás, mind örök értékek. De vajon mennyire emlékszel a regény részleteire? Hol találhatók a történet kulcshelyszínei a mai Budapesten? Hol laktak a szereplők? Melyik iskolába jártak? Mi lett a grund sorsa a könyv végén? Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével és bizonyítsd: a grund valóban a tiéd!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Tiéd a grund? Teszteld tudásod, mennyit tudsz a Pál utcai fiúk történetéről!

1/10 kérdés
A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc ifjúsági regénye. Első közlése 1906-ban, egy ifjúsági folyóiratban folytatásokban történt. Mi volt a lap neve?
a Nebulók Lapja
a Fiatalok Lapja
a Tanulók Lapja
a Diákok Lapja
2/10 kérdés
Mi az a gúnyos kifejezés, amit társaságra, egyesületre használtak, amelynek látóköre, tevékenysége nem terjed túl tagjainak érdeklődésén.
gittegylet
brancs
galeri
bagázs
3/10 kérdés
A regényben szereplő grund, a regény szövegéből kideríthetően, hol található?
Józsefvárosban, a mai Baross és Mária utcák sarkán volt.
Józsefvárosban, a mai Pál és Mária utcák sarkán volt.
Józsefvárosban, a mai Csepreghy és Mária utcák sarkán volt.
Józsefvárosban, a mai Üllői út és Mária utca sarkán volt.
4/10 kérdés
Hol hallgatják ki a regény szereplői a vörösingeseket?
Budapesti Állatkertben
Budapesti Vidámparkban
Füvészkertben
Városligetben
5/10 kérdés
Melyik az az iskola a regény szerint, amelybe a Pál utcaiak járnak?
Tóth Árpád Gimnázium
József Attila Gimnázium
Református Gimnázium
Vörösmarty Mihály Gimnázium
6/10 kérdés
Hol található a regény szerint Nemecsekék lakása?
Rákos utca 3. szám alatt
Hattyú utca 5. szám alatt
Teve utca 7. szám alatt
Bakter utca 10. szám alatt
7/10 kérdés
Melyik utcában lakott a regény szerint Boka?
Kinizsi utcában
Toldi utcában
Mátyás utcában
Király utcában
8/10 kérdés
Kinek a nevét írják be az egylet fekete noteszébe csupa kisbetűvel?
Geréb Dezső
Boka János
Áts Feri
Nemecsek Ernő
9/10 kérdés
Hol található Zsigó András, Nemecsek Ernőt ábrázoló szobra?
Füvészkertben a pálmaház medencéjében
Nemzeti Múzeum lépcsőjén
Halászbástya tornyában
Budapesti Állatkert bejáratánál
10/10 kérdés
Mi történik a grunddal a könyv végén?
focipálya épül a helyére
lezárják a területet
házat építenek a helyére
parkot építenek a területre
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #iskola #könyv #kvíz #könyvek #irodalom #általános műveltségi kvíz #irodalmi kvíz #könyves kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:35
18:01
17:09
16:05
15:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2025. november 15.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényel megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
2025. november 14.
Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 15. szombat
Albert, Lipót
46. hét
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
3 hete
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
3
2 hónapja
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
4
2 hónapja
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
5
2 hete
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 15. 16:05
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
Pénzcentrum  |  2025. november 15. 13:02
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényel megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
Agrárszektor  |  2025. november 15. 18:38
Visszavonulót fújt Trump: kétszáz élelmiszer vámját függesztette fel