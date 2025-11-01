2025. november 1. szombat Marianna
18 °C Budapest
Close up shot of an older woman sitting and relaxing in her pajamas in the bed at home. It is the morning and she is using a digital tablet to go on the internet, or have a video call, or watch something. She is smiling while looking d
Kvíz

TOP10 októberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, turisztikai, gasztronómiai kvízeink!

Pénzcentrum
2025. november 1. 12:00

A Pénzcentrumon minden nap friss kvízzel várjuk az olvasókat. Legyen szó turizmusról, irodalomról, földrajzról, gasztronómiáról, filmekről, sorozatokról vagy épp híres emberekről, nálunk mindig akad izgalmas kihívás. Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek októberben. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből!

Szeretnél kipróbálni 1-2 izgalmas kvízt? Esetleg lemaradtál néhányról? Nézd meg, melyek voltak október hónap legnépszerűbb kvízei!

TOP10 kvíz: ezek voltak a legjobb kvízek októberben:

  1. Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
  2. Kvíz: Kisujjadban vannak a legendás magyar dalok és zenekarok? Tedd próbára, mire emlékszel!
  3. Kvíz: Felismered fotókról a világ nevezetességeit? Lássuk, kifog-e rajtad a modern világ 10 csodája!
  4. Kvíz: Igazi könyvmoly vagy és jól ismered a magyar regényeket, írókat is? Ez a 10 kérdés nem foghat ki rajtad!
  5. Kvíz: Jól ismered a röviditalokat? Lássuk, tudod-e melyik ital miből készül!
  6. Kvíz: Kóstoltad már ezeket a régi magyar ételeket? Lássuk, felismered-e őket képek alapján!
  7. Kvíz: Rég olvastad A kőszívű ember fiait, vagy most küzdesz vele? Teszteld, mire emlékszel!
  8. Kvíz: Földrajz témában te vagy az ász? Fogadjunk, ezt te sem tudtad a világ híres fővárosairól!
  9. Kvíz: Tudod milyen étel a tócsni, barátfüle, keszőce? Teszteld, jól ismered-e az ételek tájnyelvi neveit!
  10. Kvíz: Jobban ismered Budapest térképét, mint a tenyered? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 kérdés!
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #október #zene #magyar #gasztronómiai #kvíz #könyvek #földrajz kvíz #irodalmi kvíz

