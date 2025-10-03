2025. október 3. péntek Helga
Colorful hot air balloons flying over Cappadocia,Turkey
Kvíz

Kvíz: Felismered fotókról a világ nevezetességeit? Lássuk, kifog-e rajtad a modern világ 10 csodája!

Pénzcentrum
2025. október 3. 17:59

Az ókori világ hét csodája közül hat már az enyészeté lett, csak leírások alapján tudjuk elképzelni, milyen helyek, építmények lehettek. Azonban a modern világunk is bővelkedik csodákban: ősi birodalmak romvárosai, csodálatos középkori templomok, vagy akár 21. századi felhőkarcolók tarkítják a világot és vonzzák a turisták tömegeit. Te is nagy utazó vagy, érdekelnek a különleges helyek, építmények a világban? Vagy csak inspirációt keresel, hová kéne legközelebb elutazni? A mai kvíz során próbára teheted, mit tudsz és ihletet is meríthetsz képeinkből.

Kvíz: Felismered fotókról a világ nevezetességeit? Lássuk, kifog-e rajtad a modern világ 10 csodája!

1/10 kérdés
A képen az ókori világ hét csodája közül az egyetlen látható, mely még ma is létezik. Melyik településen?
Szfinx és piramis, Gíza, Kairó, Egyiptom
Babilon
Alexandria
Gíza
Halikarnasszosz
2/10 kérdés
Milyen néven ismerjük a képen látható épületet?
Morning view on the beautiful Taj Mahal at the golden hour while sunrise.
Alhambra
Chichén Itzá
Tádzs Mahal
Hagia Szophia
3/10 kérdés
Melyik szigeten találhatók a képen látható híres kőszobrok?
Rapa Nui. Húsvét-sziget, Isla de Pascua, Polinézia, Chile, Óceánia
Karácsony-sziget
Pünkösd-sziget
Advent-sziget
Húsvét-sziget
4/10 kérdés
Milyen kastély a képen látható kedvelt európai turistalátványosság?
Schwangau, Bajorország/ Németország - 2024. október 28: Neuschwanstein kastély (németül: Schloss Neuschwanstein) egy híres XIX. századi román stílusú kastély a németországi Bajorországban, Schwangau falu fölött egy sziklás dombon. A kastélyt 1869 és 1892 között építették, és II. ludwig bajor király rendelte meg elvonulási céllal. Ma világhírű turistacélpont.
Versailles
Mont Saint-Michel
Neuschwanstein
Hohenzollern
5/10 kérdés
Melyik felhőkarcoló látható a képen?
Egyesült Arab Emírségek Dubai városkép égbolt város légi felvételen Burj Khalifa
Shanghai Tower
Turning Torso
Burj Khalifa
Taipei 101
6/10 kérdés
Hol található a képen látható szobor?
Rio de Janeiro, Brazília. megváltó krisztus szobor
Rodosz, Görögország
Volgográd, Oroszország
Rio de Janeiro, Brazília
New York, USA
7/10 kérdés
Melyik hegység vonulatai között található a képen látható romváros?
Machu Picchu inka romok drámai felhőkkel, Cusco, Peru.
Atlasz
Kaukázus
Andok
Pamír
8/10 kérdés
Melyik országban látható a képen látható sziklába vájt kincstár?
Turisták nézik a petriai kincstárat és fotózkodnak a tevékkel jordánia petra
Egyiptom
Törökország
Jordánia
Örményország
9/10 kérdés
Melyik földrészen található a világhírű templomegyüttes, mely a képen látható?
Ankor Wat, Kambodzsa ázsia
Dél-Amerika
Ázsia
Európa
Óceánia
10/10 kérdés
Mi a neve a képen látható épületnek?
A Kreml viharos égbolt alatt.
Kreml
Élysée-palota
Hradzsin
Tower
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #látványosság #világ #építészet #látnivaló #kvíz

