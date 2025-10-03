Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ókori világ hét csodája közül hat már az enyészeté lett, csak leírások alapján tudjuk elképzelni, milyen helyek, építmények lehettek. Azonban a modern világunk is bővelkedik csodákban: ősi birodalmak romvárosai, csodálatos középkori templomok, vagy akár 21. századi felhőkarcolók tarkítják a világot és vonzzák a turisták tömegeit. Te is nagy utazó vagy, érdekelnek a különleges helyek, építmények a világban? Vagy csak inspirációt keresel, hová kéne legközelebb elutazni? A mai kvíz során próbára teheted, mit tudsz és ihletet is meríthetsz képeinkből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Felismered fotókról a világ nevezetességeit? Lássuk, kifog-e rajtad a modern világ 10 csodája! 1/10 kérdés A képen az ókori világ hét csodája közül az egyetlen látható, mely még ma is létezik. Melyik településen? Babilon Alexandria Gíza Halikarnasszosz Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen néven ismerjük a képen látható épületet? Alhambra Chichén Itzá Tádzs Mahal Hagia Szophia Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik szigeten találhatók a képen látható híres kőszobrok? Karácsony-sziget Pünkösd-sziget Advent-sziget Húsvét-sziget Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen kastély a képen látható kedvelt európai turistalátványosság? Versailles Mont Saint-Michel Neuschwanstein Hohenzollern Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik felhőkarcoló látható a képen? Shanghai Tower Turning Torso Burj Khalifa Taipei 101 Következő kérdés 6/10 kérdés Hol található a képen látható szobor? Rodosz, Görögország Volgográd, Oroszország Rio de Janeiro, Brazília New York, USA Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik hegység vonulatai között található a képen látható romváros? Atlasz Kaukázus Andok Pamír Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik országban látható a képen látható sziklába vájt kincstár? Egyiptom Törökország Jordánia Örményország Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik földrészen található a világhírű templomegyüttes, mely a képen látható? Dél-Amerika Ázsia Európa Óceánia Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a neve a képen látható épületnek? Kreml Élysée-palota Hradzsin Tower Eredmények

Címlapkép: Getty Images

