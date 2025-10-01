Kvíz: Tudod milyen étel a tócsni, barátfüle, keszőce? Teszteld, jól ismered-e az ételek tájnyelvi neveit!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar konyha nemcsak az ízeiben, hanem a nyelvében is gazdag: ugyanaz az étel más és más nevet kaphat attól függően, hogy az ország melyik szegletében járunk. A Pénzcentrum mai kvíze segítségével kipróbálhatod, mennyire vagy jártas a magyar tájak sokszínű gasztronómiai nyelvjárásában. De tesztelheted, mennyire emlékszel a nagyi konyhájában hallott szavak, kifejezések, ételnevek jelentésére is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tócsni, barátfüle, keszőce? Teszteld, mennyire ismered a magyar ételek vidéki neveit! 1/10 kérdés Hogy hívják ismertebb nevén a töki pompost? fánk panírozott zsemle kenyérlángos töltött kifli Következő kérdés 2/10 kérdés Miből készül a dödölle? vajas tésztából gyúrt főtt krumpliból, búzalisztből gyúrt masszából főtt krumpliból, rizsdarából gyúrt massza kukoricadarából gyúrt massza Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen néven ismerik a barátfülét még? lekváros rizs lekváros tészta lekváros derelye lekváros kenyér Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy nevezik más néven a tócsnit? leveleske lapcsánka ütőcske kapocska Következő kérdés 5/10 kérdés Mi az a smarni? tejbetészta palacsinta császármorzsa tejbegríz Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a pampuska ismertebb neve? krumpligombóc lángos fánk palacsinta Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a kukoricamálé? öntet leves főzelék sütemény Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen olasz ételhez hasonlít a puliszka? rizotto polenta spagetti arancini Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik ételt nevezik sok helyen gránátos kockának? krumplis tészta káposztás tészta paradicsomos káposzta rakott krumplit Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen ételt rejt a keszőce nevű fogás? kacsasült savanyú leves libasült húsleves Eredmények

