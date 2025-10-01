2025. október 1. szerda Malvin
hungarian style pasta with sour cream, cottage cheese and bacon
Kvíz: Tudod milyen étel a tócsni, barátfüle, keszőce? Teszteld, jól ismered-e az ételek tájnyelvi neveit!

Pénzcentrum
2025. október 1. 18:00

A magyar konyha nemcsak az ízeiben, hanem a nyelvében is gazdag: ugyanaz az étel más és más nevet kaphat attól függően, hogy az ország melyik szegletében járunk. A Pénzcentrum mai kvíze segítségével kipróbálhatod, mennyire vagy jártas a magyar tájak sokszínű gasztronómiai nyelvjárásában. De tesztelheted, mennyire emlékszel a nagyi konyhájában hallott szavak, kifejezések, ételnevek jelentésére is.

Kvíz: Tócsni, barátfüle, keszőce? Teszteld, mennyire ismered a magyar ételek vidéki neveit!

1/10 kérdés
Hogy hívják ismertebb nevén a töki pompost?
fánk
panírozott zsemle
kenyérlángos
töltött kifli
2/10 kérdés
Miből készül a dödölle?
vajas tésztából gyúrt
főtt krumpliból, búzalisztből gyúrt masszából
főtt krumpliból, rizsdarából gyúrt massza
kukoricadarából gyúrt massza
3/10 kérdés
Milyen néven ismerik a barátfülét még?
lekváros rizs
lekváros tészta
lekváros derelye
lekváros kenyér
4/10 kérdés
Hogy nevezik más néven a tócsnit?
leveleske
lapcsánka
ütőcske
kapocska
5/10 kérdés
Mi az a smarni?
tejbetészta
palacsinta
császármorzsa
tejbegríz
6/10 kérdés
Mi a pampuska ismertebb neve?
krumpligombóc
lángos
fánk
palacsinta
7/10 kérdés
Mi a kukoricamálé?
öntet
leves
főzelék
sütemény
8/10 kérdés
Milyen olasz ételhez hasonlít a puliszka?
rizotto
polenta
spagetti
arancini
9/10 kérdés
Melyik ételt nevezik sok helyen gránátos kockának?
krumplis tészta
káposztás tészta
paradicsomos káposzta
rakott krumplit
10/10 kérdés
Milyen ételt rejt a keszőce nevű fogás?
kacsasült
savanyú leves
libasült
húsleves
Címlapkép: Getty Images
#gasztronómia #vidék #étel #magyar #ételek #receptek #kvíz #hagyomány #magyar konyha

