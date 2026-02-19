A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
Nagyon fontos BKK-járat esik ki a hétvégén: ne megszokásból közlekedj, ha erre járnál!
Faápolási munkák miatt jelentős változásokra kell számítani vasárnap délelőtt az újpesti villamosközlekedésben. A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik 7 és 11 óra között.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöki tájékoztatása szerint az újpesti faápolási munkák miatt vasárnap reggel 7 órától délelőtt 11 óráig a 12-es villamos nem közlekedik. Az érintett vonalon, Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között 12-es jelzéssel pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Változik a 14-es villamos közlekedése is: a szerelvények csak a Lehel tér és a Szent István tér (Újpesti piac) között járnak. Az Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak közötti szakaszon 14-es pótlóbuszokkal lehet utazni.
A BKK javaslata szerint a villamosokról a pótlóbuszokra a Szent István téren (Újpesti piac) érdemes átszállni. A pótlóbuszokról a villamosokra történő váltáshoz pedig az Újpest-központ megállóhelyet ajánlják.
A közlekedési vállalat alternatív útvonalakat is megjelölt. Káposztásmegyerről a belváros felé tartóknak a Káposztásmegyer, Szilas-patak megállótól induló 20E buszt javasolják. Az M3-as metró a Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak megállótól a 30-as busszal érhető el. Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni.
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.
A hatóságok szerint nem vadon élő állatról lehet szó, felmerült, hogy magántartásból szabadult ki.
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de késő estére akár -3 fokig is lehűlhet a levegő.
Az ITAKA döntése nemcsak az utazási kínálatot bővíti, hanem a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségét is javíthatja.
A Ryanair újabb gépet állomásoztat Budapesten, így már tizenegy repülőből áll a légitársaság hazai flottája.
Az előrejelzések szerint a nap nagy részében felhős vagy erősen felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig a februári átlagnak megfelelő tartományban alakul.
A Pugliában pusztító viharok következtében Valentin-nap éjszakáján összeomlott a délolasz partvidék híres sziklaképződménye.
A mesterséges intelligenciára épülő keresőeszközök – mint a ChatGPT vagy a Google Gemini – alapjaiban változtatják meg a szállodai értékesítés online működését.
A meggyengült poláris örvény következtében rendkívül szélsőséges időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon.
Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap - közölte a hegyimentő szolgálat.
Az ország jelentős részén havazás, ónos eső és erős szél nehezítheti a közlekedést a következő napokban.
Jelentős fennakadásokat okoz a havazás az amszterdami Schiphol repülőtéren, több mint 150 járatot töröltek.
Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben.
