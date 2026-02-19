Nagyon fontos BKK-járat esik ki a hétvégén: ne megszokásból közlekedj, ha erre járnál!

Faápolási munkák miatt jelentős változásokra kell számítani vasárnap délelőtt az újpesti villamosközlekedésben. A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik 7 és 11 óra között.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöki tájékoztatása szerint az újpesti faápolási munkák miatt vasárnap reggel 7 órától délelőtt 11 óráig a 12-es villamos nem közlekedik. Az érintett vonalon, Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között 12-es jelzéssel pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Változik a 14-es villamos közlekedése is: a szerelvények csak a Lehel tér és a Szent István tér (Újpesti piac) között járnak. Az Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak közötti szakaszon 14-es pótlóbuszokkal lehet utazni.

A BKK javaslata szerint a villamosokról a pótlóbuszokra a Szent István téren (Újpesti piac) érdemes átszállni. A pótlóbuszokról a villamosokra történő váltáshoz pedig az Újpest-központ megállóhelyet ajánlják.

A közlekedési vállalat alternatív útvonalakat is megjelölt. Káposztásmegyerről a belváros felé tartóknak a Káposztásmegyer, Szilas-patak megállótól induló 20E buszt javasolják. Az M3-as metró a Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak megállótól a 30-as busszal érhető el. Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA