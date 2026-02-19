Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.
Hatalmas bajban a Premier League egykori bajnoka: hat pont levonást kaptak, de megküzdenek érte
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk - jelentette a BBC.
A szankciót egy független bizottság rendelte el a hónap elején, aminek következtében a Rókák a 20. helyre csúsztak a Championship-ben, és csak gólkülönbséggel kerülték el a kiesőzónát. Azóta két egymást követő vereség miatt már a kiesőzónába kerültek, két pontra a biztonságos helytől.
A Leicester-t májusban vádolta meg a Premier League a nyereségességi és fenntarthatósági szabályok (PSR) megsértésével a 2023-24-es szezonnal záruló három éves időszakra vonatkozóan. A Premier League közölte, hogy "sürgősen törekszik a fellebbezés rendezésére", még a szezon vége előtt.
Az eljárás során döntés születik majd a Premier League saját fellebbezéséről is, amely a független bizottság azon döntése ellen irányul, hogy nem szankcionálták a Leicester-t az éves beszámolójuk késedelmes benyújtása miatt.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
21.
West Bromwich Albion
|
32
|
9
|
7
|
16
|
32
|
47
|
-15
|
34
|
22.
Leicester City
|
32
|
10
|
8
|
14
|
44
|
51
|
-7
|
32
|
23.
Oxford United
|
32
|
6
|
10
|
16
|
28
|
44
|
-16
|
28
A Leicester a pontlevonás kihirdetésekor "aránytalannak" nevezte a büntetést. A klub szerint a szankció "nem tükrözi megfelelően az enyhítő körülményeket, amelyek jelentősége nem becsülhető alá a sportszakmai törekvéseinkre gyakorolt potenciális hatás miatt".
A PSR szabályok szerint a Premier League klubjai nem veszíthetnek többet 105 millió fontnál három év alatt, de ez az összeg 22 millió fonttal csökken minden olyan szezonra, amelyet egy klub az élvonalon kívül tölt. A Leicester 2024. június 30-án záruló időszakra vonatkozó beszámolója 19,4 millió fontos veszteséget mutatott. A 2022-23-as beszámolójukban 89,7 millió fontos veszteséget jelentettek, míg a 2022 májusáig tartó 12 hónapban klubrekordot jelentő 92,5 millió fontot veszítettek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár a Premier League emelt vádat, az EFL vette át az ügyet a Leicester másodosztályba történő kiesése után. A bizottság megállapította, hogy a klub 20,8 millió fonttal lépte túl az EFL 83 millió fontos limitjét a 36 hónapos értékelési időszak alatt.
Bár maximum 12 pontos büntetést is kiszabhattak volna, a bizottság a Leicester túlköltekezésének százalékos aránya alapján hat pontos levonás mellett döntött, figyelembe véve a klub "javuló pénzügyi helyzetét" az értékelési időszak során.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll.
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián.
Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe: májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen.
A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.
A magyar sífutó páros, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen zárta a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú csapatsprintjét.
A labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában ma este négy párharcot rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért.
Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!
Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában
A 2026-os milánói téli olimpia apropóján sportdietetikusok osztották meg, milyen táplálkozási elveket követnek az élsportolók.
A Liverpool vezetősége új szerződéssel készül megtartani középpályását, amely jelentős béremelést hozhat számára - csakhogy a cápák már köröznek.
Donald Trump az utolsó pillanatban dönthet úgy, hogy csatlakozik a milánó–cortinai téli olimpia záróeseményeihez.
A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén