Hatalmas bajban a Premier League egykori bajnoka: hat pont levonást kaptak, de megküzdenek érte

A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk - jelentette a BBC.

A szankciót egy független bizottság rendelte el a hónap elején, aminek következtében a Rókák a 20. helyre csúsztak a Championship-ben, és csak gólkülönbséggel kerülték el a kiesőzónát. Azóta két egymást követő vereség miatt már a kiesőzónába kerültek, két pontra a biztonságos helytől.

A Leicester-t májusban vádolta meg a Premier League a nyereségességi és fenntarthatósági szabályok (PSR) megsértésével a 2023-24-es szezonnal záruló három éves időszakra vonatkozóan. A Premier League közölte, hogy "sürgősen törekszik a fellebbezés rendezésére", még a szezon vége előtt.

Az eljárás során döntés születik majd a Premier League saját fellebbezéséről is, amely a független bizottság azon döntése ellen irányul, hogy nem szankcionálták a Leicester-t az éves beszámolójuk késedelmes benyújtása miatt.

Anglia Leicester City Piaci érték: 142,40M Edző: Andy King Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #22 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 21. West Bromwich Albion 32 9 7 16 32 47 -15 34 22. Leicester City 32 10 8 14 44 51 -7 32 23. Oxford United 32 6 10 16 28 44 -16 28 Adatlap létrehozva: 2026.02.19.

A Leicester a pontlevonás kihirdetésekor "aránytalannak" nevezte a büntetést. A klub szerint a szankció "nem tükrözi megfelelően az enyhítő körülményeket, amelyek jelentősége nem becsülhető alá a sportszakmai törekvéseinkre gyakorolt potenciális hatás miatt".

A PSR szabályok szerint a Premier League klubjai nem veszíthetnek többet 105 millió fontnál három év alatt, de ez az összeg 22 millió fonttal csökken minden olyan szezonra, amelyet egy klub az élvonalon kívül tölt. A Leicester 2024. június 30-án záruló időszakra vonatkozó beszámolója 19,4 millió fontos veszteséget mutatott. A 2022-23-as beszámolójukban 89,7 millió fontos veszteséget jelentettek, míg a 2022 májusáig tartó 12 hónapban klubrekordot jelentő 92,5 millió fontot veszítettek.

Bár a Premier League emelt vádat, az EFL vette át az ügyet a Leicester másodosztályba történő kiesése után. A bizottság megállapította, hogy a klub 20,8 millió fonttal lépte túl az EFL 83 millió fontos limitjét a 36 hónapos értékelési időszak alatt.

Bár maximum 12 pontos büntetést is kiszabhattak volna, a bizottság a Leicester túlköltekezésének százalékos aránya alapján hat pontos levonás mellett döntött, figyelembe véve a klub "javuló pénzügyi helyzetét" az értékelési időszak során.