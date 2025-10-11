2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
View of glass globe on gold background:euroope, Africa.
Kvíz

Kvíz: Földrajz témában te vagy az ász? Fogadjunk, ezt te sem tudtad a világ híres fővárosairól!

Pénzcentrum
2025. október 11. 18:01

Akkor is helyesen válaszolsz minden földrajzi kérdésre, ha álmodból keltenek fel? Ha már gyermekként is lelkesen pörgetted a földgömböt és lapoztad fel a színes földrajzi atlaszokat, mai kvízünk biztosan neked szól. Ha jól ismered Európa, Ázsia, Amerikai és Afrika országait, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásodat: nézzük, meg tudod-e mondani, melyik országnak hogyan hívják a fővárosát!

1/10 kérdés
Melyik ország fővárosa Szarajevó?
Szerbia
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Szlovénia
2/10 kérdés
Hogy hívják Szíria fővárosát?
Dubaj
Maszkat
Teherán
Damaszkusz
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nagyváros Japán fővárosa?
Kiotó
Oszaka
Szapporo
Tokió
4/10 kérdés
Melyik európai ország fővárosa Helsinki?
Észtország
Svédország
Finnország
Norvégia
5/10 kérdés
Mi a neve Nepál fővárosának?
Katmandu
Szöul
Szingapúr
Lanzhou
6/10 kérdés
Melyik dél-amerikai ország fővárosa Bogotá?
Peru
Chile
Venezuela
Kolumbia
7/10 kérdés
Hogy hívják Kuba fővárosát?
Santo Domingo
Havanna
Miami
San Juan
8/10 kérdés
Mi a neve Washington állam (USA) fővárosának?
Vancouver
Seattle
Olympia
Portland
9/10 kérdés
Melyik város Indonézia fővárosa?
Jakarta
Kuala Lumpur
Denpasar
Bangkok
10/10 kérdés
Melyik ország fővárosa Dublin?
Skócia
Írország
Anglia
Belgium
Címlapkép: Getty Images
