Akkor is helyesen válaszolsz minden földrajzi kérdésre, ha álmodból keltenek fel? Ha már gyermekként is lelkesen pörgetted a földgömböt és lapoztad fel a színes földrajzi atlaszokat, mai kvízünk biztosan neked szól. Ha jól ismered Európa, Ázsia, Amerikai és Afrika országait, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásodat: nézzük, meg tudod-e mondani, melyik országnak hogyan hívják a fővárosát!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Földrajz témában te vagy az ász? Fogadjunk, ezt te sem tudtad a világ híres fővárosairól! 1/10 kérdés Melyik ország fővárosa Szarajevó? Szerbia Bosznia-Hercegovina Bulgária Szlovénia Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívják Szíria fővárosát? Dubaj Maszkat Teherán Damaszkusz Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nagyváros Japán fővárosa? Kiotó Oszaka Szapporo Tokió Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik európai ország fővárosa Helsinki? Észtország Svédország Finnország Norvégia Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a neve Nepál fővárosának? Katmandu Szöul Szingapúr Lanzhou Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik dél-amerikai ország fővárosa Bogotá? Peru Chile Venezuela Kolumbia Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy hívják Kuba fővárosát? Santo Domingo Havanna Miami San Juan Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a neve Washington állam (USA) fővárosának? Vancouver Seattle Olympia Portland Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik város Indonézia fővárosa? Jakarta Kuala Lumpur Denpasar Bangkok Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ország fővárosa Dublin? Skócia Írország Anglia Belgium Eredmények

