Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
Megszólalt a magyar olimpiai szereplésről a MOB elnöke: így értékelt Gyulay Zsolt
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián. Hangsúlyozta, hogy a tizenhat fős küldöttség minden tagja a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtotta a versenyeken.
Gyulay Zsolt a MOB hivatalos honlapjának adott interjúban fejtette ki véleményét az eseményről és a magyar sportolók helytállásáról. Az elnök elmondta: előzetesen tisztában voltak azzal, hogy ezúttal nem az érmek megszerzése az elsődleges cél. Ennek ellenére a versenyzők mindannyian kiváló teljesítményt nyújtottak.
A sportvezető személyesen is követi az eseményeket: ellátogatott az olimpiai faluba, és több sportdiplomáciai megbeszélésen is részt vett. Pozitívumként értékelte az európai rendezést, a jelentős havazást és a látványos versenyhelyszíneket. Ugyanakkor rámutatott a fenntarthatósági törekvések hátulütőire, különösen a helyszínek szétszórtságára és az ebből adódó logisztikai kihívásokra.
Emiatt össze kell hangolni, hogy minden versenyzőnknél ott legyen a hátország, a segítség. Otthon majd értékeljük a tapasztalatokat, hiszen a jövő évi isztambuli Európai Játékokon és a 2028-as Los Angeles-i olimpián is hasonló lesz a helyzet
– fogalmazott az elnök.
A házigazda olasz csapat eredményességét elismeréssel kommentálta Gyulay, aki Milánóban Luciano Buonfiglióval, az Olasz Kajak-Kenu Szövetség elnökével közösen követte a rövidpályás gyorskorcsolya-versenyeket. A kajakosként is ismert olasz sportvezető várhatóan Budapestre látogat majd, hogy megossza tapasztalatait a magyar sportvezetéssel.
Külön elismerést kapott a Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej alkotta műkorcsolyázó páros, amely a negyedik helyen végzett. A MOB elnöke szerint teljesítményük jelentősen hozzájárulhat a sportág magyarországi népszerűségének növekedéséhez.
Szerintem fontos, hogy ilyen példák legyenek a magyar fiatalok előtt. És legyen minél több jégfelület Magyarországon, ez lehet a mi jövőnk
– emelte ki.
A hosszú távú stratégiát illetően Gyulay egyértelműen a korcsolyázó szakágakban látja a magyar téli sportok jövőjét.
Mi akkora ország vagyunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy minden sportágra fókuszáljunk. A havas sportágakban nagyon kevés esélyünk van; ezekben felvenni a harcot az alpesi országokkal vagy Ázsiával szinte lehetetlen. De korcsolyában van esélyünk. Ha a későbbiekben megépül az a korcsolyaközpont, ami Európában egyedülálló lenne, és a szakemberek besegítenek – akár külföldről, akár belföldről –, akkor ezekben a szakágakban lenne esélyünk, ezekre kell koncentrálni
– vázolta fel a jövőképet a MOB elnöke. Gyulay Zsolt néhány hónappal a játékok előtt a Pénzcentrumnak is adott interjút, és már akkor is arról beszélt, hogy a szerepléssel kapcsolatban nincsen kifejezett éremelvárás. Ezt itt olvashatod el újra:
címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
