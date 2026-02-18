Az alternatív ingatlanpiacon mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők.
Új hullám a lakáspiacon: 4300 új lakás érkezik, nyomás alá kerülhetnek a használt ingatlanok
Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten. A kiemelt projektek keretében így már 15-20 ezer új lakás építését tervezik a beruházók. Az érintett lakóingatlanok nagy része várhatóan 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lesz elérhető, hogy megfeleljenek a Otthon Start Program árkritériumának. A megfizethetőbb áron kínált új lakóingatlanok megjelenése nemcsak az új építésűek szegmensében fékezheti a drágulást, hanem a környékbeli használt lakások árának áremelkedést is visszafoghatja. Ez pedig új és izgalmas fejleményeket tartogathat a használt lakáspiacra lépő vevők és eladók számára is 2026-ban.
Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata, miután több lakásberuházás kap kiemelt státuszt - derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amit a társadalmi vitára bocsátott rendelettervezethez kapcsolódóan készített az ingatlanhirdetési portál. Az érintett tizenegy fejlesztés keretében közel 4300 lakás épülhet meg. A kiemelt projektek közül több beruházás rozsdaövezeti besorolást kapott, ami további kedvezményeket jelenthet a vevők számára, mert ők vissza tudják igényelni az új lakások 5 százalékos áfáját is.
Várható volt, de vannak meglepetések is
„Már hónapok óta számítani lehetett arra, hogy felpörögnek azok a lakásfeljesztések, amik az otthon start program keretében piacra lépő első lakásvásárlókat célozzák. A kiemelt beruházási státusszal rendelkező építkezések gyorsítópályára kerülnek, így a fejlesztők hamarabb tudnak újabb projekteket indítani, ez pedig gyorsabb megtérülést jelent a számukra. A vevők szempontjából pedig a legfontosabb, hogy a szóban forgó beruházások keretében megépülő lakások jelentős része 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lesz megvásárolható. Így beférnek az Otthon Start Program árplafonja alá, azaz kedvezményes kamatozású, államilag támogatott lakáshitellel is megvehetők” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A kiemelt státuszt kapó beruházások keretében többek között Budaörsön, a III., IV., a XI., a XIV. és XIX. kerületben, valamint Debrecenben épülnek társasházi lakások és ikerházak. Balogh László szerint így már nemcsak a főváros külső részein, hanem az olyan népszerűbb városrészekben, mint a XI. és XIV. kerületben is lesznek megfizethetőbb áron elérhető új építésű lakások, ráadásul viszonylag nagy volumenben.
Árverseny jöhet
„Az otthon startos vevőket célzó fejlesztési hullám fordulatot jelent a piacon, hiszen a lakásépítések évtizedes mélypontra estek vissza az elmúlt egy-két évben. A korábban kiemelt státuszt kapott beruházásokkal együtt már 15-20 ezer új lakás jelenhet meg a piacon, ami egyértelműen kínálati nyomást gyakorol a lakásárakra. Ez várhatóan megállíthatja vagy jelentősen lassíthatja a beruházások közelében található használt ingatlanok drágulását, sőt, akár árversenyre is kényszerítheti a lakásukat eladni kívánó tulajdonosokat” – tette hozzá az Balogh László.
Példaként elmondta, hogy Budaörsön az új építésű házak négyzetméterárainak középértéke 1,82 millió forint, miközben az odatervezett ikerházak négyzetméterárai 1,5 millió forintnál olcsóbbak lehetnek. A III. kerületben az új építésű lakások jelenleg 1,8 millió forintos négyzetméteráron forognak átlagosan, míg a használtaké 1,4 milliónál jár. A XI. kerületben az új lakásoknál 1,75 millió forint a négyzetméterárak középértéke, miközben a használtaknál 1,63 millió forint. A XIV. kerületben a használt lakásokat 1,36 milliós négyzetméterenkénti középérték, az újakat pedig 1,65 millió forintos ár jellemzi. Ezen árszintek közé érkeznek azok a lakások, amelyek most kiemelt beruházási státuszt kaptak. Debrecenben egy most kiemelt státuszt kapott 450 lakásos fejlesztés hozhat kínálatbővülést. A városban jelenleg az új építésű lakásoknál 1,3 millió forint a medián négyzetméterár, ugyanez a használtaknál pedig 1 millió forint körül alakul.
„A kínálatban is hamarosan megjelenő közel 4300 új lakás alaposan felboríthatja a kialakult piaci egyensúlyt az árak tekintetében, emiatt pedig érdekes fejleményekre számíthatnak a használt lakások piacán megjelenő eladók és vevők is 2026-ban.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.
Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak.
