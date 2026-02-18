2026. február 18. szerda Bernadett
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hagyományos toronyházas lakások és otthonok Budaörsön. Az otthonok tisztának, gondozottnak és színesen festettnek tűnnek. Nagyszerű példa a volt kommunista stílusú épületek vonzóvá és jól lakottá tételére.
Otthon

Új hullám a lakáspiacon: 4300 új lakás érkezik, nyomás alá kerülhetnek a használt ingatlanok

Pénzcentrum
2026. február 18. 12:02

Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten. A kiemelt projektek keretében így már 15-20 ezer új lakás építését tervezik a beruházók. Az érintett lakóingatlanok nagy része várhatóan 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lesz elérhető, hogy megfeleljenek a Otthon Start Program árkritériumának. A megfizethetőbb áron kínált új lakóingatlanok megjelenése nemcsak az új építésűek szegmensében fékezheti a drágulást, hanem a környékbeli használt lakások árának áremelkedést is visszafoghatja. Ez pedig új és izgalmas fejleményeket tartogathat a használt lakáspiacra lépő vevők és eladók számára is 2026-ban.

Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata, miután több lakásberuházás kap kiemelt státuszt - derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amit a társadalmi vitára bocsátott rendelettervezethez kapcsolódóan készített az ingatlanhirdetési portál. Az érintett tizenegy fejlesztés keretében közel 4300 lakás épülhet meg. A kiemelt projektek közül több beruházás rozsdaövezeti besorolást kapott, ami további kedvezményeket jelenthet a vevők számára, mert ők vissza tudják igényelni az új lakások 5 százalékos áfáját is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Várható volt, de vannak meglepetések is

„Már hónapok óta számítani lehetett arra, hogy felpörögnek azok a lakásfeljesztések, amik az otthon start program keretében piacra lépő első lakásvásárlókat célozzák. A kiemelt beruházási státusszal rendelkező építkezések gyorsítópályára kerülnek, így a fejlesztők hamarabb tudnak újabb projekteket indítani, ez pedig gyorsabb megtérülést jelent a számukra. A vevők szempontjából pedig a legfontosabb, hogy a szóban forgó beruházások keretében megépülő lakások jelentős része 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lesz megvásárolható. Így beférnek az Otthon Start Program árplafonja alá, azaz kedvezményes kamatozású, államilag támogatott lakáshitellel is megvehetők” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A kiemelt státuszt kapó beruházások keretében többek között Budaörsön, a III., IV., a XI., a XIV. és XIX. kerületben, valamint Debrecenben épülnek társasházi lakások és ikerházak. Balogh László szerint így már nemcsak a főváros külső részein, hanem az olyan népszerűbb városrészekben, mint a XI. és XIV. kerületben is lesznek megfizethetőbb áron elérhető új építésű lakások, ráadásul viszonylag nagy volumenben.

Árverseny jöhet

„Az otthon startos vevőket célzó fejlesztési hullám fordulatot jelent a piacon, hiszen a lakásépítések évtizedes mélypontra estek vissza az elmúlt egy-két évben. A korábban kiemelt státuszt kapott beruházásokkal együtt már 15-20 ezer új lakás jelenhet meg a piacon, ami egyértelműen kínálati nyomást gyakorol a lakásárakra. Ez várhatóan megállíthatja vagy jelentősen lassíthatja a beruházások közelében található használt ingatlanok drágulását, sőt, akár árversenyre is kényszerítheti a lakásukat eladni kívánó tulajdonosokat”  – tette hozzá az Balogh László.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Példaként elmondta, hogy Budaörsön az új építésű házak négyzetméterárainak középértéke  1,82 millió forint, miközben az odatervezett ikerházak négyzetméterárai 1,5 millió forintnál olcsóbbak lehetnek. A III. kerületben az új építésű lakások jelenleg 1,8 millió forintos négyzetméteráron forognak átlagosan, míg a használtaké 1,4 milliónál jár. A XI. kerületben az új lakásoknál 1,75 millió forint a négyzetméterárak középértéke, miközben a használtaknál 1,63 millió forint. A XIV. kerületben a használt lakásokat 1,36 milliós négyzetméterenkénti középérték, az újakat pedig 1,65 millió forintos ár jellemzi. Ezen árszintek közé érkeznek azok a lakások, amelyek most kiemelt beruházási státuszt kaptak. Debrecenben egy most kiemelt státuszt kapott 450 lakásos fejlesztés hozhat kínálatbővülést. A városban jelenleg az új építésű lakásoknál 1,3 millió forint a medián négyzetméterár, ugyanez a használtaknál pedig 1 millió forint körül alakul.

„A kínálatban is hamarosan megjelenő közel 4300 új lakás alaposan felboríthatja a kialakult piaci egyensúlyt az árak tekintetében, emiatt pedig érdekes fejleményekre számíthatnak a használt lakások piacán megjelenő eladók és vevők is 2026-ban.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #Budapest #lakásépítés #lakáspiac #debrecen #állami támogatás #ingatlanpiac #lakásárak #áfa visszatérítés #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:51
11:43
11:28
11:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
1 hete
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
3
3 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
4
2 hete
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
5
2 hete
Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Token
Biztonsági eszköz, amely egy pár percig érvényes jelszót generál, ezt az internetbank alkalmazásba történő belépéskor kell megadni. A token egy kódgenerátor, amely egy - a használat időpontjától és a token sorozatszámától függő - egyszer felhasználható (kb. 30 másodpercig érvényes) kódot szolgáltat. Biztonságos módja lehet az internetes és mobil bankolásnak valamint a befektetési számlák kezelésének, hiszen a megjelenő kódot csak a tulajdonos láthatja. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 11:51
Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 10:05
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Agrárszektor  |  2026. február 18. 11:28
Kisebb lett rengeteg élelmiszer: itt a lista, erre készülj vásárláskor
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel