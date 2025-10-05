2025. október 5. vasárnap Aurél
Kvíz: Kisujjadban vannak a legendás magyar dalok és zenekarok? Tedd próbára, mire emlékszel!

Pénzcentrum
2025. október 5. 18:00

A magyar könnyűzene története tele van ikonikus dalokkal, felejthetetlen koncertekkel és olyan zenekarokkal, akik generációkat szólítottak meg. Illés, Omega, Piramis, EDDA vagy Republic, csak pár név a nagyok közül. De vajon mennyire ismered a dalaikat, történetüket és legendás pillanataikat? Teszteld tudásodat a Pénzcentrum mai kvízével és derítsd ki, hogy ismered-e a magyar rock és pop klasszikusait!

Kvíz: Kisujjadban vannak a legendás magyar dalok és zenekarok? Tedd próbára, mire emlékszel!

1/10 kérdés
Melyik magyar zenekar nevéhez fűződik a „Ha én rózsa volnék” című dal?
Illés
Bergendy
Fonográf
Omega
2/10 kérdés
Az Omega melyik dala lett világszerte ismert?
Petróleumlámpa
Tízezer lépés
Ezüst eső
Gyöngyhajú lány
3/10 kérdés
Melyik évben alakult a Hobo Blues Band?
1978
1992
1968
1985
4/10 kérdés
Ki volt az LGT (Locomotiv GT) énekese?
Frenreisz Károly
Barta Tamás
Karácsony János
Presser Gábor
5/10 kérdés
Melyik zenekar híres a „Nagyvárosi farkas” című számáról?
P. Mobil
Dinamit
Edda Művek
Beatrice
6/10 kérdés
Melyik zenekar írta az “Ajándék” című dalt?
Illés
Metró
Karthago
Piramis
7/10 kérdés
Az EDDA Művek eredetileg melyik városból indult?
Debrecen
Miskolc
Győr
Szeged
8/10 kérdés
Melyik zenekar énekesét nevezték el „a nemzet csótányainak”?
Beatrice
Edda
Bikini
P. Mobil
9/10 kérdés
Melyik magyar zenekar játszotta a „Csavard fel a szőnyeget” című dalt?
Omega
Illés
Bergendy
Hungária
10/10 kérdés
Ki volt a Republic zenekar ikonikus énekese?
Nagy Feró
Demjén Ferenc
Frenreisz Károly
Cipő (Bódi László)
