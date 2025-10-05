Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar könnyűzene története tele van ikonikus dalokkal, felejthetetlen koncertekkel és olyan zenekarokkal, akik generációkat szólítottak meg. Illés, Omega, Piramis, EDDA vagy Republic, csak pár név a nagyok közül. De vajon mennyire ismered a dalaikat, történetüket és legendás pillanataikat? Teszteld tudásodat a Pénzcentrum mai kvízével és derítsd ki, hogy ismered-e a magyar rock és pop klasszikusait!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kisujjadban vannak a legendás magyar dalok és zenekarok? Tedd próbára, mire emlékszel! 1/10 kérdés Melyik magyar zenekar nevéhez fűződik a „Ha én rózsa volnék” című dal? Illés Bergendy Fonográf Omega Következő kérdés 2/10 kérdés Az Omega melyik dala lett világszerte ismert? Petróleumlámpa Tízezer lépés Ezüst eső Gyöngyhajú lány Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik évben alakult a Hobo Blues Band? 1978 1992 1968 1985 Következő kérdés 4/10 kérdés Ki volt az LGT (Locomotiv GT) énekese? Frenreisz Károly Barta Tamás Karácsony János Presser Gábor Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik zenekar híres a „Nagyvárosi farkas” című számáról? P. Mobil Dinamit Edda Művek Beatrice Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik zenekar írta az “Ajándék” című dalt? Illés Metró Karthago Piramis Következő kérdés 7/10 kérdés Az EDDA Művek eredetileg melyik városból indult? Debrecen Miskolc Győr Szeged Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik zenekar énekesét nevezték el „a nemzet csótányainak”? Beatrice Edda Bikini P. Mobil Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik magyar zenekar játszotta a „Csavard fel a szőnyeget” című dalt? Omega Illés Bergendy Hungária Következő kérdés 10/10 kérdés Ki volt a Republic zenekar ikonikus énekese? Nagy Feró Demjén Ferenc Frenreisz Károly Cipő (Bódi László) Eredmények

