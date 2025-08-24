2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
Over the shoulder view of young woman calculating bills and creating financial budget at home. Inflation and cost of living payment. Personal financial stress and wellbeing.
Kvíz: Ezek a történelem legbrutálisabb árrobbanásai - tudtad, hogy nálunk is volt hiperinfláció?

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 17:59

Az elmúlt évek során lezajló inflációs tendenciák hatására sokkoló szintű emelkedésnek indultak az árak Magyarországon, azonban a 2022-es, 2023-as évek áremelkedései gyermekcipőben járnak a történelem legdurvább hiperinflációs helyzeteihez képest. Ha érdekel, mikor és milyen formában következtek be a világ legsúlyosabb hiperinflációi, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára tudásod, vagy tanulj valami újat a világgazdaságról! Készen állsz?

Kvíz: Mit tudsz a hiperinflációról, a világ legdurvább inflációs rekordjairól? Teszteld tudásod!

1/10 kérdés
Mekkora havi árszínvonalromlástól nevezzük az inflációt hiperinflációnak?
10%
50%
25%
75%
2/10 kérdés
Hol és mikor dokumentálták a történelem első hiperinflációs esetét?
Habsburg Birodalom, 18. század
Magyar Királyság, 13. század
Római Birodalom, i.e. 2-3. század
Frank Birodalom, 7. század
3/10 kérdés
Mikor volt Magyarországon a valaha mért legmagasabb hiperinfláció?
1222 és 1224 között
1945 vége és 1946 júliusa között
1848 márciusa és 1949 áprilisa között
1918 májusa és októbere között
4/10 kérdés
Hány óránként duplázódtak meg az árak a magyar pengő hiperinflációja idején, 1946 júliusában?
66 óránként
15 óránként
37 óránként
24 óránként
5/10 kérdés
Hiperinfláció esetén mely tulajdonságát nem veszíti el az adott deviza?
csereeszköz szerepét
fizetőeszköz szerepét
vagyontartó szerepét
értékét
6/10 kérdés
Melyik országban alakult ki az I. világháború után a legnagyobb infláció?
Olaszország
Franciaország
Magyarország
Németország
7/10 kérdés
Hány százalék éves drágulást mutattak ki a magyar forint 2023-as inflációs csúcsán?
25,70%
37,20%
8,60%
10,30%
8/10 kérdés
Hány százalék volt a hiperinfláció Jugoszláviában 1993. október 1. és 1994. január 24. között?
5 billiárd %
70 millió %
1 millió %
4 milliárd %
9/10 kérdés
Mennyivel haladta meg a magyar forint éves átlagos inflációja 2024-ben a 2023 évit?
3,70%
6,70%
8,40%
2,10%
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik országban nem volt a 21. században hiperinfláció?
Irak
Szerbia
Venezuela
Zimbabwe
Címlapkép: Getty Images
#deviza #infláció #gazdaság #valuta #világ #történelem #világgazdaság #hiperinfláció magyarországon #háború #kvíz #pengő

