Kvíz: Ezek a történelem legbrutálisabb árrobbanásai - tudtad, hogy nálunk is volt hiperinfláció?

Az elmúlt évek során lezajló inflációs tendenciák hatására sokkoló szintű emelkedésnek indultak az árak Magyarországon, azonban a 2022-es, 2023-as évek áremelkedései gyermekcipőben járnak a történelem legdurvább hiperinflációs helyzeteihez képest. Ha érdekel, mikor és milyen formában következtek be a világ legsúlyosabb hiperinflációi, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára tudásod, vagy tanulj valami újat a világgazdaságról! Készen állsz?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit tudsz a hiperinflációról, a világ legdurvább inflációs rekordjairól? Teszteld tudásod! 1/10 kérdés Mekkora havi árszínvonalromlástól nevezzük az inflációt hiperinflációnak? 10% 50% 25% 75% Következő kérdés 2/10 kérdés Hol és mikor dokumentálták a történelem első hiperinflációs esetét? Habsburg Birodalom, 18. század Magyar Királyság, 13. század Római Birodalom, i.e. 2-3. század Frank Birodalom, 7. század Következő kérdés 3/10 kérdés Mikor volt Magyarországon a valaha mért legmagasabb hiperinfláció? 1222 és 1224 között 1945 vége és 1946 júliusa között 1848 márciusa és 1949 áprilisa között 1918 májusa és októbere között Következő kérdés 4/10 kérdés Hány óránként duplázódtak meg az árak a magyar pengő hiperinflációja idején, 1946 júliusában? 66 óránként 15 óránként 37 óránként 24 óránként Következő kérdés 5/10 kérdés Hiperinfláció esetén mely tulajdonságát nem veszíti el az adott deviza? csereeszköz szerepét fizetőeszköz szerepét vagyontartó szerepét értékét Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik országban alakult ki az I. világháború után a legnagyobb infláció? Olaszország Franciaország Magyarország Németország Következő kérdés 7/10 kérdés Hány százalék éves drágulást mutattak ki a magyar forint 2023-as inflációs csúcsán? 25,70% 37,20% 8,60% 10,30% Következő kérdés 8/10 kérdés Hány százalék volt a hiperinfláció Jugoszláviában 1993. október 1. és 1994. január 24. között? 5 billiárd % 70 millió % 1 millió % 4 milliárd % Következő kérdés 9/10 kérdés Mennyivel haladta meg a magyar forint éves átlagos inflációja 2024-ben a 2023 évit? 3,70% 6,70% 8,40% 2,10% Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik országban nem volt a 21. században hiperinfláció? Irak Szerbia Venezuela Zimbabwe Eredmények

