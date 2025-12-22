2025. december 22. hétfő Zénó
6 °C Budapest
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Elképesztő, mit szabott meg karácsonyra Pep Guardiola: körmére néz mindenkinek a sztáredző

Pénzcentrum
2025. december 22. 10:44

A City mestere Barcelonában tölti a karácsonyt a családjával, de az ünnepi szünet alatt is szigorúan ellenőrzi játékosai fizikai állapotát - írja a BBC.

Pep Guardiola bejelentette, hogy Barcelonába utazik, és ott tölti a karácsonyt a családjával. Az 54 éves edző ugyanakkor az ünnepi szünetben is figyelemmel kíséri játékosait: a december 27-i mérkőzés előtt mindannyiukat megmérik, hogy ellenőrizzék, megfelelő formában vannak-e.

"Amint visszaérkeznek a három szabadnap után, látni akarom, milyen állapotban jöttek vissza. Ehetnek, de kontrollálni akarom őket" – mondta Guardiola. Hozzátette: aki három kilóval nehezebb lesz a vártnál, az Manchesterben marad, és nem utazik a csapattal.

A City vezetőedzője régóta híres szigorú hozzáállásáról a játékosok fizikai állapotát illetően. 2016-ban több futballistáját is eltiltotta az első csapat edzéseitől, amíg el nem érték a meghatározott súlycélt. Korábban Kalvin Phillipstől is elnézést kellett kérnie, miután a 2022-es világbajnokságról visszatérő középpályást nyilvánosan túlsúlyosnak nevezte.

A Manchester City jelenleg két ponttal van lemaradva a tabellán a listavezető Arsenal mögött. Guardiola elismerte, hogy csapatának játékban javulnia kell, de a fittséggel és a futómennyiséggel szerinte nincs probléma.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
39
2.
Manchester City
37
3.
Aston Villa
36
4.
Chelsea
29
5.
Liverpool
29
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
19
2.
Igor Thiago
(Brentford)
11
3.
Hugo Ekitiké
(Liverpool)
8
4.
Antoine Semenyo
(Bournemouth AFC)
8
5.
Morgan Rogers
(Aston Villa)
7
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.12.22.

"A játékosok azt kérték, hogy vasárnap legyen szabad, de nemet mondtam, mert nem játszottak elég jól" – árulta el az edző. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja, hogy a játékosok az ünnepek alatt a családjukkal tölthessenek időt.

Azt tanultam Angliában, mióta ideérkeztem: ha lehet szabadnapot adni, add meg nekik. A menetrend nagyon sűrű, a játékosoknak ki kell kapcsolódniuk. A meccsre frissen kell érkezniük

– tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
1
2 napja
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
2
2 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
3
2 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
4
2 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
5
7 napja
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
