Elképesztő, mit szabott meg karácsonyra Pep Guardiola: körmére néz mindenkinek a sztáredző
A City mestere Barcelonában tölti a karácsonyt a családjával, de az ünnepi szünet alatt is szigorúan ellenőrzi játékosai fizikai állapotát - írja a BBC.
Pep Guardiola bejelentette, hogy Barcelonába utazik, és ott tölti a karácsonyt a családjával. Az 54 éves edző ugyanakkor az ünnepi szünetben is figyelemmel kíséri játékosait: a december 27-i mérkőzés előtt mindannyiukat megmérik, hogy ellenőrizzék, megfelelő formában vannak-e.
"Amint visszaérkeznek a három szabadnap után, látni akarom, milyen állapotban jöttek vissza. Ehetnek, de kontrollálni akarom őket" – mondta Guardiola. Hozzátette: aki három kilóval nehezebb lesz a vártnál, az Manchesterben marad, és nem utazik a csapattal.
A City vezetőedzője régóta híres szigorú hozzáállásáról a játékosok fizikai állapotát illetően. 2016-ban több futballistáját is eltiltotta az első csapat edzéseitől, amíg el nem érték a meghatározott súlycélt. Korábban Kalvin Phillipstől is elnézést kellett kérnie, miután a 2022-es világbajnokságról visszatérő középpályást nyilvánosan túlsúlyosnak nevezte.
A Manchester City jelenleg két ponttal van lemaradva a tabellán a listavezető Arsenal mögött. Guardiola elismerte, hogy csapatának játékban javulnia kell, de a fittséggel és a futómennyiséggel szerinte nincs probléma.
"A játékosok azt kérték, hogy vasárnap legyen szabad, de nemet mondtam, mert nem játszottak elég jól" – árulta el az edző. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja, hogy a játékosok az ünnepek alatt a családjukkal tölthessenek időt.
Azt tanultam Angliában, mióta ideérkeztem: ha lehet szabadnapot adni, add meg nekik. A menetrend nagyon sűrű, a játékosoknak ki kell kapcsolódniuk. A meccsre frissen kell érkezniük
– tette hozzá.
