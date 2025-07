Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A mai kvíz során mutatunk 10 kezdőmondatot, a kérdés pedig, hogy melyik híres magyar vagy külföldi regényből származnak az idézetek. Vannak olyan kezdőmondatok, amelyek nagyon is emlékezetesek, többre azonban nem könnyű ráismerni. Gyakran hiába világhírű egy regény, a kezdőmondatát nem szoktuk emlegetni, így nem is könnyen idézzük fel. Megeshet az is, hogy olyan sokszor olvastuk az író legjobb könyveit, hogy már nem tudjuk felidézni melyik mondat melyik regényét nyitja meg! Lássuk, te könnyen felismered-e, melyik mondat melyik regényből való!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te ráismersz a világirodalom ikonikus kezdőmondataira? Lássuk, hányat tudsz a 10-ből! 1/10 kérdés Az egyik kötelező olvasmányunk híres első mondata: "A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány." Kinek melyik regényéből való? Gárdonyi Géza: Egri csillagok Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Szabó Magda: Abigél Jókai Mór: Az arany ember Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik híres mű kezdődik így? "Derült, hideg áprilisi nap volt, az órák éppen tizenhármat ütöttek." Lois Lowry: Az emlékek őre George Orwell: 1984 Margaret Atwood: A szolgálólány meséje Aldous Huxley: Szép új világ Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik nagy klasszikus kezdősora? "A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az." Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés Mihail Afanaszjevics Bulgakov: A Mester és Margarita Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin Lev Nyikolajevics Tolszto: Anna Karenina Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik Nobel-díjas író regényének kezdőmondata ez? "Hosszú évekkel később, a kivégzőosztag előtt, Aureliano Buendía ezredesnek eszébe jutott az a régi délután, mikor az apja elvitte jégnézőbe." Mario Vargas Llosa Miguel Ángel Asturias José Saramago Gabriel García Márquez Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik romantikus regény híres kezdőmondata házasságról és vagyonról? "Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség." Louisa May Alcott: Kisasszonyok Emily Brontë: Üvöltő szelek Margaret Mitchell: Elfújta a szél Jane Austen: Büszkeség és balítélet Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik kultuszregény első mondata ez? "Hát ha tényleg kíváncsi vagy rá, először biztos azt szeretnéd tudni, hogy hol születtem, meg hogy milyen volt az én egész tetű gyerekkorom, meg hogy mik voltak a szüleim, mielőtt beszereztek engem, meg minden, szóval hogy egy ilyen Copperfield Dávid-féle marhaságot adjak le, de ehhez nincs kedvem." Bret Easton Ellis: Amerikai ​psycho Anthony Burgess: Gépnarancs J. D. Salinger: Zabhegyező F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik híres sci-fi kezdődik így? "Messze kinn a Galaxis Nyugati Spirálkarjának soha fel nem térképezett, isten háta mögötti zugában található egy sehol sem jegyzett sárga nap." Isaac Asimov: Alapítvány Adrian Tchaikovsky: Az idő gyermekei Stanislaw Lem: Solaris Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik Rejtő Jenő-regény kezdődik így? "Négy különböző nemzetiség képviselője volt egy asztalnál: egy amerikai gyalogos, egy francia őrvezető, egy angol géppuskás és egy orosz hússaláta." A három testőr Afrikában Az előretolt helyőrség A 14 karátos autó Piszkos Fred, a kapitány Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik ifjúsági regénysorozat egyik része kezdődik így? "Little Hangleton lakói még mindig Denem-házként emlegették a dombtetőn álló kúriát, pedig a Denem család már réges-rég nem lakott ott." Spiderwick krónika Harry Potter Narnia Krónikái Alkonyat Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik világhírú regény nem olyan sokat idézett kezdőmondata a következő? "Hatéves koromban egy könyvben, mely az őserdőről szólt, és Igaz Történetek volt a címe, láttam egy nagyszerű képet." Michael Ende: A Végtelen Történet Lewis Carroll: Alice Csodaországban Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Rudyard Kipling: A dzsungel könyve Eredmények

Címlapkép: Getty Images

