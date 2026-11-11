A szigorú amerikai embargó titka: így jutnak hozzá a tiltott csúcstechnológiához a keleti katonai egyetemek

Az amerikai exporttilalom és a kereskedelmi feketelisták ellenére egy, a kínai hadsereggel szoros kapcsolatban álló egyetem hozzájutott az Nvidia nagy teljesítményű, mesterséges intelligencia fejlesztésére szolgáló H200-as chipjeihez. A közbeszerzési dokumentumokból kiderül, hogy a szankciók hatálya alá tartozó kínai intézmények hazai közvetítőkön keresztül továbbra is képesek megvásárolni vagy bérelni a korlátozás alá eső csúcstechnológiát, ami rávilágít a washingtoni exportellenőrzés hiányosságaira.

A Hsziani Északnyugati Politechnikai Egyetem a honlapján közzétett beszerzési adatok szerint két darab H200-as processzort vásárolt 874 700 jüanért (mintegy 123 ezer dollárért) a menedzsmentkara számára. A chipeket nem közvetlenül az Nvidiától, hanem egy kínai vállalattól, a Shaanxi Bosuan Network Technologytól szerezték be. Az intézmény – amely a Peking számára védelmi kutatásokat végző, úgynevezett "Nemzetvédelem Hét Fia" egyetemi csoport tagja – katonai repülőgépekkel, rakétákkal és műholdakkal kapcsolatos fejlesztéseket folytat, ami miatt már 2001 óta szerepel az Egyesült Államok kereskedelmi feketelistáján.

A fizikai vásárlás mellett az egyetem idén öt másik szerződést is kötött kínai cégekkel számítási kapacitás bérlésére. A kiberbiztonsági kar például januárban két, egyenként hét hónapra szóló megállapodást írt alá nyolc-nyolc H200-as chipet tartalmazó szerverek használatára, amelyeket MI-modellek finomhangolására és megerősítéses tanulásra vettek igénybe. Emellett hozzáférést béreltek olyan szerverekhez is, amelyekben a Kínából teljesen kitiltott Nvidia A100-as és A800-as processzorok működnek, áprilisban pedig egy másik egyetemi intézet szerkezeti és áramlástani szimulációkhoz vett igénybe legalább huszonnégy A100-as chipet igénylő szolgáltatást - tudósított a reuters.

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Bár Donald Trump elnök adminisztrációja idén januártól egyedi elbírálás alapján engedélyezte egyes H200-as chipek kínai exportját, ez a könnyítés nem vonatkozik a feketelistán szereplő szervezetekre. A januári szabályozás ráadásul külön biztosítékokat ír elő annak megakadályozására, hogy a szankcionált intézmények és a katonai végfelhasználók akár távolról is hozzáférjenek az engedéllyel kivitt processzorokhoz. A beszerzési adatok nem részletezik, hogy a kevésbé ismert kínai beszállítók pontosan honnan szerezték be az eszközöket, vagy hol üzemeltetik a bérbe adott szervereket.

A jelenség egyáltalán nem egyedi, a Reuters ugyanis 26 idei kínai közbeszerzési és vállalati dokumentumot átvizsgálva megállapította, hogy számos más, gyakran a védelmi iparhoz kötődő kutatóintézet és egyetem is hasonló módon jut hozzá a tiltott amerikai technológiához. A Sencseni Egyetem például szeptemberben három darab, szintén exporttilalom alá eső H100-as processzort vásárolt, a Vuhani Műszaki Egyetem pedig júniusban szerzett be H100-as és A100-as chipeket. Áprilisban a katonai repülési és űrprogramokban részt vevő Pejhang Egyetem négy A800-as processzort vett, míg a Kínai Tudományos Akadémia Egyeteme nyáron és ősszel kötött szerződést korlátozás alá eső H800-as és A800-as chipekre épülő felhőszolgáltatásokra.

Az esetek különös politikai súlyt kapnak amiatt, hogy az Nvidia és vezérigazgatója, Jensen Huang egyre erősebb kereszttűzbe került Washingtonban. A cégvezető régóta lobbizik a kínai exportkorlátozások enyhítéséért, azzal érvelve, hogy a folyamatos értékesítés fenntartja az amerikai technológiai vezető szerepet és a kínai ügyfelek függőségét. Ezzel szemben a demokrata és republikánus törvényhozók szigorúbb ellenőrzést és a chipek nyomon követését sürgetik, mivel tartanak attól, hogy a csúcstechnológia felgyorsítja a kínai fegyverfejlesztést és a hírszerzési elemzéseket. Három republikánus kongresszusi bizottsági elnök külön meghallgatásra is beidézte Huangot azokkal a sajtóhírekkel kapcsolatban, amelyek szerint a cégvezető kapcsolatba került egy feltételezett kínai hírszerzővel. Az érintett kínai egyetemek, az Nvidia, valamint az exportellenőrzésért felelős amerikai hatóság nem reagált a beszerzésekkel kapcsolatos megkeresésekre.