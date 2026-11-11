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Tech

A szigorú amerikai embargó titka: így jutnak hozzá a tiltott csúcstechnológiához a keleti katonai egyetemek

Pénzcentrum
2026. november 11. 14:14 3 perc

Az amerikai exporttilalom és a kereskedelmi feketelisták ellenére egy, a kínai hadsereggel szoros kapcsolatban álló egyetem hozzájutott az Nvidia nagy teljesítményű, mesterséges intelligencia fejlesztésére szolgáló H200-as chipjeihez. A közbeszerzési dokumentumokból kiderül, hogy a szankciók hatálya alá tartozó kínai intézmények hazai közvetítőkön keresztül továbbra is képesek megvásárolni vagy bérelni a korlátozás alá eső csúcstechnológiát, ami rávilágít a washingtoni exportellenőrzés hiányosságaira.

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A Hsziani Északnyugati Politechnikai Egyetem a honlapján közzétett beszerzési adatok szerint két darab H200-as processzort vásárolt 874 700 jüanért (mintegy 123 ezer dollárért) a menedzsmentkara számára. A chipeket nem közvetlenül az Nvidiától, hanem egy kínai vállalattól, a Shaanxi Bosuan Network Technologytól szerezték be. Az intézmény – amely a Peking számára védelmi kutatásokat végző, úgynevezett "Nemzetvédelem Hét Fia" egyetemi csoport tagja – katonai repülőgépekkel, rakétákkal és műholdakkal kapcsolatos fejlesztéseket folytat, ami miatt már 2001 óta szerepel az Egyesült Államok kereskedelmi feketelistáján.

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A fizikai vásárlás mellett az egyetem idén öt másik szerződést is kötött kínai cégekkel számítási kapacitás bérlésére. A kiberbiztonsági kar például januárban két, egyenként hét hónapra szóló megállapodást írt alá nyolc-nyolc H200-as chipet tartalmazó szerverek használatára, amelyeket MI-modellek finomhangolására és megerősítéses tanulásra vettek igénybe. Emellett hozzáférést béreltek olyan szerverekhez is, amelyekben a Kínából teljesen kitiltott Nvidia A100-as és A800-as processzorok működnek, áprilisban pedig egy másik egyetemi intézet szerkezeti és áramlástani szimulációkhoz vett igénybe legalább huszonnégy A100-as chipet igénylő szolgáltatást - tudósított a reuters.

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Bár Donald Trump elnök adminisztrációja idén januártól egyedi elbírálás alapján engedélyezte egyes H200-as chipek kínai exportját, ez a könnyítés nem vonatkozik a feketelistán szereplő szervezetekre. A januári szabályozás ráadásul külön biztosítékokat ír elő annak megakadályozására, hogy a szankcionált intézmények és a katonai végfelhasználók akár távolról is hozzáférjenek az engedéllyel kivitt processzorokhoz. A beszerzési adatok nem részletezik, hogy a kevésbé ismert kínai beszállítók pontosan honnan szerezték be az eszközöket, vagy hol üzemeltetik a bérbe adott szervereket.

A jelenség egyáltalán nem egyedi, a Reuters ugyanis 26 idei kínai közbeszerzési és vállalati dokumentumot átvizsgálva megállapította, hogy számos más, gyakran a védelmi iparhoz kötődő kutatóintézet és egyetem is hasonló módon jut hozzá a tiltott amerikai technológiához. A Sencseni Egyetem például szeptemberben három darab, szintén exporttilalom alá eső H100-as processzort vásárolt, a Vuhani Műszaki Egyetem pedig júniusban szerzett be H100-as és A100-as chipeket. Áprilisban a katonai repülési és űrprogramokban részt vevő Pejhang Egyetem négy A800-as processzort vett, míg a Kínai Tudományos Akadémia Egyeteme nyáron és ősszel kötött szerződést korlátozás alá eső H800-as és A800-as chipekre épülő felhőszolgáltatásokra.

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Az Nvidia vezérigazgatója olyan üzleti vezetővel került kapcsolatba, akit az amerikai hírszerzés kínai kapcsolatokkal hozott összefüggésbe.

Az esetek különös politikai súlyt kapnak amiatt, hogy az Nvidia és vezérigazgatója, Jensen Huang egyre erősebb kereszttűzbe került Washingtonban. A cégvezető régóta lobbizik a kínai exportkorlátozások enyhítéséért, azzal érvelve, hogy a folyamatos értékesítés fenntartja az amerikai technológiai vezető szerepet és a kínai ügyfelek függőségét. Ezzel szemben a demokrata és republikánus törvényhozók szigorúbb ellenőrzést és a chipek nyomon követését sürgetik, mivel tartanak attól, hogy a csúcstechnológia felgyorsítja a kínai fegyverfejlesztést és a hírszerzési elemzéseket. Három republikánus kongresszusi bizottsági elnök külön meghallgatásra is beidézte Huangot azokkal a sajtóhírekkel kapcsolatban, amelyek szerint a cégvezető kapcsolatba került egy feltételezett kínai hírszerzővel. Az érintett kínai egyetemek, az Nvidia, valamint az exportellenőrzésért felelős amerikai hatóság nem reagált a beszerzésekkel kapcsolatos megkeresésekre.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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