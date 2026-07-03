A legfontosabb változás, hogy a regisztrált felhasználók ezentúl a csomag létrehozásakor, a SimplePay rendszerén keresztül fizetik ki a feladási díjat.
Krízis az egyik nagy magyar futárcégnél: hetekig is várhatsz a megrendelt csomagra, hiába fizettél
Hetek óta késnek a csomagok az egyik nagy hazai futárcégnél: a raktárakban torlódmak a küldemények, sok ügyfél egyre türelmetlenebb. A vállalat átmeneti problémáról beszél, és futárok átcsoportosításával próbálja kezelni a helyzetet.
„Gyorsan, egyszerűen átvehető csomag” – hirdeti az automata oldalán a felirat, az utóbbi hetekben azonban ennek épp az ellenkezőjét tapasztalják az ügyfelek. A közösségi oldalakon sorra jelennek meg a panaszok: több tucat vásárló írja, hogy a megrendelt termékük hetek óta ugyanabban a státuszban áll, a futárcég raktárában vesztegel, és a nyomkövetésben csak a dátum frissül, a csomag nem kerül kiszállításra.
Az RTL Híradónak nyilatkozó egyik panaszos Kínából rendelt terméket 40 ezer forintért. Azt mondja, a küldemény már 14 napja a futárcégnél van, és minden nap csak új dátumot kap, mintha haladna, valójában azonban nem történik semmi. A vásárlók szerint a helyzet egyre frusztrálóbb, mert a cég ügyfélszolgálatát nehéz elérni, és sokszor csak automatikus válaszok érkeznek.
Az Express One-nak küldött válaszában a futárcég azt írta: a csomagmennyiség hirtelen megugrásával kell megbirkózniuk, ezért nem tudják minden küldeményt időben kiszállítani. A vállalat szerint a probléma átmeneti, és futárok áthelyezésével, kapacitásbővítéssel próbálják enyhíteni a torlódást.
A késések azonban továbbra is érezhetők, és a kommentek alapján sok ügyfél már nemcsak a csomagját, hanem a cég működését is bizonytalannak látja. A kérdés most az, hogy a futárcég mennyi idő alatt tudja ledolgozni a felhalmozódott küldeményeket, és visszaállni arra a tempóra, amit a vásárlók megszoktak.
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