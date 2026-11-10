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Munkagépek a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb építéséről és a védelmi munkákról tartott helyszíni sajtóbejáráson 2026. augusztus 23-án.
Gazdaság

Még mindig nem érkezett meg a beígért jutalom: csúszik vízügyi dolgozóknak járó kifizetés

Pénzcentrum
2026. november 10. 08:04 2 perc

Hiába ígérte meg a kormány, hogy október 23-a alkalmából egyhavi juttatást kapnak a paksi védekezésben és a fenékküszöb építésében részt vevő dolgozók, a vízügyi munkatársak egy része november elején még mindig nem jutott hozzá a pénzhez. A kormány összesen 1083 ember elismeréséről döntött, a jutalmakra pedig 889 millió forintot különített el. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint az érintettek körének tisztázása és az adatok feldolgozása miatt húzódik a kifizetés, írja a Telex.

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Még mindig nem kapták meg a beígért jutalmat a paksi védekezésben részt vevő vízügyi dolgozók, noha a kormány korábban azt ígérte, hogy október 23-a alkalmából egyhavi juttatásban részesíti az érintetteket. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 5-én vetette fel, hogy a sikeres védekezésben közreműködő munkások és szakemberek kitüntetést és jutalmat érdemelnének. Október 9-én aztán bejelentette, hogy a kormány 1083 embernek ad elismerést és egyhavi juttatást, amelyre összesen 889 millió forintot különítettek el a központi költségvetésben.

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Az ígéret szerint a pénzt október 23-án kapták volna meg a paksi védekezésben és a fenékküszöb építésében részt vevő belügyesek, rendőrök, közutasok, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a paksi atomerőmű és a Műszaki Egyetem munkatársai. A Telexnek azonban több vízügyi dolgozó is jelezte, hogy november elején még nem érkezett meg hozzájuk sem az elismerés, sem a jutalom, a késedelem okairól pedig nem kaptak tájékoztatást.

A lap megkeresésére az Országos Vízügyi Főigazgatóság megerősítette, hogy a paksi építkezésben részt vevő vízügyi dolgozók is megkapják az egyhavi illetményüket. A szervezet ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a még jelenleg is zajló munkálatok miatt az érintettek körének pontos meghatározása és az adatok feldolgozása több időt vesz igénybe. Emiatt a szükséges forrásátcsoportosítás is csak később kezdődhetett meg.

Címlapi kép: MTI/Illyés Tibor
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