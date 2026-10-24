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Gazdaság

Kiszivárgott, mennyit ajánlhatott fel Matolcsy György a szabadlábon védekezésért: hiába próbálhatta elkerülni a letartóztatást

Pénzcentrum
2026. október 24. 08:03 1 perc

Egy hónapra elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint két hozzá köthető személy letartóztatását, miután elutasította a védelem által felajánlott 30 millió forintos óvadékot. A döntés nem jogerős - tudta meg a Telex.

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A közel két és fél órás bírósági meghallgatáson a volt jegybankelnök az ügyvédjén keresztül felajánlotta a teljes, 30 millió forintos megtakarítását, hogy szabadlábon védekezhessen. A bíró azonban elutasította az indítványt. Az ülésen Matolcsy részletesen ismertette személyes körülményeit, miközben a vád és a védelem között jogi vita alakult ki a gyanúsítás megalapozottságáról.

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A bíróság végül Matolcsy György mellett a fiához és az üzleti köreihez köthető Sándor Tamás ügyvéd, valamint Valkó Mihály cégvezető letartóztatását is elrendelte. Mivel a határozat ellen mindhárom érintett fellebbezett, a végső szót a másodfokú bíróság mondja ki, a jogerős döntés heteken belül várható.

A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György letartóztatását
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A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György letartóztatását
A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint fia, Matolcsy Ádám két bizalmasának letartóztatását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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