Kiszivárgott, mennyit ajánlhatott fel Matolcsy György a szabadlábon védekezésért: hiába próbálhatta elkerülni a letartóztatást

Egy hónapra elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint két hozzá köthető személy letartóztatását, miután elutasította a védelem által felajánlott 30 millió forintos óvadékot. A döntés nem jogerős - tudta meg a Telex.

A közel két és fél órás bírósági meghallgatáson a volt jegybankelnök az ügyvédjén keresztül felajánlotta a teljes, 30 millió forintos megtakarítását, hogy szabadlábon védekezhessen. A bíró azonban elutasította az indítványt. Az ülésen Matolcsy részletesen ismertette személyes körülményeit, miközben a vád és a védelem között jogi vita alakult ki a gyanúsítás megalapozottságáról.

A bíróság végül Matolcsy György mellett a fiához és az üzleti köreihez köthető Sándor Tamás ügyvéd, valamint Valkó Mihály cégvezető letartóztatását is elrendelte. Mivel a határozat ellen mindhárom érintett fellebbezett, a végső szót a másodfokú bíróság mondja ki, a jogerős döntés heteken belül várható.