Kiemelt ügy lett a jegybanki milliárdok sorsa: nemzetközi hajtóvadászat indult Matolcsy Ádám ellen

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (NNI) fejvadászai vették át Matolcsy Ádám és Stofa György nemzetközi körözését. A két férfit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt keresik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványához kötődő visszaélések kapcsán, amelyek miatt az egykori jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt már október végén letartóztatták - közölte a Telex.

Az eddig egy kerületi kapitányság által vizsgált ügy a napokban átkerült az NNI célkörözési osztályához. Ez a speciális egység kifejezetten a hatóságok elől tudatosan bujkáló, gyakran külföldön, hamis okmányokkal rejtőzködő gyanúsítottak felkutatásával foglalkozik. Az áthelyezés jól mutatja, hogy a rendőrség kiemelt prioritásként kezeli a szökevények elfogását, amelyhez a magyar nyomozók a külföldi társszervek segítségére és kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerükre is támaszkodnak.

A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúja szerint a bűncselekmény szálai tavalyra, 2025 februárjára nyúlnak vissza. Közvetlenül Matolcsy György tizenkét éves jegybankelnöki mandátumának lejárta előtt egy színlelt értékpapír-kölcsönzési szerződéssel próbálták meg átjátszani a jegybanki alapítvány, a PADME vagyona feletti rendelkezési jogot egy magántőkealapnak. A tranzakció célja az volt, hogy a volt elnök és fia a megbízatás lejárta után is megtarthassa befolyását a vagyon felett, és abból saját céljaikra hasznot húzzanak. A manővert végül az MNB újonnan hivatalba lépő elnöke, Varga Mihály hiúsította meg, az új vezetés pedig feljelentést tett.

Bár Matolcsy Ádám neve hivatalosan nem szerepelt az ügyleteket lebonyolító cégek irataiban, a hatóságok szerint a tranzakciókban részt vevő Stofa György, valamint a szerződéseket kidolgozó Sándor Tamás ügyvéd is az ő bizalmi köréhez tartozik.

Az ügyhöz kapcsolódóan a hatóságok idén október 21-én őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte Matolcsy György, Valkó Mihály volt cégvezető és Sándor Tamás letartóztatását. Mivel Matolcsy Ádám és Stofa György nem adták fel magukat, és vélhetően külföldön tartózkodnak, az ellenük kiadott európai és nemzetközi elfogatóparancs továbbra is érvényben van. A szökevények adatai hamarosan az Interpol legmagasabb szintű, vörös riasztási nyilvántartásába is bekerülhetnek.