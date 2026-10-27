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December 24-i munkaszüneti nap: ekkor fogadja el a törvényt a Parlament, már 2026-ban sem lenne ledolgozós szombat
Az Országgyűlés a jövő héten szavaz arról az előterjesztésről, amellyel már az idei évtől munkaszüneti nappá nyilvánítanák december 24-ét, emellett a törvényhozás az új legfőbb ügyész személyéről is határoz – számolt be Magyar Péter miniszterelnök.
A törvényhozás napirendjén szereplő témák közül a Tisza kezdeményezése érinti a legközvetlenebbül a lakosságot és a munkáltatókat. A kormányfő tájékoztatása alapján a parlament az előttünk álló héten határoz a kiemelkedő társadalmi támogatottságú elképzelésről, amelynek célja, hogy már idéntől munkaszüneti nap legyen december 24-e. A javaslat elfogadása esetén szenteste már az idén hivatalos szabadnap lenne, ami jelentős változást hozna a decemberi munkarendben.
Barna-Szabó Tímea államtitkár korábbi közlése szerint, ha az ehhez szükséges törvénymódosításokat ősszel elfogadja az Országgyűlés, akkor már 2026-ban sem kell dolgozni december 24-én, és a napot nem kell később sem bepótolni. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi 2026-os munkarend szerint december 24. még pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kellene ledolgozni. Az új szabály ezt a kötelezettséget írhatja felül.
A gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt lényeges előterjesztés mellett egy kiemelt igazságügyi személyi kérdésben is döntés születik az Országgyűlésben. A miniszterelnök Facebook-bejegyzése szerint ugyanis a jövő héten határoznak az új legfőbb ügyészről is, így véglegessé válik, ki tölti be a vádhatóság vezetői posztját.
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