Akár személyes motiváció, akár külső körülmények ösztönzik a magyarokat a karrierváltásra, a döntő többségük elgondolkodott már a lehetőségen.
Így lehetsz 55 napig szabadságon 2027-ben úgy, hogy csak 26 napot veszel ki: mutatjuk a legjobb időpontokat
Aki 2027-ben a hosszú hétvégékhez és a munkaszüneti napokhoz igazítja a szabadságát, 26 kivett nappal összesen 55 napot pihenhet, a húsvéti szakasz pedig önmagában 17 napos lehet.
A 2027-es naptár papíron nem tűnik bőkezűnek: jelenlegi állás szerint nem lesz sem áthelyezett pihenőnap, sem ledolgozós szombat, és a 11 munkaszüneti napból négy (május 1., október 23., december 25. és 26.) hétvégére esik. Cserébe a többi hét ünnepnap mind péntekre vagy hétfőre kerül, így hat hosszú hétvége jön ki – ezekhez pedig nagyon hatékonyan lehet szabadságot csatolni.
Összeszedtük, mely időszakokban éri meg a legjobban kivenni a szabadnapokat, ha valaki a lehető legtöbb időt szeretné távol tölteni a munkahelyétől. A számítás a hagyományos, hétfőtől péntekig tartó munkarendben dolgozókra vonatkozik; a műszakban vagy hétvégén is dolgozóknál a munkáltatói beosztás dönt.
Mikor érdemes szabadságot kivenni 2027-ben? Itt a teljes szabadságtervező
Az alábbi táblázatban az látszik, hány nap szabadságot kell kivenni az adott időszakra, és ezzel hány egybefüggő szabad nap jön ki a hétvégékkel és ünnepnapokkal együtt.
|Időszak
|Kivett szabadság
|Egybefüggő szabad napok
|Mire épül
|január 1–10.
|5 nap (jan. 4–8.)
|10 nap
|újév (péntek)
|március 13–29.
|8 nap (márc. 16–19., 22–25.)
|17 nap
|március 15. (hétfő) + húsvét
|május 15–23.
|4 nap (máj. 18–21.)
|9 nap
|pünkösdhétfő
|augusztus 20–29.
|5 nap (aug. 23–27.)
|10 nap
|augusztus 20. (péntek)
|október 30. – november 7.
|4 nap (nov. 2–5.)
|9 nap
|mindenszentek (hétfő)
|Összesen
|26 nap
|55 nap
Húsvét 2027: 8 nap szabadsággal 17 napot lehet pihenni
A legjobb arányt tavasszal lehet elérni. Március 15. hétfőre esik, így március 13–15. között háromnapos hosszú hétvége lesz, két héttel később pedig jön a húsvét: nagypéntek március 26-án, húsvéthétfő március 29-én van. Aki a két ünnep közötti nyolc munkanapot (március 16–19. és 22–25.) kiveszi, szombat március 13-tól hétfő március 29-ig, 17 napig lehet szabadságon.
Aki ennyit nem tud vagy nem akar egyszerre kivenni, a felét is választhatja: négy szabadnappal (március 16–19.) március 13–21. között 9 napot, vagy négy másik szabadnappal (március 22–25.) március 20–29. között 10 napot lehet pihenni.
A 17 napos blokknak van egy jogi előnye is: a Munka Törvénykönyve szerint a munkavállalónak évente legalább egyszer 14 egybefüggő napra mentesülnie kell a munkavégzés alól, és ebbe a hétvégék és az ünnepnapok is beleszámítanak. A húsvéti szakasz ezt egymagában teljesíti.
Hosszú hétvégék 2027-ben: újév, pünkösd, augusztus 20. és mindenszentek
Január: 2027. január 1. péntek, így az év háromnapos hétvégével indul. Ha a következő hét öt munkanapját (január 4–8.) is kivesszük, január 10-ig, összesen 10 napig nem kell bemenni.
Pünkösd: pünkösdhétfő május 17-re esik. Négy nap szabadsággal (május 18–21.) május 15-től 23-ig, 9 napot lehet otthon tölteni. A május 1. ezúttal szombatra esik, így abból nem lesz hosszú hétvége.
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Augusztus 20.: az államalapítás ünnepe pénteki nap, ezért augusztus 20–22. háromnapos hétvége. A rákövetkező hét öt napjával (augusztus 23–27.) augusztus 29-ig, 10 napig tart a pihenés – ez jó alkalom egy nyár végi utazásra, még az iskolakezdés előtt.
Mindenszentek: november 1. hétfő, így október 30. és november 1. között háromnapos hosszú hétvége lesz. Négy szabadnappal (november 2–5.) november 7-ig 9 nap jön ki. Október 23. viszont szombatra esik, ezért abból külön hosszú hétvége nem lesz.
Hány nap szabadság jár 2027-ben? Ennyi kell a teljes tervhez
A Munka Törvénykönyve szerint az alapszabadság 20 munkanap, amelyhez életkor szerint pótszabadság jár: 25 éves kortól 1, 28-tól 2, 31-től 3, 33-tól 4, 35-től 5, 37-től 6 nap, egészen 45 éves korig, amikortól 10 nap. Vagyis a teljes, 26 napos tervhez 37 éves kor körüli szabadságkeret kell – a fiatalabbaknak válogatniuk kell a szakaszok közül, a gyermek után járó pótszabadsággal viszont a keret bővülhet.
Fontos tudni, hogy a szabadság kiadásának időpontjáról a munkáltató dönt, a munkavállalót előzetesen meghallgatva. Évente 7 munkanapot – legfeljebb két részletben – a munkavállaló maga jelölhet ki, ha azt legalább 15 nappal korábban bejelenti. A többi napnál érdemes minél előbb egyeztetni, mert a népszerű időszakokra (húsvét, augusztus vége) a kollégák is pályázni fognak. Fontos azt is mérlegelni, hogy lehetőség van szabadságot átvinni a következő évre.
Miért érdemes már most beosztani a 2027-es szabadságot?
Aki az év elején leadja a szabadságtervét, nemcsak a munkáltatóval tud könnyebben megegyezni, hanem utazásnál is jól járhat: a hosszú hétvégék körüli szállás- és repülőjegyárak a dátum közeledtével jellemzően emelkednek. A fenti számítás a jelenleg ismert munkaszüneti napokon alapul; ha a 2027-es munkarendi rendelet áthelyezett munkanapot vagy pihenőnapot hoz, a tervezőt frissítjük.
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