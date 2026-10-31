Így lehetsz 55 napig szabadságon 2027-ben úgy, hogy csak 26 napot veszel ki: mutatjuk a legjobb időpontokat

Aki 2027-ben a hosszú hétvégékhez és a munkaszüneti napokhoz igazítja a szabadságát, 26 kivett nappal összesen 55 napot pihenhet, a húsvéti szakasz pedig önmagában 17 napos lehet.

A 2027-es naptár papíron nem tűnik bőkezűnek: jelenlegi állás szerint nem lesz sem áthelyezett pihenőnap, sem ledolgozós szombat, és a 11 munkaszüneti napból négy (május 1., október 23., december 25. és 26.) hétvégére esik. Cserébe a többi hét ünnepnap mind péntekre vagy hétfőre kerül, így hat hosszú hétvége jön ki – ezekhez pedig nagyon hatékonyan lehet szabadságot csatolni.

Összeszedtük, mely időszakokban éri meg a legjobban kivenni a szabadnapokat, ha valaki a lehető legtöbb időt szeretné távol tölteni a munkahelyétől. A számítás a hagyományos, hétfőtől péntekig tartó munkarendben dolgozókra vonatkozik; a műszakban vagy hétvégén is dolgozóknál a munkáltatói beosztás dönt.

Mikor érdemes szabadságot kivenni 2027-ben? Itt a teljes szabadságtervező

Az alábbi táblázatban az látszik, hány nap szabadságot kell kivenni az adott időszakra, és ezzel hány egybefüggő szabad nap jön ki a hétvégékkel és ünnepnapokkal együtt.

Időszak Kivett szabadság Egybefüggő szabad napok Mire épül január 1–10. 5 nap (jan. 4–8.) 10 nap újév (péntek) március 13–29. 8 nap (márc. 16–19., 22–25.) 17 nap március 15. (hétfő) + húsvét május 15–23. 4 nap (máj. 18–21.) 9 nap pünkösdhétfő augusztus 20–29. 5 nap (aug. 23–27.) 10 nap augusztus 20. (péntek) október 30. – november 7. 4 nap (nov. 2–5.) 9 nap mindenszentek (hétfő) Összesen 26 nap 55 nap

Húsvét 2027: 8 nap szabadsággal 17 napot lehet pihenni

A legjobb arányt tavasszal lehet elérni. Március 15. hétfőre esik, így március 13–15. között háromnapos hosszú hétvége lesz, két héttel később pedig jön a húsvét: nagypéntek március 26-án, húsvéthétfő március 29-én van. Aki a két ünnep közötti nyolc munkanapot (március 16–19. és 22–25.) kiveszi, szombat március 13-tól hétfő március 29-ig, 17 napig lehet szabadságon.

Aki ennyit nem tud vagy nem akar egyszerre kivenni, a felét is választhatja: négy szabadnappal (március 16–19.) március 13–21. között 9 napot, vagy négy másik szabadnappal (március 22–25.) március 20–29. között 10 napot lehet pihenni.

A 17 napos blokknak van egy jogi előnye is: a Munka Törvénykönyve szerint a munkavállalónak évente legalább egyszer 14 egybefüggő napra mentesülnie kell a munkavégzés alól, és ebbe a hétvégék és az ünnepnapok is beleszámítanak. A húsvéti szakasz ezt egymagában teljesíti.

Hosszú hétvégék 2027-ben: újév, pünkösd, augusztus 20. és mindenszentek

Január: 2027. január 1. péntek, így az év háromnapos hétvégével indul. Ha a következő hét öt munkanapját (január 4–8.) is kivesszük, január 10-ig, összesen 10 napig nem kell bemenni.

Pünkösd: pünkösdhétfő május 17-re esik. Négy nap szabadsággal (május 18–21.) május 15-től 23-ig, 9 napot lehet otthon tölteni. A május 1. ezúttal szombatra esik, így abból nem lesz hosszú hétvége.

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Augusztus 20.: az államalapítás ünnepe pénteki nap, ezért augusztus 20–22. háromnapos hétvége. A rákövetkező hét öt napjával (augusztus 23–27.) augusztus 29-ig, 10 napig tart a pihenés – ez jó alkalom egy nyár végi utazásra, még az iskolakezdés előtt.

Mindenszentek: november 1. hétfő, így október 30. és november 1. között háromnapos hosszú hétvége lesz. Négy szabadnappal (november 2–5.) november 7-ig 9 nap jön ki. Október 23. viszont szombatra esik, ezért abból külön hosszú hétvége nem lesz.

December 24. 2027-ben: várhatóan ledolgozás nélküli szabadnap lesz December 24. a jelenlegi szabályok szerint önmagában nem munkaszüneti nap: 2024 és 2026 között is csak úgy lett pihenőnap, hogy az éves munkarendi rendelet áthelyezte, egy decemberi szombat ledolgozása árán. Ez azonban hamarosan megváltozhat: a Tisza Párt képviselői szeptember 23-án törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy december 24. önálló, minden évben visszatérő munkaszüneti nap legyen, akárcsak december 25. és 26. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint az Országgyűlés november első hetében szavaz a javaslatról, és mivel a kormánypártnak kétharmados többsége van, az elfogadása szinte biztosra vehető.



Ha a törvény átmegy, december 24. 2027-ben már ledolgozós szombat nélkül lesz szabadnap. Mivel péntekre esik, december 24–26. között háromnapos hosszú hétvége jön ki, és öt szabadnappal (december 27–31.) december 24-től 2028. január 2-ig 10 napot lehet pihenni. Ha mégsem fogadnák el, ugyanehhez hat szabadnap kellene (december 24. és 27–31.).

Hány nap szabadság jár 2027-ben? Ennyi kell a teljes tervhez

A Munka Törvénykönyve szerint az alapszabadság 20 munkanap, amelyhez életkor szerint pótszabadság jár: 25 éves kortól 1, 28-tól 2, 31-től 3, 33-tól 4, 35-től 5, 37-től 6 nap, egészen 45 éves korig, amikortól 10 nap. Vagyis a teljes, 26 napos tervhez 37 éves kor körüli szabadságkeret kell – a fiatalabbaknak válogatniuk kell a szakaszok közül, a gyermek után járó pótszabadsággal viszont a keret bővülhet.

Fontos tudni, hogy a szabadság kiadásának időpontjáról a munkáltató dönt, a munkavállalót előzetesen meghallgatva. Évente 7 munkanapot – legfeljebb két részletben – a munkavállaló maga jelölhet ki, ha azt legalább 15 nappal korábban bejelenti. A többi napnál érdemes minél előbb egyeztetni, mert a népszerű időszakokra (húsvét, augusztus vége) a kollégák is pályázni fognak. Fontos azt is mérlegelni, hogy lehetőség van szabadságot átvinni a következő évre.

EZ IS ÉRDEKELHET Munkaidő naptár 2027: hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok Mikor lesznek munkaszüneti napok 2027-ben, mely ünnepek esnek hétvégére, és lehet-e szenteste pihenőnap? Mutatjuk a részleteket.

Miért érdemes már most beosztani a 2027-es szabadságot?

Aki az év elején leadja a szabadságtervét, nemcsak a munkáltatóval tud könnyebben megegyezni, hanem utazásnál is jól járhat: a hosszú hétvégék körüli szállás- és repülőjegyárak a dátum közeledtével jellemzően emelkednek. A fenti számítás a jelenleg ismert munkaszüneti napokon alapul; ha a 2027-es munkarendi rendelet áthelyezett munkanapot vagy pihenőnapot hoz, a tervezőt frissítjük.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.