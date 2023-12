Végleg lelépnél az országból? Ilyen egyszerűen lehetsz szlovén állampolgár, kevés magyar él vele

Ugyan pontos statisztika nem áll rendelkezésre, becslések szerint ugyanakkor folyamatosan csökken a Szlovéniában élő magyarok száma. Annak ellenére, hogy az ide távozók akár tengerparton vagy síparadicsomokban is élhetnek, valamint a magyarországinál magasabb bérekre számíthatnak.

Szlovénia Közép-Európa déli részén, az Alpok lábánál mintegy 20 273 négyzetkilométeren terül el. Mint korábbi jugoszláv tagköztársaság 1991 óta független állam, 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, majd 2007 elején az eurózónához. Emellett tagja többek között a NATO-nak és az ENSZ-nek, valamint része a schengeni övezetnek is. Az ország hivatalos nyelve a szlovén, ugyanakkor a magyar és olasz határ melletti területeken a magyar és az olasz nyelv is hivatalos.

S ha már magyarság: a szlovéniai magyar közösség kapcsán érdemes megjegyezni, hogy létszámuk – bár komoly történelmi hagyományai vannak az országban – folyamatosan csökken. Vagyis amíg az 1991-es népszámlálás idején még összesen 8500-an lehettek, addig valamivel több mint egy évtized múlva már csak alig több mint 6200-an vallották magukat magyarnak. Ezt a csökkenést pedig semmi sem tudja megállítani, még a sokszor példamutatónak minősített szlovén kisebbségi politika sem. És az sem tesz túl jót a szlovéniai magyaroknak, hogy a Muravidék életszínvonala Magyarországénál lényegesen magasabb, az ország egészéhez képest mégis viszonylag elmaradott határvidéknek számít, ezért a népességmegtartó ereje csekély.

Mindeközben érdekes, hogy gazdasági stabilitása révén Szlovénia vonzónak mutatkozik letelepedés szempontjából a külföldi állampolgárok körében. Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Ukrajna, Szerbia – pár olyan ország, ahonnan előszeretettel költöznek Szlovéniába az emberek, legalábbis a helyi statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint. Melyek egyúttal arra is rávilágítanak, hogy a legtöbb szlovén állampolgár előszeretettel próbál szerencsét Ausztriában, Németországban (21 százalék, 18 százalék), és szívesen választják lakhelyül Horvátországot, Svájcot és Olaszországot is.

De mi kell tenned akkor, ha épp most gondolkodsz azon, hogy Szlovéniába költöznél, ott letelepedve alakítanál ki egy új életet, és akár szlovén állampolgárrá is válnál? A Pénzcentrum az ehhez szükséges folyamatnak járt utána.

Első a nyelv, aztán a szórakozás

Az első és legfontosabb, amit a Szlovéniába költözés előtt tudnod kell, hogy szemben mondjuk a Szlovákiában való letelepedéssel, nem túl bonyolult ez a folyamat, uniós állampolgárként ugyanis nincs szükséged vízumra ahhoz, hogy beléphess a szlovén határon belülre. Sőt, akár korlátozások nélkül kereshetsz magadnak munkát és szállást is az országban.

Arra azonban fel kell készülnöd, hogy Szlovénia a magyar és horvát határszakaszain idén október 21-től az ideiglenesen visszaállított határellenőrzést újra meghosszabbította, ezúttal december 21-ig, s az ország vezetése december 22-től várhatóan további hat hónapon keresztül fenntartja az ellenőrzést. Az intézkedés következtében így az országba való belépésnél hosszabb menetidővel kell számolnod, amihez szükséges lesz az érvényes útiokmányaidra is.

A harmadik országból érkezőknek már nem ilyen egyszerű a dolga, nekik mindenképpen követniük kell a munkavállalási engedély kérelmezésének folyamatát, hogy legálisan dolgozhassanak Szlovéniában, emellett tartózkodási engedélyt is kell igényelniük. Ehhez a legegyszerűbb, ha felveszik a kapcsolatot Szlovénia nagykövetségével vagy konzulátusával, vagy akár közvetlenül a Szlovén Belügyminisztériumhoz fordulnak segítségért.

Ám mielőtt bármibe is vaktában fejest ugranál, azzal érdemes tisztában lenned, hogy bár a szlovének 15,9 százaléka nem beszél csupán egyáltalán nyelveket, mégis fontos, hogy ha az országuk munkaerőpiacán szeretnél érvényesülni, akkor beszélj a nyelvükön. Ez nem csupán az álláskereséskor lesz a hasznodra, de a hétköznapokban is, hiszen így könnyebben szót értesz majd a helyiekkel, akik bizonyára könnyebben barátkoznak majd veled, ha meghallják, hogy az anyanyelvükön szólsz hozzájuk. A szlovén nyelv elsajátításának egyébként ma már számos módja van, a hagyományos nyelviskoláktól az online oktatásig sok eszköz igénybe vehető rá.

Így lehet szlovén állampolgár

Fontos tudnod azt is, hogy szlovén állampolgárságot minden esetben születésnél fogva vagy honosítással lehet szerezni. Szlovéniában ugyanis a vér szerinti kapcsolat elve érvényesül, ami azt jelenti, hogy a gyermekek a születésüknél fogva válhatnak szlovén állampolgárrá, és állampolgárságot a szüleik révén kaphatnak a születési helyüktől függetlenül. Az újszülöttek akkor lesznek a Szlovén Köztársaság állampolgárai, ha a szülők közül legalább az egyik szlovén állampolgár.

Ezen felül a szlovén állampolgárságot honosítással lehet megszerezni, feltéve, hogy a kérelmező ténylegesen és folyamatosan a Szlovén Köztársaságban él meghatározott időn keresztül. Állampolgársághoz juthat viszont bárki rendkívüli honosítás útján is. Ehhez azonban az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

a kérelmező legalább tíz éve Szlovéniában él, ebből folyamatosan az utolsó öt évben a kérelem benyújtása előtt,

a kérelmező legalább három éve házasságban él szlovén állampolgárral, és a kérelem benyújtása előtt legalább egy évig ténylegesen Szlovéniában él,

a kérelmező visszavonás vagy lemondás miatt vesztette el szlovén állampolgárságát, és a kérelem benyújtása előtt legalább hat hónapja ténylegesen ott is él,

a kérelmező szlovén emigráns vagy egyenesági leszármazottja a negyedik generációig, és a kérelem benyújtása előtt legalább egy évig ténylegesen Szlovéniában él,

a kérelmező hontalan, és hontalan személyként a kérelem benyújtását megelőzően öt évig folyamatosan Szlovéniában él,

a kérelmező menekült státusszal rendelkezik, és a kérelem benyújtását megelőzően öt évig folyamatosan Szlovéniában él,

a kérelmező Szlovéniában végezte el sikeresen legalább felsőszinti tanulmányait, és legalább hét éve ténylegesen, de a kérelem benyújtását megelőző egy évig folyamatosan az országban él,

a kérelmező a Szlovén Köztársaságban született és születése óta ténylegesen az országban él,

a kérelmező kiskorú, Szlovéniában él, és szülei, akik megszerezték a Szlovén Köztársaság állampolgárságát, szlovén állampolgársága megszerzését kérelmezik.

Így vásárolhatsz ingatlant

A szlovéniai ingatlanvásárláshoz nem szükséges állampolgárnak lenned, ugyanakkor a külföldiekre és a külföldi ingatlanbefektetőkre szigorú szabályok vonatkoznak. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy rendelkezz jogi személyként vevő és létesítő okiratokkal (Szlovéniában csak jogi személyek vásárolhatnak ingatlant), egyéni adószámmal, és egy szlovén bankban vezetett folyószámlával. Miután viszont ezek megvannak, azután a legnagyobb dilemmád már csak az lesz, hogy a tengerpart mellett, esetleg a síterepek közelében szeretnél-e letelepedni.

Persze az sem árt, ha tisztában vagy azzal, hogy mely területeken mennyi pénzért juthatsz ingatlanhoz. Mert Ljubljana például vonzza az európaiakat, így ott az árak egy vidéki városéhoz képest akár 3-szor magasabban alakulhatnak.

Az ország egészét tekintve az egyik legdrágább területet viszont az Adriai tenger partján található Portorož jelenti, ahol korlátozott számban állnak rendelkezésre az építési területek, és nagy a kereslet is. A lakások átlagára itt 250 ezer euróra rúgnak (94,7 millió forint), egy sorház vagy egy kisebb ház 500 ezerbe (189,5 millió forint), egy tágas ház vagy villa pedig 800 ezer euróba (303,2 millió forint) kerül.

Ha viszont ennél olcsóbb ingatlanokra és nyugodtabb életre vágysz Szlovéniában, akkor inkább az ország északkeleti része lesz a nyerő számodra. Itt található az ország második legnagyobb városa, Maribor, ahol egy kisebb lakás négyzetmétere csupán 25-30 ezer euróba (9,4-11,3 millió forint), míg egy átlagos méretű ház 45 ezer euróba (17,05 millió forint) kerül.

Persze dönthetsz úgy, hogy inkább albérletbe költözöl. Ilyen esetben bérelhetsz lakást vagy házat közvetlenül a tulajdonostól vagy ingatlanügynökségen keresztül. Csak arra kell figyelned, hogy amennyiben külföldiként hosszabb időre szeretnél lakást bérelni Szlovéniában, úgy kötelező ideiglenesen a lakóhelyeden bejelentkezned, amit a bérleti szerződés aláírása előtt érdemes egyeztetned a bérbeadóval. Ezen felül meg kell beszélned a téli-nyári közüzemi díjak összegét és fizetési módját is. A bérleti szerződésben végül egyértelműen rögzítenetek kell azt az időtartamot is, amelyen belül értesítenetek kell egymást a szerződés felmondási szándékáról. Ha pedig rajtad kívül más letelepedő (praktikusan a családod) is beköltözik a lakásba, akkor a szerződésben meg kell határoznotok őket is, és nekik is ideiglenesen be kell jelentkezniük az ingatlanba.

Ennyit kereshetsz Szlovéniában

Végül pedig a helyi munkaerőpiacról. A szlovén statisztikai hivatal adatai szerint a bruttó fizetések 2 2 174,70 euró körül alakultak (824 211 forint), a nettó bérek 1 413,16 eurót (535 587 forint) tettek ki szeptemberben. Ezzel a fizetések az előző hónaphoz képest nominálisan 2,1 százalékkal, reálértéken pedig 2,4 százalékkal voltak alacsonyabbak.

Összehasonlításképp: a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint idén szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete kedvezmények nélkül 371 000 forint volt, a kedvezményeket is figyelembe véve pedig 384 900 forintot tett ki. A költségvetési szférában átlagosan 345 300 forintot, a nonprofit szférában 362 800 forintot, míg a versenyszférában nagy átlagban 378 400 forintot lehetett keresni havonta.