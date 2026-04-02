Szavazásra előkészített szavazóurnák a magyar állam címerével szavazás választások
Bezár az országgyűlési választások napján ez az országos áruházlánc: ezzel indokolják a lépést

2026. április 2. 09:26

A Mountex úgy határozott, hogy a választás napján minden boltját zárva tartja, annak érdekében, hogy mindenki kényelmesen szavazhasson.

A Mountex szabadnappá teszi dolgozói számára a 2026. április 12-i országgyűlési választás napját. A legnagyobb hazai outdoor üzletlánc mind a nyolc üzletét zárva tartja ezen a vasárnapon. Ezzel kívánják biztosítani, hogy munkatársaik kényelmesen és szabadon élhessenek állampolgári jogukkal, valamint részt vehessenek a szavazáson.

Sárközy Mihály, a cég tulajdonos-ügyvezetője a döntés kapcsán elmondta, hogy hazai alapítású családi vállalkozásként fontos számukra a közösségépítés. Olyan közösséget szeretnének formálni, ahol a szabadság és a felelősségteljes döntések kiemelt értéket képviselnek. Hozzátette, a mindennapi üzleti működésen túl a vállalati társadalmi felelősségvállalás is megköveteli ennek a szemléletnek a támogatását. Ezzel is szeretnék biztosítani a munkatársaknak az ezen értékek szerinti életet.

Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy bár a választás napján eltérőek lehetnek a nézőpontok és a vélemények, a természet adta szabadság mindenkit összeköt.
Akkreditív
okmányos meghitelezés. A külkereskedelmi forgalomban használt fizetési forma, nagy biztonságot tud nyújtani mind a két félnek. A vevő megbízásából és számlájának terhére egy akkreditívet nyitó bank vállal visszavonhatatlan fizetési ígéretet, amennyiben az ügylethez kapcsolódó okmányokat megegyezésnek megfelelően benyújtják hozzá.

