Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Brutális! Földre rántotta Leo Messit a pályára rohanó szurkoló + videóval!

Pénzcentrum
2026. március 1. 17:08

Lionel Messit a földre rántotta egy pályára berohanó szurkoló az Inter Miami puerto ricó-i barátságos mérkőzésén. A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet - írta a BBC Sport.

Az incidens az Independiente del Valle elleni találkozó végén, a rendes játékidő utolsó perceiben történt. Messit a félidőben cserélték be, a mérkőzés során pedig ezt megelőzően már több néző is a pályára rohant, hogy a közelébe férkőzzön. Az argentin válogatott csapatkapitánya éppen közös képet készített az egyik rajongóval, amikor egy másik szurkoló hátulról átkarolta a derekát, és a gyepre rántotta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A biztonsági személyzet azonnal közbelépett, ám az eset hevében Messi, a szurkoló és az egyik biztonsági őr együtt zuhantak a földre. A nyolcszoros aranylabdás játékos láthatóan nem sérült meg, és a pálya túloldalára sétált, amíg a további segítség megérkezett. Az esetről itt egy videó:

Az Inter Miami végül 2–1 arányban megnyerte a barátságos mérkőzést. Messi büntetőből volt eredményes, a csapat másik találatát pedig Santiago Morales jegyezte. Az összecsapást eredetileg február 13-ra írták ki, ám Messi combizomproblémája miatt el kellett halasztani a találkozót.

A David Beckham társtulajdonában lévő Miami számára nem indult fényesen az MLS-szezon, mivel az első fordulóban 3–0-s vereséget szenvedtek az LAFC-től. A következő bajnoki fordulóban, vasárnap az Orlando City vendégeként lépnek pályára.

Amerikai Egyesült Államok
Inter Miami CF
Piaci érték: 84,88M
Edző: Javier Mascherano
Jelenlegi helyezés: #14
United States Major League Soccer helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
13.
New England Revolution
1
0
0
1
1
4
-3
0
14.
Inter Miami CF
1
0
0
1
0
3
-3
0
15.
Montreal Impact
1
0
0
1
0
5
-5
0
Adatlap létrehozva: 2026.02.28.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #erőszak #labdarúgás #meccs #szurkolás #usa #szurkolók #lionel messi #MLS

