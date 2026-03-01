Brutális! Földre rántotta Leo Messit a pályára rohanó szurkoló + videóval!

Lionel Messit a földre rántotta egy pályára berohanó szurkoló az Inter Miami puerto ricó-i barátságos mérkőzésén. A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet - írta a BBC Sport.

Az incidens az Independiente del Valle elleni találkozó végén, a rendes játékidő utolsó perceiben történt. Messit a félidőben cserélték be, a mérkőzés során pedig ezt megelőzően már több néző is a pályára rohant, hogy a közelébe férkőzzön. Az argentin válogatott csapatkapitánya éppen közös képet készített az egyik rajongóval, amikor egy másik szurkoló hátulról átkarolta a derekát, és a gyepre rántotta.

A biztonsági személyzet azonnal közbelépett, ám az eset hevében Messi, a szurkoló és az egyik biztonsági őr együtt zuhantak a földre. A nyolcszoros aranylabdás játékos láthatóan nem sérült meg, és a pálya túloldalára sétált, amíg a további segítség megérkezett. Az esetről itt egy videó:

Az Inter Miami végül 2–1 arányban megnyerte a barátságos mérkőzést. Messi büntetőből volt eredményes, a csapat másik találatát pedig Santiago Morales jegyezte. Az összecsapást eredetileg február 13-ra írták ki, ám Messi combizomproblémája miatt el kellett halasztani a találkozót.

A David Beckham társtulajdonában lévő Miami számára nem indult fényesen az MLS-szezon, mivel az első fordulóban 3–0-s vereséget szenvedtek az LAFC-től. A következő bajnoki fordulóban, vasárnap az Orlando City vendégeként lépnek pályára.