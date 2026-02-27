Meglepő trend a magyar szállásfoglalásoknál: ezek a legjobb helyek, ha nyaralni tervezel

A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint 2026 tavaszán Budapest, Hajdúszoboszló és Eger lehetnek a legnépszerűbb belföldi úti célok, míg a nyári szezonban Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula állnak az érdeklődés élén. A portál MTI-nek küldött közleménye alapján a magyar utazók továbbra is elsősorban azokat a helyszíneket keresik, ahol a pihenés, a fürdőzés és a kulturális programok egyszerre elérhetők.

A tavaszi előfoglalási toplistán a vezető úti célokat Pécs, Miskolc, Siófok, Gyula, Szeged, Nyíregyháza és Hévíz követik. Régiós bontásban Észak-Magyarország vezeti a listát a foglalások közel ötödével, második helyen Budapest és térsége, a harmadikon pedig a Balaton végzett. A kampányidőszakban január 20. és április 30. közötti időpontokra lehetett kedvezményesen foglalni február közepéig.

A Szallas.hu statisztikái szerint a tavaszi foglalások 41 százaléka két éjszakára, 39 százaléka egy éjszakára szólt, míg a hároméjszakás tartózkodások aránya 14 százalék volt. A foglalások 60 százaléka két főre érkezett, és a szállástípusok közül a hotelek domináltak 46 százalékos aránnyal, az apartmanok 23, a vendégházak 16, a panziók 11 százalékot tettek ki. A wellness-szállások különösen népszerűek, az előfoglalások 44 százalékában ilyen szállást választottak.

A költési adatok alapján a hoteles foglalások közel fele 70–170 ezer forint közötti kosárértékbe esett, míg 40 százalékuk 70 ezer forint alatt maradt. Az apartmanok, panziók és vendégházak esetében a vendégek 77 százaléka legfeljebb 70 ezer forintot költött szállásra.

A nyári előfoglalások alapján a Balaton visszavette vezető szerepét, a foglalások mintegy harmadával a régiós rangsort is vezeti. A második helyen Észak-Magyarország, a harmadikon a Dél-Alföld áll. Időzítés szerint a nyári foglalások 42 százaléka júliusra, 38 százaléka augusztusra, 20 százaléka júniusra szól. A tartózkodási idő is hosszabb: a foglalások 23 százaléka három, 21 százaléka négy, 19 százaléka két éjszakára szól, míg az öt vagy annál hosszabb tartózkodások aránya is jelentős.

Szállástípusok közül nyáron az apartmanok kerültek előtérbe, a foglalások legnagyobb része ebbe a kategóriába tartozik, a vendégházak 26, a hotelek 23, a panziók 8 százalékos arányt képviselnek. A belföldi nyári foglalások 38 százaléka két főre, 20 százaléka négy főre, 18 százaléka három főre szól.

A portál adatai szerint a külföldi utazások közül Horvátország továbbra is kiemelten népszerű a magyarok körében: az előfoglalások alapján Vir, Crikvenica, Rovinj, Zadar és Vodice a legkeresettebb úti célok 2026 nyarán. Az ilyen foglalások 31 százaléka egy hétre szól, és az esetek 80 százalékában apartmant választanak a magyar utazók, jellemzően magasabb, több százezer forintos kosárértékkel.