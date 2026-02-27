2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
harbour, Siofok town recreation area, Balaton lake, Hungary, Europe
Utazás

Meglepő trend a magyar szállásfoglalásoknál: ezek a legjobb helyek, ha nyaralni tervezel

MTI
2026. február 27. 14:01

A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint 2026 tavaszán Budapest, Hajdúszoboszló és Eger lehetnek a legnépszerűbb belföldi úti célok, míg a nyári szezonban Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula állnak az érdeklődés élén. A portál MTI-nek küldött közleménye alapján a magyar utazók továbbra is elsősorban azokat a helyszíneket keresik, ahol a pihenés, a fürdőzés és a kulturális programok egyszerre elérhetők.

A tavaszi előfoglalási toplistán a vezető úti célokat Pécs, Miskolc, Siófok, Gyula, Szeged, Nyíregyháza és Hévíz követik. Régiós bontásban Észak-Magyarország vezeti a listát a foglalások közel ötödével, második helyen Budapest és térsége, a harmadikon pedig a Balaton végzett. A kampányidőszakban január 20. és április 30. közötti időpontokra lehetett kedvezményesen foglalni február közepéig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szallas.hu statisztikái szerint a tavaszi foglalások 41 százaléka két éjszakára, 39 százaléka egy éjszakára szólt, míg a hároméjszakás tartózkodások aránya 14 százalék volt. A foglalások 60 százaléka két főre érkezett, és a szállástípusok közül a hotelek domináltak 46 százalékos aránnyal, az apartmanok 23, a vendégházak 16, a panziók 11 százalékot tettek ki. A wellness-szállások különösen népszerűek, az előfoglalások 44 százalékában ilyen szállást választottak.

A költési adatok alapján a hoteles foglalások közel fele 70–170 ezer forint közötti kosárértékbe esett, míg 40 százalékuk 70 ezer forint alatt maradt. Az apartmanok, panziók és vendégházak esetében a vendégek 77 százaléka legfeljebb 70 ezer forintot költött szállásra.

Kapcsolódó cikkeink:

A nyári előfoglalások alapján a Balaton visszavette vezető szerepét, a foglalások mintegy harmadával a régiós rangsort is vezeti. A második helyen Észak-Magyarország, a harmadikon a Dél-Alföld áll. Időzítés szerint a nyári foglalások 42 százaléka júliusra, 38 százaléka augusztusra, 20 százaléka júniusra szól. A tartózkodási idő is hosszabb: a foglalások 23 százaléka három, 21 százaléka négy, 19 százaléka két éjszakára szól, míg az öt vagy annál hosszabb tartózkodások aránya is jelentős.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szállástípusok közül nyáron az apartmanok kerültek előtérbe, a foglalások legnagyobb része ebbe a kategóriába tartozik, a vendégházak 26, a hotelek 23, a panziók 8 százalékos arányt képviselnek. A belföldi nyári foglalások 38 százaléka két főre, 20 százaléka négy főre, 18 százaléka három főre szól.

A portál adatai szerint a külföldi utazások közül Horvátország továbbra is kiemelten népszerű a magyarok körében: az előfoglalások alapján Vir, Crikvenica, Rovinj, Zadar és Vodice a legkeresettebb úti célok 2026 nyarán. Az ilyen foglalások 31 százaléka egy hétre szól, és az esetek 80 százalékában apartmant választanak a magyar utazók, jellemzően magasabb, több százezer forintos kosárértékkel.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #Balaton #horvátország #statisztika #szállás #belföldi turizmus #szálláshelyek #nyári szezon #belföldi nyaralás #belföldi utazás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:57
14:42
14:25
14:15
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
2 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
3 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
1 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
2 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 14:42
Dermesztő, mit csinálnak ezek a tinilányok: döbbenetes szám jött ki, rámegy az egész életük
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 14:25
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
Agrárszektor  |  2026. február 27. 14:29
Ilyen paprikával lehetnek tele a magyar boltok: durva, honnan jön
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel