2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Áttekintés az irodai számítógépen dolgozó nőről.
HRCENTRUM

Súlyos, ami kiderült a home office-ról: erről jobb, ha minden magyar dolgozó tud, borulhat a rendszer?

Pénzcentrum
2025. december 2. 20:01

A 2025-ös iO Partners kutatás szerint a különböző korosztályok eltérő elvárásokkal tekintenek az irodai munkára. A kutatás 500 hazai szellemi dolgozó véleményét vizsgálta. Az eredmények azt mutatják, hogy minden generáció más miatt tartja fontosnak az irodai jelenlétet. A kérdés nem az, szükség van-e irodára, hanem az, hogy ki és miért tartja azt nélkülözhetetlennek.

A nagyvárosi irodisták 52 százaléka dolgozik rendszeresen otthon. Az Y generáció körében a legmagasabb a heti legalább három napot home office-ban végzők aránya. Az idősebb X generáció kétharmada szinte mindig irodából dolgozik. A Z generációra leginkább a heti egy-két nap otthoni munka jellemző.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatékonyság megítélése is eltér. A résztvevők 39 százaléka az otthoni munkát tartja eredményesebbnek. Az X generáció erősebben kötődik az irodába járáshoz. Az Y generáció szerint az otthonról végzett munka hatékonyabb. A Z generáció közel fele úgy látja, hogy a két munkatér egyformán működik.

Kapcsolódó cikkeink:

A vonzó iroda fogalma is generációnként változik. A Z generáció értékeli a közösségi tereket, a csendes zónákat és az ergonomikus környezetet. Az Y generáció számára a jó lokáció a legfontosabb, és pozitívan hat rájuk a rendezett, vizuálisan átgondolt iroda. Az X generáció a megszokott rutint és az irodai struktúrát tartja leginkább értékesnek, az innovatív térmegoldások kevésbé motiválják.

Az iO Partners szakértői szerint a munkatér ma már stratégiai eszköz. Az iroda hatékonyságot, elégedettséget és vonzerőt is növelhet, ha igazodik a különböző generációk igényeihez.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #generáció #munkahely #home office #távmunka #munka #kutatás #dolgozók #y generáció #hatékonyság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:41
20:31
20:01
19:33
HR BLOGGER
legacykft  |  2025.11.25 17:46
Tényleg külön kell választanunk a munkát és a magánéletet?
Vajon miért érezzük azt olyan gyakran, hogy két külön világ között próbálunk lavírozni? Hogy a munka...
hrdoktor  |  2025.11.25 07:36
Mit egyen, ha gyomorfekélyben szenved?
Gyomorfekély esetén a gyomor védőnyálkahártyáján nyílt seb alakul ki. Milyen jelek utalnak erre, és...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
1 hete
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
3
1 hete
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
4
4 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
5
2 hete
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
PÉNZÜGYI KISOKOS
Napi limit
az a limit, amelynek erejéig - ha a számlán annyi pénzünk rendelkezésre áll - a kártya egy naptári napon használható. Általában egyazon bankkártya esetében megkülönböztetünk készpénzfelvételi és vásárlási limitről, és a limiteket a legtöbb banknál az ügyfelek szabályozhatják

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 19:01
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 18:12
Nem kertelt tovább, kimondta Putyin, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Agrárszektor  |  2025. december 2. 20:32
Hatályba lépett a törvény a gazdaságátadás rendezésére