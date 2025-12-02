Súlyos, ami kiderült a home office-ról: erről jobb, ha minden magyar dolgozó tud, borulhat a rendszer?

A 2025-ös iO Partners kutatás szerint a különböző korosztályok eltérő elvárásokkal tekintenek az irodai munkára. A kutatás 500 hazai szellemi dolgozó véleményét vizsgálta. Az eredmények azt mutatják, hogy minden generáció más miatt tartja fontosnak az irodai jelenlétet. A kérdés nem az, szükség van-e irodára, hanem az, hogy ki és miért tartja azt nélkülözhetetlennek.

A nagyvárosi irodisták 52 százaléka dolgozik rendszeresen otthon. Az Y generáció körében a legmagasabb a heti legalább három napot home office-ban végzők aránya. Az idősebb X generáció kétharmada szinte mindig irodából dolgozik. A Z generációra leginkább a heti egy-két nap otthoni munka jellemző.

A hatékonyság megítélése is eltér. A résztvevők 39 százaléka az otthoni munkát tartja eredményesebbnek. Az X generáció erősebben kötődik az irodába járáshoz. Az Y generáció szerint az otthonról végzett munka hatékonyabb. A Z generáció közel fele úgy látja, hogy a két munkatér egyformán működik.

A vonzó iroda fogalma is generációnként változik. A Z generáció értékeli a közösségi tereket, a csendes zónákat és az ergonomikus környezetet. Az Y generáció számára a jó lokáció a legfontosabb, és pozitívan hat rájuk a rendezett, vizuálisan átgondolt iroda. Az X generáció a megszokott rutint és az irodai struktúrát tartja leginkább értékesnek, az innovatív térmegoldások kevésbé motiválják.

Az iO Partners szakértői szerint a munkatér ma már stratégiai eszköz. Az iroda hatékonyságot, elégedettséget és vonzerőt is növelhet, ha igazodik a különböző generációk igényeihez.