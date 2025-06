Családosok, figyelem! Emelkedik a családi adókedvezmény, így nyilatkozhatsz

Július elsejével másfélszeresére emelkedik a családi adókedvezmény mértéke, ami azt jelenti, hogy több pénz maradhat a családoknál. De kell-e tenni valamit, vagy teljesen automatikusan magasabb lesz a júliusi nettó fizetésed? A Bankmonitor szakértői most ezt a kérdést járták körbe.

A családok számára igénybevehető adóalapot csökkentő kedvezmény összege július elsejével a következő képen alakul gyermekenként:

1 gyermek esetében gyermekenként: 66 670 Ft → 100 000 Ft

2 gyermek esetében gyermekenként: 133 330 → 200 000Ft

3 vagy több gyermek esetében gyermekenként: 220 000 Ft → 330 000 Ft

Ez valójában azt jelenti, hogy a nettó bér július 1-től a az alábbiaknak megfelelően alakul a családi adólkedvezmény mértéke gyermekenként:

1 gyermek esetében: 15 000 Ft/gyermek, korábban 10 000 Ft/gyermek volt

2 gyermek esetében: 30 000 Ft/gyermek, korábban 20 000 Ft/gyermek volt

3 vagy több gyermek esetében: 49 500 Ft/gyermek, korábban 33 000 Ft/gyermek volt

Kell-e valamit tenni?

Mivel a családok gyakran megosztva szokták igénybe venni az adókedvezményt, így felmerülhet a kérdés, hogy vajon kell-e valamilyen nyilatkozatot benyújtani, hogy igénybe tudják venni a megnövelt adóalapcsökkentést.

A válasz egyszerű. A nyilatkozat szövegezése így fogalmaz a kérdésben:

Ha a családi kedvezményt Ön más jogosulttal közösen veszi igénybe, és év elején az érvényesíthető családi kedvezményt összegszerűen – és nem gyermekenként – osztották fel egymás közt, akkor júniusban célszerű új adóelőleg-nyilatkozatot adnia a magasabb összegben érvényesíthető családi kedvezmény egymás közötti felosztásáról. Ha Ön és a családi kedvezményre jogosult másik fél nem adnak új adóelőleg-nyilatkozatot, akkor a munkáltató, kifizető az év elején adott nyilatkozatban szereplő összeget veszi figyelembe, de az év közben nem érvényesített kedvezmény az éves személyijövedelemadó-bevallásban igénybe vehető.

Vagyis ha a nyilatkozati lapon nem összegszerűen történt a megosztás, hanem gyermekszám alapján, akkor nem kell új nyilatkozatot leadni. Elődordulhat az is, hogy egy házaspárnál jelenleg az egyik fél használja ki a kedvezményt, de júliustól a megemelkedő kedvezmény kimaxomlásához nincs elegendő jövedelme. Például 3 gyermek esetén július elsejétől a 148 500 forint adókedvezmény kihasználásához nagyságrendileg 632 ezer forintos bruttó jövedelemre van szükség. (Ekkora fizetésnek az szja és tb tartalma 148 500 forint.) Ebben az esetben is érdemes új nyilatkozat tenni, ahol megosztja a pár a kedvezményt így biztosítva azt, hogy júliustól is a maximális összeget használják ki.

Amennyiben módosítást szükséges tenni, akkor az ugyanazon munkáltatónak beadott nyilatkozaton X-szel kell jelölni (jobb felül) a módosító nyilatkozat rublikát.

Ha van rá lehetőség akkor a családi adókedvezményből adódó plusz pénzt érdemes úgy kezelni, mintha meg sem érkezett volna és megtakarítani azt jövőbeli célokra. Ilyen cél lehet akár a kényelmes nyugdíjas évek biztosítása is. Nézd meg mekkora megtakarítás jönne neked össze nyugdíjas korodra a Bankmonitor kalkulátorával, ha a kapott értéket elosztod 240-el akkor megkapod, hogy mekkora nyugdíjkiegészítésre számíthatsz az állami nyugdíjad mellett.