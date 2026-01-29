Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő.
Szövegíró, szerkesztő-újságíró munkatársat keres a Pénzcentrum
Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe. Jelentkezz a Pénzcentrum szövegíró, szerkesztő-újságíró pozíciójába, ha szívesen lennél tagja egy profi szerkesztőségnek, és érdekelnek a mindennapi pénzügyek, gazdasági témák. Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat. Jelentkezés és részletek itt!
Amit kínálunk:
- teljes munkaidő, hibrid munkavégzés (heti fix home office napokkal)
- modern irodai környezet a BEM Centerben (1027 Budapest, Bem József u. 1/B) található irodánkban, céges laptop
- határozatlan idejű szerződés, versenyképes fizetés
- stabil vállalati háttér
- profi és független szerkesztőség
- fejlődési lehetőség a SEO és más szerkesztőségi feladatok területén
Téged keresünk, ha jellemző rád:
- szövegírói készség
- precizitás és igényesség
- kiváló helyesírás
- kitartó koncentrációs készség
- megbízhatóság
- pénzügyi témák iránti érdeklődés, affinitás
Előny, de nem feltétel:
- újságíró, szerkesztő munkakörben szerzett tapasztalat
- szövegírói tapasztalat
- SEO-ismeretek, -szövegírás terén szerzett tapasztalat
- gazdasági, pénzügyi ismeretek
- adatalapú gondolkodásmód, adatelemzési tapasztalat
Ha úgy érzed, a fentiek alapján szívesen csatlakoznál csapatunkhoz, küldd el jelentkezésed az itt található űrlapon keresztül.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
Százezernyi magyar fizetése csökkenhet fű alatt 2026-ban: erről kevés dolgozó tudott, nagyon ki fognak akadni
A hazai vállalatok többsége idén is béremelésre készül, de a tervezett növekedés mértéke elmarad a tavalyi várakozásoktól.
Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest.
A fiatal munkavállalók körében a munkanélküliség gyorsabban emelkedett az országos átlagnál: novemberben már 13,7 százalékon állt, ami 2020 óta a legmagasabb érték.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
A Kununu platform új áttekintést tett közzé az osztrák fizetésekről, melyből kiderült, mely szakmák és cégek fizetnek a legjobban Ausztriában.
Az Auchan Magyarország az idei bérfejlesztés során két lépcsőben, összesen több mint 9,2%-kal emeli meg az alapbéreket.
Szociális hozzájárulási adó 2026: változik a szociális hozzájárulási adó törvény, ennyi lesz a NAV szociális hozzájárulási adó mértéke. Mi a szociális hozzájárulási adó alapja?
Sok cég próbálja külföldi vendégmunkásokkal pótolni a munkerőt: emiatt kaphatnak súlyos bírságot idehaza
2026 elején a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalék körül alakul, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány nehezíti a működést.
Ausztria évek óta az egyik legnépszerűbb célpontja a magyar kivándorlóknak, de a számok mögött nagyon különböző élethelyzetek, motivációk és kényszerek húzódnak meg.
A PENNY átlagosan 8%-os béremelést jelentett be az értékesítésben és a logisztikában dolgozóknak.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
A legnagyobb kérdés sokaknak, hogy ehhez a sokak számára megosztó technológiához való viszony hogyan hathat a keresetekre.
A 2026/2027-es pénzügyi évben a Tesco az áruházi kollégái bérét átlagosan 7,2%-kal emeli.
