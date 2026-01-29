2026. január 29. csütörtök Adél
Régi, használt, fából készült, használt betűtömbökből álló, textúrázott háttér, különböző betűtípusokkal, kis- és nagybetűkkel, antik betűkkel, minden formában és méretben.
HRCENTRUM

Szövegíró, szerkesztő-újságíró munkatársat keres a Pénzcentrum

Pénzcentrum
2026. január 29. 14:10

Keressük új kollégánkat az ország egyik legolvasottabb gazdasági lapjának szerkesztőségébe. Jelentkezz a Pénzcentrum szövegíró, szerkesztő-újságíró pozíciójába, ha szívesen lennél tagja egy profi szerkesztőségnek, és érdekelnek a mindennapi pénzügyek, gazdasági témák. Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat. Jelentkezés és részletek itt!

Amit kínálunk:

  • teljes munkaidő, hibrid munkavégzés (heti fix home office napokkal)
  • modern irodai környezet a BEM Centerben (1027 Budapest, Bem József u. 1/B) található irodánkban, céges laptop
  • határozatlan idejű szerződés, versenyképes fizetés
  • stabil vállalati háttér
  • profi és független szerkesztőség
  • fejlődési lehetőség a SEO és más szerkesztőségi feladatok területén

Téged keresünk, ha jellemző rád:

  • szövegírói készség
  • precizitás és igényesség
  • kiváló helyesírás
  • kitartó koncentrációs készség
  • megbízhatóság
  • pénzügyi témák iránti érdeklődés, affinitás

Előny, de nem feltétel:

  • újságíró, szerkesztő munkakörben szerzett tapasztalat
  • szövegírói tapasztalat
  • SEO-ismeretek, -szövegírás terén szerzett tapasztalat
  • gazdasági, pénzügyi ismeretek
  • adatalapú gondolkodásmód, adatelemzési tapasztalat

Ha úgy érzed, a fentiek alapján szívesen csatlakoznál csapatunkhoz, küldd el jelentkezésed az itt található űrlapon keresztül. 

Címlapkép: Getty Images
