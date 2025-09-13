Az apasági szabadság ma Magyarországon tíz munkanapot jelent, amelynek fele teljes fizetéssel, másik fele viszont csak részleges bérrel jár.
Két és három gyermekes anyák szja-mentessége 2025: itt van minden eddig ismert részlet
A négy- vagy többgyermekes anyák kedvezménye már régóta ismert fogalom a magyar adórendszerben, azonban a két és három gyermekes anyák szja mentessége olyan újdonságnak számít, ami hamarosan gyökeresen megváltoztathatja a magyar családok életét. Nézzük, mit kell tudnunk a 2, illetve a 3 gyermekes anyák szja mentessége kapcsán, mennyi az szja mentesség 3 gyerek után és mi köze az anyák adómentességének a családi pótlék és a családi adókedvezmény 2025 évi feltételeihez!
Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a 3 gyermekes anyák szja mentessége kapcsán: amellett, hogy megtudhatod, a 3 gyermek szja mentesség mikortól érvényesíthető és mennyi az szja mentesség 3 gyerek után, azt is eláruljuk, mekkora megtakarítást jelent mindez a magyar családoknak. Nézzük, milyen formában vezethetik be a jövőben a kétgyermekes anyák szja mentességét, mikor jár szja mentesség 2 gyerek után!
Érkezik a két és a három gyermekes anyák szja mentessége
A családi adócsökkentési program keretében tovább bővítik az anyák személyi jövedelemadó (szja) kedvezményeit. A négy- vagy többgyermekes anyák szja mentessége már 2020 óta létezik, 2023 óta pedig a 30 év alatti anyák kedvezménye is érvényesíthető – utóbbival kapcsolatban 2025. március 24-én nyújtották be a 30 év alatti anyák teljes adómentességét ígérő törvényjavaslatot, melynek értelmében az érintett anyák szja kötelezettség nélkül kaphatják majd meg bérüket, már meglévő gyermekeik után is.
Magyarországon az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról rendelkezik a magánszemélyek jövedelmére vonatkozó, a közterhekhez való hozzájárulás alkotmányos kötelezettségéről. Hamarosan újabb könnyítés érkezik, melynek feltételrendszerét a 2025. évi XV. törvény a három gyermeket nevelő anyák kedvezményéről összegzi,
ami 2025. október 1-jén lép hatályba és akár élethosszig tartó szja mentességet ígér a háromgyermekes anyáknak.
A két gyermekes anyák szja mentessége előreláthatólag több lépcsőben kerül majd bevezetésre: a tervezet szerint az szja mentesség 2 gyerek után először a 40 év alattiak körében lesz érvényesíthető 2026. januárjától, a 40 és 50 év közöttiek pedig 2027-től élhetnek majd az adómentességgel. Az adókedvezményt az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyákra 2028-tól, a 60 év fölöttiekre pedig 2029-től terjeszthetik ki.
Szja mentesség 3 gyerek után: mennyi megtakarítást jelent mindez?
Magyarországon a dolgozók bérét 15% személyi jövedelemadó és 18,5% tb-járulék terheli – ezek a munkavállalói járulékok az egyedi alapon meghatározott kedvezmények figyelembevételétől eltekintve mindenkire egységesen vonatkoznak. A két és a három gyermekes anyák kedvezményei felső összeghatár bevezetése nélkül, a személyi jövedelemadóból érvényesíthetők, tehát a megtakarítás mértéke, amelyet az szja-mentesség biztosít, alapvetően attól függ, mennyi az anya bruttó jövedelme. Példák:
- ha egy 3 gyermekes anya minimálbért keres, ami 2025-ben bruttó 290 800 Ft/hó, a fizetése után 43 60 Ft szja-t fizet – azaz ennyivel lehet magasabb a havi nettó keresete;
- ha egy magasabb jövedelmű 3 gyermekes anya bruttó 1 000 000 Ft-ot keres, a fizetését terhelő szja is magasabb – ebben az esetben ő 150 000 Ft-tal kereshet többet, ha adómentes lesz a jövedelme.
Az anyák szja kedvezménye kizárólag a munkával szerzett jövedelemre (mint a havi munkabér, az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági őstermelő jövedelem) vonatkozik. Szja mentesség nem érvényesíthető az olyan egyéb jövedelmekre, mint az ingatlan bérbeadásából származó bevétel, az osztalékbevétel vagy az árfolyamnyereségből származó jövedelmek.
Mik a 2 és 3 gyermekes anyák szja mentességének a feltételei?
A 2025. október 1-től érvényesíthető három gyermekes anyák szja mentessége életkori megkötés nélkül annak a vér szerinti vagy a gyermekét örökbefogadó anyának jár, aki legalább három gyermeke után családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 éven át három gyermek után családi pótlékra volt jogosult. Fontos különbség a három gyermekes anyák szja mentessége és a 30 év alatti anyák kedvezménye között, hogy bár a juttatás a családi pótlék megállapításához kötődik, ez esetben
az szja-mentességre való jogosultság csak annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amikortól valaki három gyermekes anyának minősül, azaz csak a gyermek megszületésétől jár (a várandósság alatt még nem).
A kedvezmény akkor szűnik meg, ha a jogosult már nem minősül három gyermeket nevelő anyának (pl. már nem ő neveli saját háztartásában a 12 éves kor alatti gyermeket). Amennyiben a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála okán szűnne meg, az esetre úgy kell tekinteni, mintha az adott gyermekre vonatkozólag a családi pótlékra való jogosultság 12 évig fennállt volna.
2026-tól előreláthatólag ugyanezek a szabályok vonatkoznak majd a kétgyermekes anyákra, azzal a különbséggel, hogy értelemszerűen az szja mentesség 2 gyerek után lesz érvényesíthető.
Hogyan érvényesíthető az szja mentesség 3 gyerek után?
A legtöbb adókedvezményhez hasonlóan az anyák adókedvezménye is kétféle módon érvényesíthető:
- év elején vagy év közben az anya munkáltatójánál leadott adóelőleg-nyilatkozattal (ebben az anya kérheti az adókedvezménye havi fizetéskori érvényesítését), amelyet elegendő mindössze egyszer leadni (nem kell évente megújítani, kivéve módosítás esetén);
- utólag, egy összegben, az adóévet követő májusi személyi jövedelemadó adóbevallásban.
Fontos: amennyiben az anya teljes szja mentességet élvez, ezen a kedvezményen felül – mivel a keretet kimerítette – más, a személyi jövedelemadójából érvényesíthető kedvezményt, így a családi adókedvezmény 2025 évi összegét sem tudja érvényesíteni (ezt azonban, ha van a családban más jogosult, például az apa, ő továbbra is tudja érvényesíteni).
Családi pótlék és családi adókedvezmény 2025-ben
A 3 gyermekes anyák szja mentessége szorosan összekapcsolódik a családi pótlék és a családi adókedvezmény témakörével. A családi adókedvezmény 2025 júliusában emelkedett, így a kedvezmény mértéke 1 gyermek esetén havi 15 000 Ft, 2 gyermek esetén 2 X 30 000 Ft, 3 gyermek esetén pedig 3 X 49 500 Ft. A családi adókedvezmény 2026-ban szintén emelkedik, összege 1 gyermekre 20 000 Ft, 2 gyermekre 2 X 40 000 Ft, 3 gyermekre pedig 3 X 66 000 Ft lesz. Amennyiben a jogosult jövedelemadója nem elegendő a teljes összeg igénybevételére, a tb-járulékát csökkentik vele.
Ne tévesszük össze a családi adókedvezményt a három gyermekes anyák szja mentessége feltételéül szolgáló családi pótlékkal, ami alanyi jogon járnak minden magyar család számára, ahol a kritériumoknak megfelelő gyermek vagy más személy nevelkedik. A családi pótlék 2025 évében változatlanul a nevelési ellátásból (a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár) és az iskoláztatási ellátásból áll (a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár), utalása havi rendszerességgel történik.
