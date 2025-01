Családi adókedvezmény 2025: itt a nyilatkozat, ez a nyomtatvány szükséges az igényléshez

A családi adókedvezmény 2025 évében is a legfontosabb családtámogatási formák közé tartozik, ráadásul emelkedik a családi adókedvezmény összege 2025-ben. Nézzük, mi mindent érdemes tudni a családi adókedvezmény 2025 évi változásairól, hogyan zajlik az Ügyfélkapu családi adókedvezmény igénylés és az ONYA családi adókedvezmény 2025 nyomtatvány kitöltés. Hol található a családi adókedvezmény nyomtatvány és a családi adókedvezmény nyilatkozat, mennyi a NAV családi adókedvezmény összege 2025 évében, mikor emelkedik a családi adókedvezmény?

Tudd meg, mi a családi adókedvezmény lényege, milyen juttatás a családi adókedvezmény, a családi adókedvezmény kinek jár és hogyan történik az Ügyfélkapu családi adókedvezmény igénylés! Amellett, hogy eláruljuk, hogyan zajlik az ONYA családi adókedvezmény 2025 nyomtatvány kitöltése, azt is megtudhatod, milyen családi adókedvezmény nyomtatvány kell az adókedvezmény megigényléséhez, és hogy milyen családi adókedvezmény nyilatkozat leadása szükséges. Járjunk utána, kinek, mennyi családi adókedvezmény jár, hogyan történik az elmaradt családi adókedvezmény visszaigénylése!

Mi a családi adókedvezmény?

A családi adókedvezmény 2025 évében változatlanul az eltartottak, kedvezményezett eltartottak számát veszi alapul.

A családi adókedvezmény egy olyan családtámogatási forma, ami az összevont adóalapot (15%-os személyi jövedelemadóból lehet érvényesíteni) csökkenti, így segít nagyobb megtakarításhoz jutni a családoknak.

A legtöbb család esetében a gyermekek száma és életkora számít: minél több, a kedvezmény szempontjából megfelelő korú gyermeke van a családnak, annál több adókedvezményt tudnak a szülők érvényesíteni (annál kisebb lesz a különbség a bruttó és a nettó bérük között) – akár a teljes adómentesség is elérhető!

Kik jogosultak a családi adókedvezmény igénylésre?

Alapvetően azoknak a személyeknek jár a családi adókedvezmény, akik családi pótlékra jogosultak, de jár a családi adókedvezmény 2025 évében a családi pótlékra jogosult személlyel közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastárs, illetve a várandós nők és a velük közös háztartásban élő házastársuk számára is; továbbá azok a szülők is jogosultak a családi adókedvezményre, akik gyermeküket egyezség, közös nyilatkozat (vagy jogerős bírósági döntés) alapján megosztva nevelik.

A családi adókedvezmény 2025-ben jár a családi pótlékra jogosult gyermek és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély részére, mindemellett azok a magánszemélyek is érvényesíthetik a családi adókedvezményt, akik bármelyik külföldi állam a hazainak megfeleltethető jogszabályai alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra (vagy más, az említett juttatásokhoz hasonló ellátásra, kedvezményre) jogosultak, feltéve, ha megfelelnek a családi adókedvezmény jogszabály feltételeinek.

Milyen korú gyermek után jár a családi adókedvezmény?

A családi adókedvezmény szabályai szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy a családi adókedvezmény hány éves korig jár, a családi adókedvezmény meddig igényelhető.

A családi adókedvezmény összege legkorábban a magzat 91 napos korától jár, általánosságban a gyermekek 16. életévének betöltéséig,

ezen felül a családi adókedvezmény mindaddig jár a szülőnek, amíg gyermeke nappali tagozatos oktatási intézményben tanul, míg le nem érettségizik. Ha az ennél idősebb gyermeknek van olyan fiatalabb testvére, aki a családi adókedvezmény szempontjából kedvezményezettnek minősül, kisebb kedvezményekre továbbra is számításba lehet venni az idősebb testvért is.

Mi a családi pótlék, kik jogosultak rá?

A családi pótlék a nevelési ellátásból és az iskoláztatási ellátásból áll, havi rendszerességgel folyósítják. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár a kérelmező részére, az iskoláztatási támogatás pedig a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Utóbbi a tankötelezettség megszűnését követően a köznevelési intézményben, szakképző intézményben továbbtanuló gyermek után annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek esetén pedig a 23.) életévét betölti. A családi pótlék 2025 évi tudnivalóiról korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

Kik után vehető fel a családi adókedvezmény 2025-ben?

Ahogy a fentiekben említettük, a NAV családi adókedvezmény az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számától függ – de mit jelent ez a gyakorlatban?

Kik az eltartottak?

A 2025 családi adókedvezmény szabályai szerint az a személy minősül eltartottnak, aki a családi pótlék megállapítása szempontjából is figyelembe vehető (vagy figyelembe vehető lenne), akkor is, ha a családi pótlékot nem állapították meg (vagy ha rokkantsági járadék jár számára), és ha a családi pótlék összegét nem befolyásolja a gyermekek száma (például, ha emelt összegű pótlék jár egy tartósan beteg gyermek után).

Kik a kedvezményezett eltartottak?

A családi adókedvezmény 2025 jogszabály szerint az a személy minősül kedvezményezett eltartottnak, aki után a magánszemély családi pótlékra jogosult, aki saját jogán családi pótlékra jogosult, vagy aki rokkantsági járadékban részesül, továbbá a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig a magzat is, ha az anya orvosi igazolást tud felmutatni leendő gyermekéről.

Családi adókedvezmény kalkulátor 2025

Most pedig nézzük meg, hogyan történik a NAV családi adókedvezmény számítása! Ahogy a fentiekben írtuk, a családi adókedvezmény 2025 során is az összevont adóalapot csökkenti:

az összevont adóalap a 15%-os szja-ból és a 18,5%-os tb-járulékból áll, gyakorlatilag ez a bruttó és a nettó fizetésünk közötti különbség; az összevont adóalap az eltartottak számától függ – minél több eltartott személy (tipikusan gyerek) van a családban, annál kisebb lesz az összevont adóalap, ami után az szja-t és a tb-járulékot fizetjük; a gyermekek számától függően a jogszabály előírja, hogy melyik esetben mennyi az adóalap-kedvezmény, illetve, hogy mennyi lehet a maximális családi adókedvezmény összege; minél magasabb valakinek a fizetése, annál inkább ki tudja használni az adókedvezmény lehetőségeit: az általános terhek csökkentésével akár a teljes szülői adómentesség is elérhető, viszont, ha ez a keret kimerül, a családi adókedvezmény nem biztosít a jogosultnak ezen felül extra jövedelmet.

Lényegében: minél több személyt tartunk el, annál kevesebb adót fizetünk a bruttó bérünk után – ez a családi adókedvezmény lényege.

Mikor emelkedik a családi adókedvezmény?

2024. október 29-én a kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a családi adókedvezmény megduplázásáról szóló törvényjavaslatát, amely szerint

a gyermekek után járó családi adókedvezmény emelése a tervek szerint egy kétlépéses folyamat lesz: a családi adókedvezmény először 2025. július 1-jén fog 50%-kal megemelkedni, ezt követően további 50%-kal emelkedik 2026. január 1-től.

A változás értelmében a kétgyermekes családok az év második felében már nem havi 40.000 Ft, hanem 60.000 Ft adót és járulékot takarítanak meg – írta meg a Pénzcentrum. A 2025 családi kedvezmény érvényesítését már januártól lehet kérni a munkáltatótól vagy kifizetőtől a családi adókedvezmény nyilatkozat kitöltésével, melyben vagy a gyermekek számát, vagy a kedvezmény összegét kell megadni.

Példa: egy kétgyermekes család vagy 266.660 Ft adóalap kedvezményről tud nyilatkozni, vagy a két kedvezményezett eltartottat tudja megadni – jelenleg mind a két esetben havi 40 ezer Ft megtakarításra jogosult a család. Az emelést követően egy kétgyermekes család júliustól nem 40.000 Ft, hanem 60.000 Ft családi adókedvezményre válik jogosulttá.

Melyik a kedvezőbb megoldás?

A családi adókedvezmény évközi növekedése miatt célszerű a családoknak a második megoldást választaniuk, tehát a családi adókedvezmény adóelőleg-nyilatkozatban a gyermekszám megadásával kérni a kedvezmény közös érvényesítését. Így a szülőknek 2025 júliusában nem kell új adóelőleg-nyilatkozatot adniuk, ugyanis 2025 júliusától a munkáltató vagy kifizető automatikusan az 50%-kal magasabb összegű kedvezményt érvényesíti majd.

Ha a másik opciót választjuk és a családi adókedvezményt összegszerűen adjuk meg a nyilatkozatban, akkor a szülőknek, házastársaknak júliustól új adóelőleg-nyilatkozatot kell tenniük – amennyiben ezt elmulasztják, a nagyobb kedvezményt csak az éves adóbevallásukban, legkorábban 2026 márciusában fogják tudni érvényesíteni; mindez egyformán igaz az adókedvezményt közösen érvényesítő családtagokra és az azt egyedül érvényesítő személyekre is.

Családi adókedvezmény 2025: mennyi a családi adókedvezmény 2025 júliusig?

Hangsúlyozzuk: az 50%-os családi adókedvezmény emelés 2025 évében júliustól lép életbe, addig is a következő számok érvényesek, ennyi lesz a családi adókedvezmény 2025 évében a kedvezményezett eltartottak számának függvényében:

Családi adókedvezmény 2025 egy gyerekre:

Adóalap kedvezmény: 66.670 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege 2025-ben havonta: 10.000 Ft (júliustól 15.000 Ft)

Családi adókedvezmény 2025 két gyerekre

Adóalap kedvezmény: 266.660 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege 2025-ben havonta: 20.000 x 2 = 40.000 Ft (júliustól 60.000 Ft)

Családi adókedvezmény 2025 három gyerekre

Adóalap kedvezmény: 660.000 Ft

A maximális családi adókedvezmény havonta legalább 3 eltartott esetén, innentől egységesen 33.000 Ft (júliustól 49.500 Ft) gyermekenként (átszámolva: 33.000 x 3 = 99.000 Ft; júliustól 148.500 Ft)

Családi adókedvezmény 2025 négy vagy több gyerekre

Az adóalap kedvezmény négy gyerek esetén: 880.000 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege 2025-ben havonta (átszámolva 33.000 x 4 = 132.000 Ft; júliustól 49.500 x 4 = 198.000 Ft)

Adóalap kedvezmény öt gyerek esetén: 1.100.000 Ft

A maximális családi adókedvezmény összege öt gyerekre havonta: 33.000 x 5 = 165.000 Ft (az emelést követően 49.500 x 5 = 247.500 Ft)

Mennyi a családi adókedvezmény tartósan beteg/súlyosan fogyatékos személy esetében?

Speciális esetekben, azaz tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott gyermek után a családi kedvezmény 2025 összege emelt összegben vehető igénybe, ami havi 66.670 Ft-os juttatást foglal magában.

Egyéb családi adókedvezmény tudnivalók 2025

A családi adókedvezmény milyen jövedelemre érvényes? Olyan tevékenységből származó jövedelmekre érvényesíthető, mint a munkabér, az egyéni vállalkozói, őstermelői, bérbeadói jövedelem, de például a GYED-re is érvényesíthető.

Olyan tevékenységből származó jövedelmekre érvényesíthető, mint a munkabér, az egyéni vállalkozói, őstermelői, bérbeadói jövedelem, de például a GYED-re is érvényesíthető. Családi adókedvezmény megosztása 2025: a családi pótlékhoz hasonlóan a családi adókedvezmény is megosztható 50-50%-ban a szülők között. Az adókedvezmény a szülővel közös háztartásban élő, de a családi kedvezményre nem jogosult élettárssal év közben nem, viszont az év végi szja-bevallásban megosztható.

a családi pótlékhoz hasonlóan a családi adókedvezmény is megosztható 50-50%-ban a szülők között. Az adókedvezmény a szülővel közös háztartásban élő, de a családi kedvezményre nem jogosult élettárssal év közben nem, viszont az év végi szja-bevallásban megosztható. Családi adókedvezmény több jogosult esetén: ha több személy is jogosult a családi adókedvezmény juttatására, az adókedvezmény érvényesítéséről közösen kell nyilatkozniuk, akkor is, ha az összes kedvezményt egy ember érvényesíti.

ha több személy is jogosult a családi adókedvezmény juttatására, az adókedvezmény érvényesítéséről közösen kell nyilatkozniuk, akkor is, ha az összes kedvezményt egy ember érvényesíti. Családi adókedvezmény visszaigénylés 2025: a családi adókedvezmény egyösszegben, adóvisszatérítés formájában is felvehető (májusban), nem csak havi rendszerességű adókedvezményként élvezhetjük az előnyeit.

Elmaradt családi adókedvezmény visszaigénylése 2025

A családi adókedvezmény utólag legfeljebb 5 évre visszamenőleg kérhető ki, azonban mindig az adóalapot képző fizetésünk alapján számolják, a későbbi magasabb fizetés nem írja felül visszamenőleg a családi adókedvezmény összegét.

Családi adókedvezmény és más adókedvezmények együttes érvényesítése

A családi adókedvezmény mellett különféle szja-kedvezményekre is jogosultak lehetünk, az adókedvezmény összegén túl: 2020. július 1. óta személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek a négy- vagy többgyermekes anyák, de a 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti anyák is szja-mentességben részesülhetnek. Érvényesíthető továbbá a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, a családi kedvezmény, illetve a családi járulékkedvezmény is.

Családi adókedvezmény igénylés 2025: hogyan igényelhetem meg a családi adókedvezményt?

A családi adókedvezmény igénylése kétféleképpen történhet:

vagy havi rendszerességű adókedvezmény formájában (családi adókedvezmény nyilatkozat szükséges hozzá a munkáltatónál, kifizetőnél) vagy egyösszegű adóvisszatérítés formájában (az éves szja-bevallásnál jelezzük).

Az ONYA családi adókedvezmény nyomtatvány kitöltése

Az Ügyfélkapu családi adókedvezmény nyilatkozat kitöltése az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás használatával a legegyszerűbb (ONYA családi adókedvezmény 2025 nyomtatvány), 2025. január 16-tól azonban kizárólag Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítást követően tudjuk ezt megtenni – ha korábban nem regisztráltunk ezeken a felületeken, célszerű a családi adókedvezmény igénylés folyamatát ezzel kezdenünk. Az online adóelőleg-nyilatkozat egyes sorait a NAV már előzetesen kitölti, így a családi adókedvezmény nyilatkozat mindössze néhány perc alatt elkészíthető. A véglegesített és beadott nyilatkozatot a NAV elektronikus formában továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.

A családi adókedvezmény nyilatkozat leadása papír alapon

Amennyiben az Ügyfélkapu családi adókedvezmény igénylésre nincs lehetőségünk, a családi adókedvezmény 2025 nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról is letölthető a 2025 évi Adóelőleg nyilatkozatok alfülről – ezt a dokumentumot nyomtatott formában egyszerűen kitölthetjük.

A kitöltött, aláírt családi adókedvezmény nyilatkozatot a kedvezményt érvényesíteni kívánó magánszemélynek kell átadnia a munkáltatónak, kifizetőnek. Két példányban készítsük el a dokumentumot: az egyiket adjuk le a munkáltatónak, a másikat őrizzük meg.