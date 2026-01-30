A szakértők szerint a fogyasztás tartotta fenn a növekedést, miközben az ipar teljesítménye továbbra is gyenge maradt.
THE SHIFT 2026: nemzetközi sztárok, iparági viták és fiatal hangok az Eiffel Műhelyházban - mi lesz a marketing jövője?
2026. február 18-án az Eiffel Műhelyház ad otthont a THE SHIFT 2026 konferenciának, amelyet az 50 éves Magyar Reklámszövetség és a 30 éves Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége közösen szervez. Az egész napos esemény célja, hogy őszinte, vitákat sem kerülő módon vizsgálja meg, merre tart a marketing, a média és a kommunikációs iparág, és milyen válaszokat adhat a következő évek kihívásaira.
A szervezők szerint a THE SHIFT nem klasszikus reklámos konferencia: sokkal inkább olyan iparági fórum, ahol a reklámot kulturális, társadalmi és gazdasági kontextusában vizsgálják.
A program hét tematikus szekcióban járja körül többek között a fogyasztói magatartás változását, a márkák és emberek kapcsolatának átalakulását, a kreatív és üzleti modellek jövőjét, valamint a mesterséges intelligencia térnyerését.
Hét fókuszterület, egy közös kérdés: hogyan tovább?
A konferencia hét nagy témakör mentén épül fel: a figyelemgazdaság és a fogyasztói viselkedés változásai; a reklám identitásformáló szerepe; a médiakörnyezet és a relevancia új mérőszámai; a tehetségek és az utánpótlás kérdése; a technológia és az AI hatása; az együttműködések új formái; valamint az ügynökségi és márkastruktúrák átalakulása.
A szervezők ígérete szerint keynote-előadások, kerekasztal-beszélgetések, fireside chatek és viták váltják majd egymást, kifejezetten olyan témákkal, amelyek nem megkerülik, hanem kimondják az iparág legnagyobb dilemmáit.
Erős nemzetközi mezőny képviselteti magát
A THE SHIFT 2026 egyik legnagyobb húzóereje a nemzetközi előadói névsor. A konferencia headlinerei között szerepel Ludovic Basset, a European Advertising Standards Alliance vezérigazgatója és az ICC globális marketingbizottságának alelnöke; Barry Cupples, a Talon Outdoor korábbi globális vezérigazgatója; valamint Charley Stoney, a European Association of Communications Agencies ügyvezető igazgatója.
A decemberi bejelentések után januárban tovább bővült a nemzetközi lista. Színpadra lép Islam ElDessouky, a Coca-Cola globális kreatív stratégiai vezetője; Byron Sharp, a márkanövekedés egyik legismertebb kutatója és a How Brands Grow szerzője; Věra Šídlová, a Kantar globális kreatív gondolkodásért felelős igazgatója; valamint Jovan Protić, az idealo árösszehasonlító platform társ-vezérigazgatója. A szervezők további előadóbejelentéseket is ígérnek.
Teret kap az utánpótlás is: Own Your Shift
A konferencia nemcsak a jelenről, hanem a következő generációról is szól. Ennek jegyében hirdették meg az Own Your Shift pályázatot, amely a reklám-, média- és marketingterületen dolgozó pályakezdő szakembereknek kínál bemutatkozási lehetőséget. A jelentkezők rövid szöveges vagy videós szinopszissal pályázhatnak, a kiválasztott fiatalok pedig 5 perces „lightning talk” formájában léphetnek színpadra a konferencián.
Blaskó Nikolett, a MAKSZ elnöke szerint egyértelmű volt, hogy a tapasztalt szakemberek mellett az utánpótlás hangját is hallhatóvá kell tenni, míg Novák Péter, az MRSZ elnöke kiemelte: a kiválasztott fiatalokat mentorcsapat segíti a felkészülésben, és akár nemzetközi sztárelőadók között is színpadra állhatnak.
