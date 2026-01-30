2026. január 30. péntek Martina, Gerda
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légi felvétel a Guzhen város, Zhongshan, Guangdong, Kína, Guzhen városának forgalmas építkezéséről.
HRCENTRUM

Ennyit keres ma egy fizikai melós Magyarországon: kilőttek az órabérek, de idén vége a jó világnak

Pénzcentrum
2026. január 30. 07:26

Lassuló ütemben, de tovább nőttek a bérek 2025-ben: a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére 2290 forintra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt. Hasonló mértékű béremelést kaptak a középvezetők is, akiknél átlagosan 7 százalék feletti volt az emelkedés, miközben a fluktuáció alacsony maradt. A szakértők szerint idén már mérsékeltebb, 5–7 százalék közötti béremelések várhatók mind a fizikai, mind a szellemi munkakörökben.

2025 negyedik negyedévének végére 2290 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint. Ez 7,5 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakában tapasztalt 2130 forintos értékhez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felsőbb bérkategóriákban ettől alig elmaradó mértékű növekedés zajlott ebben az időszakban: a Moore Hungary több mint 60, zömmel nemzetközi tulajdonú hazai vállalat mintegy 500 középvezetője esetében 2024 negyedik negyedévéhez képest 7,1 százalékos bérnövekedést tapasztalt.

Kapcsolódó cikkeink:

„Tavaly jelentősen lelassult a bérnövekedés üteme a fizikai dolgozók körében: a megelőző évben még bőven kétszámjegyű emelkedés 2025-re 8 százalék alatti szintre csökkent. Ugyanakkor ez az érték továbbra is 3-4 százalékos reálbérnövekedést biztosított ebben a szegmensben – mondta Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója.

Szintén eltérést jelent a korábbiakhoz képest, hogy a tavaly év elején végrehajtott béremeléseknek év közben csak elvétve volt folytatása: az első negyedéves 2250 forinthoz képest év végéig már alig változott a fizikai bruttó órabér országos átlaga. Változásra csak most, a minimálbér-emeléssel egy időben végrehajtott béremelések nyomán kerül majd sor, várakozásaink szerint az emelések átlagos mértéke 6-7 százalékos lehet idén a kékgalléros munkavállalók körében

- fogalmazott.

2025 végére már csak két régióban: Észak-Magyarországon, illetve a Dél-Dunántúlon maradt kevéssel 2000 forint alatt az átlagos fizikai órabér. Felfelé is két régió lóg ki leginkább az átlagból: a Közép-Dunántúlon már jellemzően 2500 forint körüli órabérrel számolhatnak a dolgozók, a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarországon pedig már átlépte a 3000 forintos szintet is.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2025 negyedik negyedévében átlagosan 7,1 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

A szellemi középvezetők körében tapasztalt bérnövekedés tavaly szintén meghaladta a 7 százalékot. Úgy tűnik, a jelenlegi gazdasági helyzetben ez a mérték is elegendő volt a munkaerő megtartásához ebben a szegmensben: a fluktuáció mind kilépési, mind belépési oldalon igen alacsony, 1,5 százalékos szinten maradt

– magyarázta Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere. – Várakozásunk szerint idén 5,5-6 százalék között várható a középvezetői bérek emelkedése, ami néhány százalékos reálbér-növekedést eredményezhet.”

A cég adatai szerint az országos szinten már több mint 60 ezer főt foglalkoztató üzleti szolgáltatóközpontok (BSC-k) középvezetői esetében a béremelések átlagos mértéke a megelőző év 5,3 százalékos értékével szemben tavaly újból elérte a 9 százalékot. Mindez a pozitív fluktuációs értékekben is tükröződik: a belépési forgalom 12 hónap alatt 3,5-ről 5,4 százalékosra nőtt, miközben a kilépők aránya 0,8 százalékos mélypontra esett.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #minimálbér #béremelés #magyarország #munka #gazdaság #munkaerőpiac #bérek #órabér #munkavállalók #átlagbér

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:26
07:16
05:15
21:27
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.01.21 12:37
Mit vár ma valójában a piac egy trénertől?
Legyünk őszinték. Az ügyfél nem tréningekre szeretne pénzt költeni. Az ügyfél a fejlődés ígéretét vá...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 29.
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
2026. január 29.
Kész őrület, mennyiért bálozik idén a fővárosi, vidéki elit: bődületes kiadás lehet egy táncos este
2026. január 29.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
2
2 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
3
6 napja
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
3 hete
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
5
1 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Káridőponti érték
sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 05:15
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 20:56
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten csütörtökön, 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. január 30. 07:07
Szinte eltűnt ez a zöldség rengeteg piacról: teljes a hiány belőle