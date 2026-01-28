Mennyit fizetnek ma a nagy láncok? Ennyit keresnek valójában a bolti dolgozók

A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3–4 százalékos inflációt: a nagy áruházláncok jellemzően 7–9 százalékkal növelik dolgozóik fizetését.

A prognózisok szerint az éves infláció 2026-ban 3–4 százalék körül alakulhat, ehhez képest a legtöbb áruházlánc ennél jóval nagyobb, akár 8–9 százalékot is meghaladó béremelést jelentett be. A kiskereskedelmi cégek egyre inkább bérversenyben állnak egymással a munkaerő megszerzéséért és megtartásáért.- tudósított a Portfolio.

Az egyes láncok között eltérő mértékű béremelések és különböző új bérsávok jelentek meg. Az Aldi áruházi alkalmazottainak induló fizetése jelenleg havi bruttó 541 900 forint, ami nettóban 360 364 forintnak felel meg. Egyéves munkaviszony után a bruttó bér 562 600 forintra emelkedik, míg a legtapasztaltabb dolgozók akár bruttó 750 600 forintot is kereshetnek havonta. A vállalat logisztikai központjaiban még magasabb bérek érvényesek. Itt a belépő fizetés bruttó 600 100 forint, a legmagasabb kategóriában pedig bruttó 795 200 forintig emelkedhet a havi jövedelem. Az informatikai szakemberek bére is versenyképes. Kezdő fizetésük bruttó 679 200 forint, amely egy év elteltével bruttó 752 300 forintra nő.

A Tesco átlagosan 7,2 százalékos béremelést hajtott végre. A teljes, nyolcórás munkaidőben foglalkoztatott dolgozók alapbére 2026 márciusától bruttó 418 000 forint lesz, ez jelenti a bérsáv alsó határát. A legmagasabb elérhető alapbér bruttó 562 000 forint. A munkavállalók egységesen bruttó 301 000 forint értékű cafeteriában részesülnek. Emellett 15 százalékos vásárlási kedvezményt kapnak, megemelt kerettel. A munkába járás támogatása kilométerenként 40 forint.

A Penny differenciált béremelési stratégiát alkalmaz. Az értékesítési és logisztikai területeken átlagosan 8 százalékkal emelték a fizetéseket, míg a központi irodai munkakörökben 6 százalékos növelés valósult meg. A dolgozói SZÉP-kártyát kapnak, 10 százalékos vásárlási kedvezményben részesülnek, és a munkáltató a helyi bérletek árának 86 százalékát téríti meg. Saját gépjármű használata esetén kilométerenként 30 forintos költségtérítés jár. A vállalat 2026-tól rugalmas, választható juttatási rendszer bevezetését is tervezi.

Az Auchan két ütemben hajtja végre a béremelést, amelynek összesített mértéke meghaladja a 9,2 százalékot. 2026 januárjában 5 százalékos, júliusban pedig további 4,2 százalékos emelés lép életbe. A szakképzettséget nem igénylő áruházi munkakörökben az alapbér januártól bruttó 422 000 forint, amely júliustól bruttó 440 000 forintra nő. A szakképzett dolgozók – például a pékek és a hentesek – januártól bruttó 551 100 forintot, júliustól pedig bruttó 573 800 forintot keresnek. Az egyes szakképzett munkaköreiben az átlagkereset meghaladja a bruttó 640 000 forintot. A logisztikai központokban, a mirelit részlegen dolgozó komissiózók havi jövedelme akár a bruttó 850 000 forintot is elérheti. A béren kívüli juttatások között 12 százalékos dolgozói kedvezmény, cafeteria, megemelt utazási támogatás, különböző biztosítások, valamint egészségügyi programok szerepelnek.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A béremelések hátterében nemcsak az inflációs környezet, hanem az egyre erősödő munkaerőpiaci verseny is meghatározó. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint 2026-ban az infláció körülbelül 3,2 százalék lehet, míg a piaci elemzők 3,6–3,8 százalék közötti éves drágulási ütemet várnak.

A kiskereskedelmi szektorban bejelentett béremelések így összességében jóval meghaladják a várható inflációt. A cégek célja egyértelműen az, hogy megőrizzék meglévő dolgozóikat, és vonzó feltételekkel csábítsanak új munkavállalókat a kiélezett piaci versenyben.