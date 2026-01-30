Itt a végső döntés a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazásról: minden eldőlt, nincs helye fellebbezésnek

Elindult a próbagyártás a BYD szegedi elektromos autókat előállító üzemébe.
Nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezéshez, így biztosan nem lesz referendum az ügyben – döntött a Nemzeti Választási Bizottság.
Nem lett meg a százezer aláírás sem a Jobbik Magyarországért Mozgalom által a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítására szervezett országos népszavazási kezdeményezés ügyében – állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülése. Így biztosan nem lesz népszavazás a témában.
A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében feltenni kívánt kérdést az NVB a kérdést tavaly májusban hitelesítette. A jogorvoslatok lezárulta után, augusztus 26-án vette át a szervező az aláírásgyűjtő íveket, a gyűjtésre december 24-én 16 óráig volt lehetősége. A szervező december 23-án adta le az íveket.
Az ívek ellenőrzését végző Nemzeti Választási Iroda megállapította: a leadott íveken matematikai számítások alapján az érvényes aláírások száma nem haladhatja meg a százezret, ezért az iroda nem ellenőrizte az íveken szereplő aláírásokat, az NVB pedig csütörtöki ülésén megállapította, hogy az országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.
Az alaptörvény szerint legalább kétszázezer választópolgár érvényes aláírása kell ahhoz, hogy az Országgyűlés mindenképp országos népszavazást rendeljen el. A köztársasági elnök, a kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el, ha úgy dönt a képviselők többsége, de itt ennyi sem jött össze, így Országgyűlésnek mérlegelési jogkörében eljárva sincs lehetősége népszavazást kiírni – írta határozatában az NVB.
A bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalmat közel hárommillió forint bírság megfizetésére kötelezte, amiért a népszavazási kezdeményezéshez igényelt aláírásgyűjtő ívek közül a határidő lejártáig 8171 ívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának.
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.
Ez ám a meglepetés a magyar postásoknak! Bejelentette Nagy Márton, a vártnál nagyobb béremelést kapnak
Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő.
A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3–4 százalékos inflációt.
Akár 30 ezer dolgozót is elküld idén a UPS, miközben tovább szűkíti az Amazonnak nyújtott szállítási szolgáltatásait
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
A Nike 775 munkavállalót bocsát el az Egyesült Államokban, a cél az automatizáció gyorsítása a gyártásban.
Százezernyi magyar fizetése csökkenhet fű alatt 2026-ban: erről kevés dolgozó tudott, nagyon ki fognak akadni
A hazai vállalatok többsége idén is béremelésre készül, de a tervezett növekedés mértéke elmarad a tavalyi várakozásoktól.
Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest.
A fiatal munkavállalók körében a munkanélküliség gyorsabban emelkedett az országos átlagnál: novemberben már 13,7 százalékon állt, ami 2020 óta a legmagasabb érték.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
A Kununu platform új áttekintést tett közzé az osztrák fizetésekről, melyből kiderült, mely szakmák és cégek fizetnek a legjobban Ausztriában.
Az Auchan Magyarország az idei bérfejlesztés során két lépcsőben, összesen több mint 9,2%-kal emeli meg az alapbéreket.
Szociális hozzájárulási adó 2026: változik a szociális hozzájárulási adó törvény, ennyi lesz a NAV szociális hozzájárulási adó mértéke. Mi a szociális hozzájárulási adó alapja?
Sok cég próbálja külföldi vendégmunkásokkal pótolni a munkerőt: emiatt kaphatnak súlyos bírságot idehaza
2026 elején a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalék körül alakul, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány nehezíti a működést.
Ausztria évek óta az egyik legnépszerűbb célpontja a magyar kivándorlóknak, de a számok mögött nagyon különböző élethelyzetek, motivációk és kényszerek húzódnak meg.
A PENNY átlagosan 8%-os béremelést jelentett be az értékesítésben és a logisztikában dolgozóknak.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
A legnagyobb kérdés sokaknak, hogy ehhez a sokak számára megosztó technológiához való viszony hogyan hathat a keresetekre.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.