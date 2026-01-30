2026. január 30. péntek Martina, Gerda
A kereszténységben a karácsonyfa Jézus Krisztus születését és feltámadását jelképezi.
HRCENTRUM

Itt a végső döntés a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazásról: minden eldőlt, nincs helye fellebbezésnek

Pénzcentrum
2026. január 30. 09:36

Nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezéshez, így biztosan nem lesz referendum az ügyben – döntött a Nemzeti Választási Bizottság. 

Nem lett meg a százezer aláírás sem a Jobbik Magyarországért Mozgalom által a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítására szervezett országos népszavazási kezdeményezés ügyében – állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülése. Így biztosan nem lesz népszavazás a témában.

A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében feltenni kívánt kérdést az NVB a kérdést tavaly májusban hitelesítette. A jogorvoslatok lezárulta után, augusztus 26-án vette át a szervező az aláírásgyűjtő íveket, a gyűjtésre december 24-én 16 óráig volt lehetősége. A szervező december 23-án adta le az íveket.

Kapcsolódó cikkeink:

 Az ívek ellenőrzését végző Nemzeti Választási Iroda megállapította: a leadott íveken matematikai számítások alapján az érvényes aláírások száma nem haladhatja meg a százezret, ezért az iroda nem ellenőrizte az íveken szereplő aláírásokat, az NVB pedig csütörtöki ülésén megállapította, hogy az országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.

Az alaptörvény szerint legalább kétszázezer választópolgár érvényes aláírása kell ahhoz, hogy az Országgyűlés mindenképp országos népszavazást rendeljen el. A köztársasági elnök, a kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el, ha úgy dönt a képviselők többsége, de itt ennyi sem jött össze, így Országgyűlésnek mérlegelési jogkörében eljárva sincs lehetősége népszavazást kiírni – írta határozatában az NVB.

A bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalmat közel hárommillió forint bírság megfizetésére kötelezte, amiért a népszavazási kezdeményezéshez igényelt aláírásgyűjtő ívek közül a határidő lejártáig 8171 ívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #kormány #bírság #magyarország #munka #népszavazás #ünnepnap #országgyűlés #december 24

