Az 55 éves Kevin Warsh nem ismeretlen a Fed működésében, hiszen 2006 és 2011 között már a jegybank kormányzótanácsának tagja volt.
Munkaerőpiaci dráma jöhet 2026-ban Magyarországon: hiába nőnek a bérek, egyre kevesebb az új állás
„Abban egyetérthetünk, akik az üzleti életben dolgozunk: mindannyian jobban szeretnénk teljesíteni ebben az évben, mint tavaly” – írta a Portfolio-n megjelent cikkében Baja Sándor, a Randstad cseh, magyar és román ügyvezetője. A szakember a közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és a munkaerőpiaci folyamatokat vizsgálja 2026-ra, kiemelve a béremelési nyomást, a szektorális különbségeket és a mesterséges intelligencia növekvő szerepét a foglalkoztatásban. A cikk szerint bár az árbevétel-növekedés várakozásai általában pozitívak, a különböző iparágak kilátásai jelentősen eltérnek, ami a gazdasági bizonytalanságot tükrözi.
A kutatás adatai alapján Magyarországon a cégek 44 százaléka vár árbevétel-növekedést, míg Romániában 34, Csehországban pedig 38 százalék. Baja rámutat, hogy a cseh vállalatok kilátásai javultak az előző évhez képest, míg a román cégek optimizmusa csökkent, ami a regionális gazdasági folyamatok és a GDP-növekedés eltérő ütemét tükrözi.
A bérek emelkedése továbbra is a legnagyobb kihívás a vállalatok számára. A cégek többsége 6–10 százalék közötti béremelést hajt végre, de jelentős eltérés van a fizikai és szellemi munkavállalók között: a kékgalléros munkakörökben jellemzően magasabb a növekedés, míg a fehérgallérosoké mérsékeltebb. A béremeléseket a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, az öregedő társadalom és a fluktuációs mozgások is befolyásolják.
A foglalkoztatási kilátások vegyes képet mutatnak. A cégek 26 százaléka tervez létszámbővítést, 29 százalék csökkentést, vagy nem pótolja az elmenő munkavállalókat. Az IT és az üzleti szolgáltató központok (BSS) szektora a legnagyobb munkaerő-kereslettel bír, míg a termelés, logisztika és beszerzés iránt csökkent a kereslet. Mérnökökre és IT-szakemberekre egyre nagyobb az igény, az értékesítők és marketingesek iránt viszont mérséklődött.
A mesterséges intelligencia alkalmazása 2026-ban tovább növekszik: a cégek közel fele biztosít MI-képzést, 37 százalékuk már használja az MI-t, további 35 százalék pedig nyitott a bevezetésére. Ugyanakkor a vállalatok többsége a létszámcsökkentés eszközét látja az MI-ban, ami a munkaerőpiac bizonytalanságát erősíti.
Baja összegzése szerint a 2026-os év a vállalati optimizmus és a bizonytalanság kettősségéről szól: bár a cégek többsége árbevétel-növekedést remél, a bérek, a munkaerő-kereslet és az állami szabályozások eltérő hatásai szektoronként nagyon különböző képet mutatnak, ami a régió gazdasági kilátásait összetetté teszi.
Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.
Itt a végső döntés a december 24-i munkaszüneti napról szóló népszavazásról: minden eldőlt, nincs helye fellebbezésnek
Nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezéshez.
Lassuló ütemben, de tovább nőttek a bérek 2025-ben: a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére 2290 forintra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.
Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat.
Ez ám a meglepetés a magyar postásoknak! Bejelentette Nagy Márton, a vártnál nagyobb béremelést kapnak
Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő.
A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3–4 százalékos inflációt.
Akár 30 ezer dolgozót is elküld idén a UPS, miközben tovább szűkíti az Amazonnak nyújtott szállítási szolgáltatásait
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
A Nike 775 munkavállalót bocsát el az Egyesült Államokban, a cél az automatizáció gyorsítása a gyártásban.
Százezernyi magyar fizetése csökkenhet fű alatt 2026-ban: erről kevés dolgozó tudott, nagyon ki fognak akadni
A hazai vállalatok többsége idén is béremelésre készül, de a tervezett növekedés mértéke elmarad a tavalyi várakozásoktól.
Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest.
A fiatal munkavállalók körében a munkanélküliség gyorsabban emelkedett az országos átlagnál: novemberben már 13,7 százalékon állt, ami 2020 óta a legmagasabb érték.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
A Kununu platform új áttekintést tett közzé az osztrák fizetésekről, melyből kiderült, mely szakmák és cégek fizetnek a legjobban Ausztriában.
Az Auchan Magyarország az idei bérfejlesztés során két lépcsőben, összesen több mint 9,2%-kal emeli meg az alapbéreket.
Szociális hozzájárulási adó 2026: változik a szociális hozzájárulási adó törvény, ennyi lesz a NAV szociális hozzájárulási adó mértéke. Mi a szociális hozzájárulási adó alapja?
Sok cég próbálja külföldi vendégmunkásokkal pótolni a munkerőt: emiatt kaphatnak súlyos bírságot idehaza
2026 elején a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalék körül alakul, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány nehezíti a működést.
Ausztria évek óta az egyik legnépszerűbb célpontja a magyar kivándorlóknak, de a számok mögött nagyon különböző élethelyzetek, motivációk és kényszerek húzódnak meg.
