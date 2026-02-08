Rejtélyes pluszadót szed az online shop a magyaroktól: senki nem árulja el, miért

Rejtélyes, kizárólag magyar vásárlókra kivetett 4,5 százalékos felár jelent meg az Alibaba kínai e-kereskedelmi platform számláin. A vállalat egy meg nem nevezett kormányzati megállapodásra hivatkozik a díj indoklásaként, ám ennek eddig semmilyen hivatalos nyoma nem lelhető fel - számolt be a Telex.

Szokatlan többletköltségre lett figyelmes egy magyar vállalkozó az Alibaba nemzetközi kereskedelmi platform számláin. Péter, aki rendszeres vásárlója a kínai e-kereskedelmi óriásnak, az utóbbi időben vette észre, hogy megrendeléseinél egy eddig ismeretlen, 4,5 százalékos díjtétel jelenik meg Hungary Surcharge megnevezéssel- számolt be a Telex.

Az Alibaba elsősorban vállalatok közötti kereskedelmi tranzakciókra szakosodott, szemben például a lakossági fogyasztókra fókuszáló Temuval. A platform rendkívül széles termékpalettát kínál az apróbb eszközöktől egészen az egyedileg gyártott ipari berendezésekig, összekötve a nemzetközi vásárlókat az alacsony költségű kínai gyártókkal.

A platform használatának egyik fő előnye a közvetlen kínai kereskedéssel szemben a kockázatok csökkentése. Ha egy vásárló közvetlenül üzletel kínai partnerekkel, és probléma merül fel – például nem a megrendelt áru érkezik meg –, gyakorlatilag esélytelen jogi úton érvényt szerezni az igényeknek Kínában. Az Alibaba ezzel szemben garanciát nyújt: a fizetés nem közvetlenül az eladóhoz, hanem a platformhoz érkezik, amely vitás esetekben közvetítőként jár el, és adott esetben visszatarthatja vagy visszautalhatja a pénzt.

Érdekes mellékszál, hogy a kínai kereskedők gyakran hongkongi vagy szingapúri bankszámlaszámokat használnak tranzakcióikhoz. Ennek hátterében állhat a fejlettebb pénzügyi infrastruktúra, de akár adóelkerülési vagy adóoptimalizálási megfontolások is. Hongkong különleges helyzetben van: a szárazföldi Kínától eltérő pénzügyi központként saját valutával és önálló monetáris politikával működik, elkülönülve a pekingi vezetés által irányított, erősen központosított gazdasági rendszertől.

A kifejezetten magyar vásárlókat érintő különdíj magyarázatát az Alibaba weboldalán található információk alapján egyfajta kormányzati egyezményre vezetik vissza. A vállalat arra utal, hogy megállapodást kötött a magyar kormánnyal, és ennek alapján szedi be a pótdíjat kizárólag a Magyarországról vásárló ügyfelektől. Ennek a feltételezett megállapodásnak azonban semmilyen nyilvános dokumentuma nem ismert: nem található róla jogszabály, kormányhatározat vagy hivatalos közlemény.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lap munkatársai egy héten keresztül próbáltak választ kapni mind az Alibabától, mind a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a díjtétel eredetéről és jogalapjáról. Sem a vállalat, sem a minisztérium nem reagált a megkeresésekre, így továbbra sem tisztázott, mi indokolja a kizárólag magyar vevőkre kivetett pluszteher bevezetését.

Miközben kisebb értékű vásárlásoknál a többletköltség akár észrevétlen is maradhat, nagyobb volumenű beszerzéseknél – ahol akár több ezer dolláros előlegeket kell kifizetni – a Hungary Surcharge már komoly többletterhet jelenthet. Ráadásul ezt az összeget teljes egészében előre, a vásárláskor kell átutalni, ami tovább növeli a magyar cégek finanszírozási terheit.