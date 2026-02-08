Több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszert is azonnal visszahívott a Müller.
Rejtélyes pluszadót szed az online shop a magyaroktól: senki nem árulja el, miért
Rejtélyes, kizárólag magyar vásárlókra kivetett 4,5 százalékos felár jelent meg az Alibaba kínai e-kereskedelmi platform számláin. A vállalat egy meg nem nevezett kormányzati megállapodásra hivatkozik a díj indoklásaként, ám ennek eddig semmilyen hivatalos nyoma nem lelhető fel - számolt be a Telex.
Szokatlan többletköltségre lett figyelmes egy magyar vállalkozó az Alibaba nemzetközi kereskedelmi platform számláin. Péter, aki rendszeres vásárlója a kínai e-kereskedelmi óriásnak, az utóbbi időben vette észre, hogy megrendeléseinél egy eddig ismeretlen, 4,5 százalékos díjtétel jelenik meg Hungary Surcharge megnevezéssel- számolt be a Telex.
Az Alibaba elsősorban vállalatok közötti kereskedelmi tranzakciókra szakosodott, szemben például a lakossági fogyasztókra fókuszáló Temuval. A platform rendkívül széles termékpalettát kínál az apróbb eszközöktől egészen az egyedileg gyártott ipari berendezésekig, összekötve a nemzetközi vásárlókat az alacsony költségű kínai gyártókkal.
A platform használatának egyik fő előnye a közvetlen kínai kereskedéssel szemben a kockázatok csökkentése. Ha egy vásárló közvetlenül üzletel kínai partnerekkel, és probléma merül fel – például nem a megrendelt áru érkezik meg –, gyakorlatilag esélytelen jogi úton érvényt szerezni az igényeknek Kínában. Az Alibaba ezzel szemben garanciát nyújt: a fizetés nem közvetlenül az eladóhoz, hanem a platformhoz érkezik, amely vitás esetekben közvetítőként jár el, és adott esetben visszatarthatja vagy visszautalhatja a pénzt.
Érdekes mellékszál, hogy a kínai kereskedők gyakran hongkongi vagy szingapúri bankszámlaszámokat használnak tranzakcióikhoz. Ennek hátterében állhat a fejlettebb pénzügyi infrastruktúra, de akár adóelkerülési vagy adóoptimalizálási megfontolások is. Hongkong különleges helyzetben van: a szárazföldi Kínától eltérő pénzügyi központként saját valutával és önálló monetáris politikával működik, elkülönülve a pekingi vezetés által irányított, erősen központosított gazdasági rendszertől.
A kifejezetten magyar vásárlókat érintő különdíj magyarázatát az Alibaba weboldalán található információk alapján egyfajta kormányzati egyezményre vezetik vissza. A vállalat arra utal, hogy megállapodást kötött a magyar kormánnyal, és ennek alapján szedi be a pótdíjat kizárólag a Magyarországról vásárló ügyfelektől. Ennek a feltételezett megállapodásnak azonban semmilyen nyilvános dokumentuma nem ismert: nem található róla jogszabály, kormányhatározat vagy hivatalos közlemény.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A lap munkatársai egy héten keresztül próbáltak választ kapni mind az Alibabától, mind a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a díjtétel eredetéről és jogalapjáról. Sem a vállalat, sem a minisztérium nem reagált a megkeresésekre, így továbbra sem tisztázott, mi indokolja a kizárólag magyar vevőkre kivetett pluszteher bevezetését.
Miközben kisebb értékű vásárlásoknál a többletköltség akár észrevétlen is maradhat, nagyobb volumenű beszerzéseknél – ahol akár több ezer dolláros előlegeket kell kifizetni – a Hungary Surcharge már komoly többletterhet jelenthet. Ráadásul ezt az összeget teljes egészében előre, a vásárláskor kell átutalni, ami tovább növeli a magyar cégek finanszírozási terheit.
Egy évtized alatt látványosan megdrágult a sör az Egyesült Államokban, de Magyarországon sem jobb a helyzet.
Miért tűnnek el sorban a kisebb üzletek? Hogyan koncentrálódik ma a kiskereskedelem? És hogy jön mindehhez a vasárnapi nyitvatartás kérdése? Mutatjuk!
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
A hazai csomagautomata-piac továbbra is erős növekedési pályán mozog: az elmúlt egy évben több szolgáltató is jelentősen bővítette hálózatát.
Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak
A marhahús ára jelentősen emelkedett Magyarországon: a rostélyos kilogrammonkénti ára egy év alatt közel 40 százalékkal nőtt.
Kereskedelmi szövetség: az árrésstop "takarásában" az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Hiába nőttek érezhetően a keresetek, 2025-ben továbbra is gyengén teljesített a magyar kiskereskedelem: a forgalom bővülése messze elmaradt a jövedelmek emelkedésétől.
Hol főznek még naponta az emberek? Miért eszünk akkor is gyorsétteremben, ha tudjuk, hogy nem ez a legegészségesebb választás? Mutatjuk!
Az egyik hazai internetes piactér adatai szerint 2025-ben több százezer régi és modern fizetőeszköz cserélt gazdát a platformon.
A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell
A magyar kiskereskedelem több fronton küzd a bizonytalan szabályozási környezettel, a visszafogott fogyasztói hangulattal és a szűkülő árrésekkel.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista
Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak
Minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül.
A kávék és pótkávék mostantól részletesebb címkével, pontos összetevőkkel és új minőségi kritériumokkal kerülnek a boltokba.
Újra futárcég nevével próbálnak adatokat és pénzt kicsalni a csalók: ezúttal a DPD-re hivatkozó SMS érkezik egy külföldi, fülöp-szigeteki számról.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Jó beszerzésre épített, következetes diszkontkoncepcióval fel lehet venni a versenyt az ismert diszkontláncokkal, sőt még akár a legolcsóbb kínai vagy orosz szereplőkkel szemben is.
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót Magyarországon: a paksi bolt bezárása után Oroszlányban is végleg bezár egy áruház február 15-én.
A kedvezmény azoknak a 65 év felettieknek, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezőknek jár, akiknek van Bizalomkártyájuk
Hihetetlen promóciót hirdetett az Aldi: pénzvisszafizetési garanciát kínálnak - itt az érintett termékek listája
Az ALDI a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.
A madárinfluenza-járvány súlyos egyensúlyhiányt okozott az európai tojáspiacon.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!