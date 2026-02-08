2026. február 8. vasárnap Aranka
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női gépelés rózsaszín okostelefonon, ruházati cikkek ellenőrzése az online vásárlási piac értékesítésében
Vásárlás

Rejtélyes pluszadót szed az online shop a magyaroktól: senki nem árulja el, miért

Pénzcentrum
2026. február 8. 08:28

Rejtélyes, kizárólag magyar vásárlókra kivetett 4,5 százalékos felár jelent meg az Alibaba kínai e-kereskedelmi platform számláin. A vállalat egy meg nem nevezett kormányzati megállapodásra hivatkozik a díj indoklásaként, ám ennek eddig semmilyen hivatalos nyoma nem lelhető fel - számolt be a Telex.

Szokatlan többletköltségre lett figyelmes egy magyar vállalkozó az Alibaba nemzetközi kereskedelmi platform számláin. Péter, aki rendszeres vásárlója a kínai e-kereskedelmi óriásnak, az utóbbi időben vette észre, hogy megrendeléseinél egy eddig ismeretlen, 4,5 százalékos díjtétel jelenik meg Hungary Surcharge megnevezéssel- számolt be a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Alibaba elsősorban vállalatok közötti kereskedelmi tranzakciókra szakosodott, szemben például a lakossági fogyasztókra fókuszáló Temuval. A platform rendkívül széles termékpalettát kínál az apróbb eszközöktől egészen az egyedileg gyártott ipari berendezésekig, összekötve a nemzetközi vásárlókat az alacsony költségű kínai gyártókkal.

A platform használatának egyik fő előnye a közvetlen kínai kereskedéssel szemben a kockázatok csökkentése. Ha egy vásárló közvetlenül üzletel kínai partnerekkel, és probléma merül fel – például nem a megrendelt áru érkezik meg –, gyakorlatilag esélytelen jogi úton érvényt szerezni az igényeknek Kínában. Az Alibaba ezzel szemben garanciát nyújt: a fizetés nem közvetlenül az eladóhoz, hanem a platformhoz érkezik, amely vitás esetekben közvetítőként jár el, és adott esetben visszatarthatja vagy visszautalhatja a pénzt.

Érdekes mellékszál, hogy a kínai kereskedők gyakran hongkongi vagy szingapúri bankszámlaszámokat használnak tranzakcióikhoz. Ennek hátterében állhat a fejlettebb pénzügyi infrastruktúra, de akár adóelkerülési vagy adóoptimalizálási megfontolások is. Hongkong különleges helyzetben van: a szárazföldi Kínától eltérő pénzügyi központként saját valutával és önálló monetáris politikával működik, elkülönülve a pekingi vezetés által irányított, erősen központosított gazdasági rendszertől.

Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
EZ IS ÉRDEKELHET
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.

A kifejezetten magyar vásárlókat érintő különdíj magyarázatát az Alibaba weboldalán található információk alapján egyfajta kormányzati egyezményre vezetik vissza. A vállalat arra utal, hogy megállapodást kötött a magyar kormánnyal, és ennek alapján szedi be a pótdíjat kizárólag a Magyarországról vásárló ügyfelektől. Ennek a feltételezett megállapodásnak azonban semmilyen nyilvános dokumentuma nem ismert: nem található róla jogszabály, kormányhatározat vagy hivatalos közlemény.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lap munkatársai egy héten keresztül próbáltak választ kapni mind az Alibabától, mind a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a díjtétel eredetéről és jogalapjáról. Sem a vállalat, sem a minisztérium nem reagált a megkeresésekre, így továbbra sem tisztázott, mi indokolja a kizárólag magyar vevőkre kivetett pluszteher bevezetését.

Miközben kisebb értékű vásárlásoknál a többletköltség akár észrevétlen is maradhat, nagyobb volumenű beszerzéseknél – ahol akár több ezer dolláros előlegeket kell kifizetni – a Hungary Surcharge már komoly többletterhet jelenthet. Ráadásul ezt az összeget teljes egészében előre, a vásárláskor kell átutalni, ami tovább növeli a magyar cégek finanszírozási terheit.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vállalkozás #adó #kínai #webáruház #import #online vásárlás #kína #nemzetgazdasági minisztérium #temu #shein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:28
07:45
07:30
06:30
06:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 7.
Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj
2026. február 7.
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 8. vasárnap
Aranka
6. hét
Február 8.
A házasság világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
1 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
3 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
5
6 napja
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 8. 06:02
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. február 8. 06:02
Ezt sokan elrontják a tavaszi vetéskor, ültetéskor: itt hibáznak