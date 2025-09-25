2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Üzemeltető vákuumos bevonógépen autóipari akkumulátorok használatához
Mi folyik itt? Felfüggesztik az iváncsai akkugyár termelését: óriási leállás jön

2025. szeptember 25. 15:04

Az SK On Hungary másfél hónapra felfüggeszti a termelést iváncsai akkumulátorgyárában. A leállás alatt a dolgozók nappali műszakban képzéseken vesznek részt, miközben a vállalat átfogó karbantartást végez - szúrta ki a Telex.

Október elejétől november közepéig szünetel a gyártás az SK On iváncsai üzemében - közölte a vállalat hivatalos sajtóközleményében. A leállás időtartama alatt a munkavállalókat nappali műszakba helyezik át, akik a termelési tevékenység helyett különböző képzéseken fognak részt venni.

A vállalat tájékoztatása szerint a szokásosnál hosszabb üzemszünet lehetőséget biztosít az iváncsai gyár alapos átvizsgálására és ellenőrzésére. A közlemény kitér arra is, hogy az elmúlt időszakban a tervezettnél nagyobb mennyiségű akkumulátort gyártottak, így a másfél hónapos leállás ellenére is biztosítani tudják ügyfeleik folyamatos ellátását.

Kósa Péter, az SK On Hungary HR igazgatója elmondta, hogy a karbantartási munkálatok befejezését követően fokozatosan indítják újra a termelést. Hangsúlyozta, hogy a magyar munkavállalók közül senkit sem bocsátanak el ebben az időszakban.

A korábban többnyire váltott műszakban dolgozó alkalmazottak nappali műszakba helyezése ugyanakkor azt jelenti, hogy a következő másfél-két hónapban elesnek az éjszakai és hétvégi pótlékoktól, amelyek sokak számára a megélhetés fontos részét képezték.

Névtelenül nyilatkozó dolgozók szerint a leállás hátterében a vállalat által kommunikáltnál súlyosabb problémák állhatnak. Információik szerint Donald Trump Európai Unióval szemben bevezetett vámjai miatt az SK az európai gyártás átmeneti visszafogása mellett döntött, és amerikai ügyfelei igényeit inkább a világ más részein működő gyáraival igyekszik kielégíteni.

Az SK On korábban, augusztus elején jelentette be, hogy gyakorlatilag leállítja az első komáromi gyárának termelését, és az ott dolgozókat a második komáromi üzembe, az úgynevezett SK BM-be helyezi át. A magyar akkumulátorgyártás visszaesésének okait a vállalat még júniusban ismertette.
Címlapkép: Getty Images
