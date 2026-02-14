2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
7 °C Budapest
Közúti és vasúti híd a Dnyeper folyón, Kijev, Ukrajna
Világ

Keményen odaszólt Trump az ukrán elnöknek: ezen múlhat a béke sorsa, ebben nem lesz köszönet

MTI
2026. február 14. 09:32

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében - az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata. "Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el" - fogalmazott az amerikai elnök.

Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak. Donald Trump a Fehér Házat elhagyva Irakkal kapcsolatban arról beszélt, hogy a miniszterelnök megválasztásának folyamatát figyelemmel kíséri, és hozzátette, hogy a fejleményekhez igazítva vannak elképzelések a washingtoni kormány részéről.

"Végül mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra" - fogalmazott.

Donald Trump korábban kifogást fogalmazott meg az iraki kormányfői posztra megnevezett Núri al-Malik személyével szemben, azt állítva, hogy legutóbbi miniszterelnöksége "szegénységbe és teljes káoszba" sodorta Irakot.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #amerikai egyesült államok #külpolitika #háború #volodimir zelenszkij #béke #fehér ház #béketárgyalás

