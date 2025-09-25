Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt

Már most látszik, hogy Ausztriában elkezdődött a felkészülés a téli szezonra, a vendéglátóhelyek és a síparadicsomok tömegével keresik a magyar munkaerőt, sokszor kifejezetten közösségi oldalakon toborozva. A számok önmagukért beszélnek: idén nyáron júliusban több mint 135 ezer magyar dolgozott az osztrák munkaerőpiacon, ami az összes külföldi munkavállaló közel 13 százaléka. A téli hónapokban várhatóan még ennél is többen indulnak el, hiszen a síszezon az igazi csúcsidőszak. A meghirdetett állások vonzóak: nettó 1 800–1 900 eurós fizetés, biztosított szállás havi 50 euróért, és akár három hónap alatt 1,8–2 millió forintnyi megtakarítás. De vajon tényleg megéri kimenni? A cikk ennek jár utána, bemutatva az előnyöket, a buktatókat és a valós lehetőségeket.

Lassan érezni lehet, hogy közeledik a tél és nem csak azért, mert a boltok polcain már megjelentek a karácsonyi díszek és szezonális kiegészítők. Az osztrák munkaerőpiac is jelzi, hogy jön a főszezon; egyre több hirdetés jelenik meg, amelyekben magyarokat keresnek téli, vendéglátóipari és szezonális állásokra. Az osztrák vendéglátóhelyek ugyanis már most megkezdték a toborzást, hogy a síparadicsomokban és a karácsonyi időszakban biztosítani tudják a megfelelő számú munkaerőt.

Ausztria évek óta az egyik legfontosabb célország a magyar munkavállalók számára, különösen az idényjellegű munkák kapcsán. A téli szezon a legnagyobb csúcsidőszak, hiszen ilyenkor nemcsak a hotelek és éttermek telnek meg vendégekkel, hanem a síszezon miatt különösen nagy a munkaerőigény. Ez a trend most is megfigyelhető: a frissen meghirdetett állások és toborzások jól mutatják, hogy az osztrák munkaadók már most készülnek a karácsonyi rohamra.

A Pénzcentrum korábban beszámolt arról, hogy a 2025-ös nyár is erős volt a magyar munkavállalók szempontjából. Az osztrák társadalombiztosítási adatok szerint májusban közel 128 ezer, júliusban pedig már több mint 135 ezer magyar dolgozott a szomszédban. Ez nemcsak szezonális rekord, hanem jól mutatja, hogy a magyarok jelenléte az osztrák munkaerőpiacon stabilan a 130 ezer fő feletti tartományban mozog. A külföldi dolgozók között a magyarok adják az egyik legnagyobb nemzeti csoportot, részesedésük 12–13 százalék körül alakul.

A legtöbben az iparban, az építőiparban és a logisztikában vállaltak munkát, de a turizmus és vendéglátás területe is kiemelkedően népszerű volt. A nyár különösen erős szezon, de a téli hónapokban szintén több tízezer magyar indul el, hiszen a síparadicsomokban és a hotelekben a legnagyobb a kereslet. A bérek euróban érkeznek, a munkáltatók sokszor szállást és étkezést is biztosítanak, így a dolgozók a hazai viszonyokhoz képest kiemelkedő kereseti lehetőségekkel számolhatnak. Nem véletlen, hogy évről évre stabilan sok magyar vállalja a kinti munkát, legyen szó rövid távú idénymunkáról vagy hosszabb szerződésről.

Milyen lesz a 2025/26-os téli szezon Ausztriában?

A most meghirdetett téli állások között széles a választék (mind TikTok-on és Facebookon is), és sok helyen kifejezetten magyar munkavállalókat céloznak. Van, ahol háromhavi munkaidőkeretben kell dolgozni, beleértve a hétvégéket és a munkaszüneti napokat is. A munkaidő beosztása rugalmas, előfordulhat osztott műszak, amikor a munkavállalónak napközben néhány órás szünetet kell tartania, mielőtt folytatná a munkát. A szabadságok kiadása sem mindig a hagyományos módon történik, például nem feltétlenül biztosítanak kéthetes összefüggő pihenőt. Cserébe viszont a bérek versenyképesek, és az osztrák munkajogi szabályok biztosítják a dolgozók jogait.

Különösen nagy az érdeklődés az élelmiszeripari állások iránt, amelyek szintén nyitottak a magyarok előtt. Schladmingban például hosszú távú, osztrák szerződéses munkát kínálnak 38,5 órás heti munkaidővel, három műszakos beosztásban. A nettó fizetés műszakpótlékokkal elérheti az 1800–1900 eurót, ami magyar viszonylatban kiemelkedő jövedelemnek számít. A szállást a munkáltató biztosítja, mindössze 50 euróért havonta, így a dolgozók jelentős összegeket tudnak félretenni. Feltétel viszont az A2/B1 szintű német nyelvtudás, valamint a saját autó a bejáráshoz. A munkakörök változatosak: a női dolgozók főként csomagolási feladatokat kapnak, míg a férfiak az előkészítésben és a nyers hús feldolgozásában vesznek részt.

Érdekesség, hogy sok ilyen álláshirdetés Facebook-csoportokban jelenik meg (ahogy a fenti beágyazott Facebook csoport is mutatja), ahol kifejezetten magyar munkavállalókat szólítanak meg. Ezekben a csoportokban rengeteg hasonló ajánlat található, a vendéglátásban, fizikai munkákban vagy éppen az élelmiszeriparban. A posztok részletesen bemutatják a feltételeket, a béreket, a szálláslehetőségeket és a munkakörülményeket, így a jelentkezők pontosan tudják, mire számíthatnak. Nem ritka, hogy a toborzás nagyon gyorsan zajlik, hiszen a munkaerőhiány miatt az osztrák munkaadók mielőbb szeretnék feltölteni a pozíciókat.

Összességében a közelgő tél újra rengeteg lehetőséget tartogat azoknak a magyaroknak, akik Ausztriában vállalnának munkát. A statisztikák azt mutatják, hogy a magyarok jelenléte stabil és meghatározó a szomszédos országban, a vendéglátás és a turizmus pedig a legvonzóbb területek közé tartoznak. Az euróban kapott fizetés, a kedvező szálláskörülmények és a szezonális juttatások sokak számára jelentenek vonzó alternatívát. Bár a munka gyakran megterhelő és a nyelvtudás is elvárás, a kinti kereseti lehetőségek még mindig messze meghaladják a magyarországi viszonyokat. Ezért nem kérdés, hogy idén télen is több ezer magyar indul útnak, hogy az osztrák síparadicsomokban és vendéglátóhelyeken keresse meg a boldogulását.

Tényleg megéri az osztrák munka?

De vajon valóban megéri-e kimenni dolgozni Ausztriába? Ha a béreket forintra váltjuk, a kép önmagáért beszél. Egy nettó 1 800–1 900 eurós fizetés – ami egy három műszakos élelmiszeripari állásban teljesen reális – forintra átszámítva nagyjából 700–740 ezer forintnak felel meg havonta (1 euró = 390,02 forint árfolyamon számolva). Három hónap alatt így 2,1–2,2 millió forint tiszta kereset gyűlhet össze. Ez az összeg önmagában is jóval magasabb annál, mint amit hasonló munkával Magyarországon meg lehetne keresni, ráadásul sok helyen a szállást a munkáltató biztosítja, így a költségek viszonylag alacsonyan tarthatók.

A kiadások természetesen nem kerülhetők el. Aki saját autóval közlekedik, annak számolnia kell az üzemanyag- és fenntartási költségekkel, amelyek akár több száz euróra rúghatnak havonta, attól függően, milyen messze lakik a munkahelyétől. Az étkezés tekintetében is nagy a szórás: ha valaki a munkaadó által biztosított étkezést vagy a helyi olcsóbb menüket választja, akkor napi 10–15 euróból kijöhet, ami egy hónapra vetítve 300–450 euró. Három hónap alatt így összesen 900–1 350 eurót költhet élelmiszerre. Ha ezt levonjuk a teljes keresetből, akkor is maradhat 1 600–1 700 euró félretett pénz havonta,

ami három hónap alatt 1,8–2 millió forintnyi megtakarítást jelenthet.

Az előnyök tehát egyértelműek, rövid idő alatt jelentős összeget lehet hazahozni, amit Magyarországon nehéz lenne elérni. Az osztrák bérek emellett kiszámíthatóak, sokszor plusz juttatások (13. és 14. havi fizetés, pótlékok) is járnak, valamint a munkavállalók társadalombiztosítási ellátásban is részesülnek. A szállás sok esetben biztosított, és minimális költséggel jár, ami nagyban megkönnyíti a spórolást.

Ugyanakkor hátrányai is vannak a kinti munkának. A többműszakos beosztás, a fizikai terhelés és a nyelvtudás hiánya komoly kihívást jelenthet. A családtól való távollét sem elhanyagolható szempont, különösen az ünnepi időszakban, amikor sokan éppen a karácsonyi szezonban vállalnak munkát Ausztriában. Ráadásul az osztrák árak magasabbak, mint Magyarországon, így aki nem ügyel a költekezésre, könnyen el is költheti a megkeresett pénzt. Mindezek ellenére a mérleg nyelve legtöbbször a pozitívumok felé billen: aki fegyelmezetten gazdálkodik, annak egy téli szezon alatt is komoly megtakarítás gyűlhet össze.