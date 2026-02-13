2026. február 13. péntek Ella, Linda
New York, 2024. május 31.Donald Trump volt amerikai elnök távozik a manhattani büntetõbíróságról a perében hozott ítélet kihirdetése napján, 2024. május 30-án. Az esküdtszék mind a 34 vádpontban bûnösnek találta Donald Trumpot az e
Világ

Kitűzték a dátumot: ekkor kell bíróságra mennie Donald Trumpnak - sok dolog forog kockán

Pénzcentrum
2026. február 13. 13:15

Donald Trump és a BBC közötti többmilliárd dolláros rágalmazási per tárgyalását 2027 februárjára tűzték ki, miután a floridai bíróság elutasította a BBC halasztási kérelmét - számolt be róla maga a BBC.

Az amerikai elnök a BBC ellen indított pert még tavaly novemberben, mert egy Panorama című műsorban két beszédrészletét úgy vágták össze, mintha közvetlenül arra buzdította volna támogatóit, hogy 2021. január 6-án rohamozzák meg a Capitoliumot.

A kéthetes tárgyalást Miamiban tartják majd. A BBC közleményben jelezte, hogy védekezni fog az ügyben, de további kommentárt nem kíván fűzni a folyamatban lévő jogi eljáráshoz.

A médiatársaság 2026. március 17-ig nyújthatja be a per elutasítására vonatkozó indítványát. Bár a BBC korábban bocsánatot kért Trumptól a vitatott szerkesztés miatt, elutasította a kártérítési követeléseket, és nem ért egyet azzal, hogy rágalmazás történt volna.

Trump jogi képviselői szerint a beszéd összevágása "hamis és rágalmazó" volt, ezért kártérítést követelnek. A BBC várhatóan arra hivatkozik majd, hogy a floridai bíróságnak nincs illetékessége az ügyben, a helyszín nem megfelelő, és Trump nem támasztott megalapozott követelést.

A bíróság szerdán elutasította a BBC azon kérelmét, hogy halasszák el a bizonyítékok feltárásának folyamatát, többek között arra hivatkozva, hogy a kérelem "idő előtti" volt.
#per #külföld #bíróság #ítélet #világ #jog #usa #média #donald trump #politika #BBC

