Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Nem áll le Donald Trump: ennek a mondásának súlyos következménye lehet, ráadásul épp egy katonai támaszponton van
"A lehető legjobb dolog lenne" egy rendszerváltás Iránban - jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök az észak-karolinai Fort Bragg támaszponton tett látogatásán követően.
Trump az 1979-es iráni iszlám forradalom nyomán hatalomra került vezetőkre kitérve leszögezte: "47 éve csak beszélnek és beszélnek, miközben rengeteg emberélet odaveszett (...) Régóta folyik már ez". Bár az elnök nem nevezett meg senkit, akit szívesen látna egy új iráni vezetésben, hozzátette, "lennének olyanok, akik készen állnak átvenni (a kormányzást) egy esetleges politikai változás esetén".
Hangsúlyozta továbbá, hogy "hatalmas erők" lesznek nemsokára a Közel-Keleten. Mindeközben a Pentagon újabb, immár egy második repülőgép-anyahajót is a térségbe küldött. Ezzel kapcsolatban Trump azt mondta, amennyiben nem születik megállapodás Teheránnal, "szükség lesz rá".
"És ha szükség lenne rá, legyen csak ott" - jelentette ki. Az Egyesült Államok azt szeretné, ha az Iránnal a síita állam nukleáris programjáról tartandó megbeszéléseken az iráni rakétaprogram is terítékre kerülne. Teherán azt hangoztatja, hajlandó egyeztetni a nukleáris program korlátozásáról az őt sújtó szankciók feloldásáért cserébe, azonban kizárta, hogy az ügyet összekössék a rakétafejlesztésekkel.
Trump korábban azt közölte, kész csapást mérni Iránra, ha a tárgyalások zsákutcába jutnak, válaszul pedig Irán megtorlást ígért. Az Egyesült Államok tavaly nyáron már csapásokat mért több iráni nukleáris létesítményre, amely helyén Trump pénteki közlése szerint csupán "por maradt". Hozzátette, hogy egy esetleges újabb amerikai műveletnek az ilyen jellegű csapások éppen ezért csak kis részét képeznék, ám hozzátette: "azért még lecsapnánk arra, ami maradt".
Donald Trump megerősítette, hogy áprilisban Kínába utazik, de ez a bejelentés sem volt botrányoktól mentes.
Nem a látványos, becsapódáskor megsemmisülő FPV-kamikaze drónok jelentik a legnagyobb veszélyt az ukrajnai fronton, hanem a többször bevethető, nagy teherbírású bombavető drónok.
Miközben a frontokon alig mozdulnak a határvonalak, Oroszország helyzete látványosan romlik a háttérben.
A bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben kell végrehajtani. A döntés jogerős.
Ha a globális felmelegedés folytatódik, olyan éghajlati billenési pontokat érhetünk el, amelyek láncreakciószerűen újabb billenési pontokat és visszacsatolási hurkokat indíthatnak el.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – erre utaló jeleket talált a dél-koreai hírszerzés.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene".
Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat.
