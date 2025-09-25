A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban.
Visszamenőlegesen írtak át egy támogatást: rengeteg pénztől eshetnek el az érintett magyarok
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását – számol be róla a Telex.
Hazánkban a halászati fejlesztések az egyéb agrárprogramoktól teljesen külön zajlanak, azonban nem kiemeltként, hanem másodlagosként kezelik. Ezért fontos, hogy a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) keretében forrás nyílt a haltenyésztők számára, ám kiírás után olyan változás, részben szigorítás érkezett, amely a társadalmi egyeztetés során nem merült fel, és sokakat megfoszthat a forrásszerzés esélyétől.
A Telex úgy értesült, hogy a korábbi pályázati körökben jellemzőbb volt, hogy nagyobb összegeket lehetett kérni, de ezen a téren voltak visszalépések. A friss programban 400 millió forintra csökkentették az egy pályázó által igényelhető összeget.
A pályázaton tógazdaságok és intenzív termelők is indulhatnak, ahogy meglevő üzem fejlesztésére és új létesítésére is lehetett pályázni. Az eredeti kiírással ellentétben azonban már nem csak az érintett cég által beadott építési engedély iránti a kérelmet kell igazolni, hanem már rendelkeznie kell a jogerős engedéllyel. A Telex értesülései szerint sokan hiába adtak be korábban érvényes pályázatot, most akár hat hónapot kell erre várni, így pedig lemaradhatnak a támogatásról.
Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója szerint a pályázati időszak hossza (2027 decemberéig vagy a keret kimerülésééig tart) megfelelő időkeretet biztosít a pályázóknak az engedélyek beszerzésére, ráadásul arra számít, hogy a keretösszeg a teljes időszak alatt elérhető marad, azaz az engedélyek és a pályázatok későbbi beadása nem jelent hátrányt.
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő holnap.
Az Európai Unió stratégiai autonómiára törekvése jelentős gazdasági fellendülést hozhat a következő években.
Szerdán leállt a szemétszállítás Budapesten, miután a hulladékszállítók nem kezdték meg a munkát a főváros három telephelyén.
Donald Trump szeretné meggyőzni Magyarországot az orosz gázvásárlás leállításáról. Szijjártó Péter úgy reagált: földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot nem tudjuk megváltoztatni.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Majdnem egy forinttal ér kevesebbet a magyar deviza az euróhoz képest, mint reggel, de gyengült a frankkal és a dollárral szemben is.
Az OECD legfrissebb jelentése szerint a világgazdaság növekedése lassulni fog a következő években, elsősorban a növekvő kereskedelmi akadályok és a geopolitikai bizonytalanságok miatt
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 második szekciója három gazdasági húzóágazatot állított fókuszba.
A Másfélfok portál friss elemzése szerint Európa energiarendszerében a földgáz szerepe fokozatosan háttérbe szorul, és a trend egyre inkább visszafordíthatatlannak tűnik.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről:
Ma ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely hónapok óta változatlanul hagyja az irányadó rátákat.
Szigorú büntetésre számíthat, aki engedély nélkül létesít kutat, miközben a mezőgazdasági célú kutak engedélyezési rendszere jelentős átalakuláson megy keresztül.
Patai Mihály: A magyar gazdaság három súlyos problémával küzd, nincs hozzáférésünk az uniós forrásokhoz, tartósan magas a költségvetési hiány, és a gazdaságpolitika szembemegy az uniós...
Kedd reggelre ismét gyengült a magyar fizetőeszköz a nemzetközi devizapiacon.
Milyen télre számíthatunk, és mennyire állunk készen a földgáz iránti igények biztonságos kielégítésére?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is