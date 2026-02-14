A Pénzcentrum 2026. február 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kína leghatalmasabb cégei éppen olyat csinálnak, amire mindenki felkapja a fejét: ha ezt tető alá hozzák, az nagyon kemény lesz
Kínai technológiai óriások új mesterséges intelligencia modelljei felveszik a versenyt az amerikai fejlesztésekkel a robotika és videógenerálás területén - állítja a CNBC.
Miközben az amerikai piacok az Anthropic és Altruist szoftverekre gyakorolt hatására figyelnek, a kínai technológiai óriások olyan új MI-modelleket mutattak be a héten, amelyek jelentős előrelépést jelentenek a robotika és videógenerálás területén.
Az Alibaba, a ByteDance, a Kuaishou mind olyan új MI-modelleket jelentettek be, amelyek bizonyítják, hogy a kínai cégek lépést tartanak amerikai versenytársaikkal. Ez azután történt, hogy a Google DeepMind vezetője, Demis Hassabis a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, a kínai MI-modellek csupán "hónapokkal" vannak lemaradva a nyugati versenytársaktól.
Az Alibaba DAMO Akadémiája bemutatta a RynnBrain nevű MI-modellt, amely arra készült, hogy segítse a robotokat a fizikai világ megértésében és a tárgyak azonosításában. Egy videós bemutatón az Alibaba egy csipeszkezű robotot mutatott be, amely képes volt megszámolni a narancsokat, felvenni és kosárba helyezni azokat, valamint tejet kivenni a hűtőből.
A ByteDance Seedance 2.0 nevű videógeneráló MI-modellje képes realisztikus videót létrehozni egyszerű szöveges utasítás alapján, de a felhasználók más videókat és képeket is felhasználhatnak az utasításokban. A CNBC által megtekintett, Seedance 2.0-val készült videók meglehetősen realisztikus képeket és videókat mutatnak, amelyeket teljes egészében MI generált.
Billy Boman, egy stockholmi kreatív reklámügynökség vezetője, aki MI-generált tartalmakat készít, használta a Seedance 2.0-t. Elmondása szerint az MI videógenerálás jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évben. "2023-ban nehéz volt valakit futva vagy sétálva ábrázolni. Most viszont már bármit meg tudok csinálni - nyilatkozta Boman a CNBC-nek.
Eközben a Kuaishou a múlt héten kiadta a Kling 3.0 videógeneráló modelljét, ami a ByteDance versenytársa. A modell jelentős fejlesztéseket tartalmaz a konzisztencia, a fotorealisztikus kimenet terén, valamint akár 15 másodperces videók készítésére és natív hangkeltésre is képes több nyelven, nyelvjárásban és akcentusban.
Az sem véletlen, hogy a Zhipu AI részvényei megugrották csütörtökön, miután kiadta a GLM-5 nyílt forráskódú nyelvi modellt, amely fejlett kódolási képességekkel rendelkezik. A vállalat szerint a modell megközelíti az Anthropic Claude Opus 4.5 teljesítményét a kódolási tesztekben, miközben felülmúlja a Google Gemini 3 Pro-t bizonyos teszteken.
Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.
Bejelentette a Microsoft: rengeteg Windows-tulaj kap ajándékot, igényelni se kell, automatikusan jár
A hat sebezhetőség közül három nyilvánosan is ismert volt, ami azt jelenti, hogy már létezhetnek hozzájuk kapcsolódó támadási módszerek az interneten.
Meglepő lépésre készül a Chat GPT: minden megváltozhat, amit eddig a mesterséges intelligenciáról tudtunk
A rendszer a beszélgetések témája, a korábbi csevegések és a felhasználó hirdetésekkel kapcsolatos interakciói alapján választja ki.
Jelentős újítással bővült a Digitális Állampolgár szolgáltatás: a felhasználók mostantól számítógépről vagy laptopról is elindíthatják a digitális aláírási folyamatot.
Egyre gyakoribbak a durva árvizek Magyarországon: meglepő felfedezést tettek magyar kutatók - ez lehet az oka
Miközben a folyók lassan, de kitartóan változnak, ugyanaz a mérnöki beavatkozás eltérő következményekkel járhat különböző medertípusokon.
A csalók egyre gyakrabban vetik be a mesterséges intelligenciát, hogy hitelesebbnek tűnjenek, ami megnehezíti az online átverések felismerését
Elképesztő dologra jöttek rá magyar kutatók: rengeteg ember egészsége lehet most veszélyben - ez az oka
A kutatók fontos különbséget azonosítottak a meleg és a hideg időjárás hatásmechanizmusa között.
A hatóság vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalta a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatta ki a 39 és 19 éves elkövetőket.
A kormány fontolóra vette, hogy teljesen megtiltsa a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak.
A hónap végére pedig akár tízezrek is elfolyhatnak a számlánkról úgy, hogy már azt sem tudjuk, pontosan mire fizetünk.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
Létezik Budapesten egy műhely, ahol még hisznek abban, hogy ami elromlott, azt érdemes megmenteni.
Teszten a legnagyobb márkák beépíthető sütői: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
A teszteredmények azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak abban, hogy a sütők mennyire sütnek egyenletesen, vagy éppen mennyire megbízhatóan melegítenek.
A valós idejű, folyamatos hanginterakció olyan gördülékeny párbeszédet tesz lehetővé, amit szöveges formában nehéz elérni.
A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle.
Egyre élesebb vita zajlik arról, hogy be kellene-e tiltani a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.
Hatalmas pénzek átcsoportosításáról döntött Elon Musk: forradalmi lépés, vagy csak unatkozik a Tesla-vezér?
A SpaceX 2002-es alapítása óta az újrafelhasználható rakéták vezető gyártójává vált, és a NASA, valamint a Védelmi Minisztérium fő szerződéses partnere.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
