Megépülhet végre a ferihegyi gyorsvasút: de nem akárhogy!

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendelettervezetet, amely koncessziós formában tenné lehetővé a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati Pályaudvar közötti gyorsvasút megépítését és üzemeltetését.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter június elején jelentette be a kabinet döntését a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsvasút létrehozásáról, valamint egy új áruforgalmi repülőtér fejlesztéséről. A miniszter tájékoztatása szerint a beruházás értéke megközelítőleg 1 milliárd euró, és a tervek alapján nem új nyomvonalat építenének, hanem a meglévő vasúti szárnyvonalakhoz csatlakoztatnák a reptéri összeköttetést.

A most közzétett jogszabálytervezet tartalmi összefoglalója hangsúlyozza, hogy a Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása - írja a Portfolio.

A tervezet értelmében a nemzetgazdasági miniszter koncessziókért felelős hatásköre kibővülne: az állam kizárólagos tulajdonában lévő, országos jelentőségű vasútvonalak és az ezekhez kapcsolódó hálózati infrastruktúra létrehozása és működtetése is a feladatkörébe tartozna.

A dokumentum kiemeli, hogy a repülőtér és a vasúti összeköttetés fejlesztése stratégiai fontosságú Magyarország gazdasága, versenyképessége, turizmusa és közlekedési rendszere szempontjából.

A rendelet az elfogadását követő napon lépne hatályba.

