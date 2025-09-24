Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs foglalási adatok szerint. A
Megépülhet végre a ferihegyi gyorsvasút: de nem akárhogy!
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendelettervezetet, amely koncessziós formában tenné lehetővé a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati Pályaudvar közötti gyorsvasút megépítését és üzemeltetését.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter június elején jelentette be a kabinet döntését a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsvasút létrehozásáról, valamint egy új áruforgalmi repülőtér fejlesztéséről. A miniszter tájékoztatása szerint a beruházás értéke megközelítőleg 1 milliárd euró, és a tervek alapján nem új nyomvonalat építenének, hanem a meglévő vasúti szárnyvonalakhoz csatlakoztatnák a reptéri összeköttetést.
A most közzétett jogszabálytervezet tartalmi összefoglalója hangsúlyozza, hogy a Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása - írja a Portfolio.
A tervezet értelmében a nemzetgazdasági miniszter koncessziókért felelős hatásköre kibővülne: az állam kizárólagos tulajdonában lévő, országos jelentőségű vasútvonalak és az ezekhez kapcsolódó hálózati infrastruktúra létrehozása és működtetése is a feladatkörébe tartozna.
A dokumentum kiemeli, hogy a repülőtér és a vasúti összeköttetés fejlesztése stratégiai fontosságú Magyarország gazdasága, versenyképessége, turizmusa és közlekedési rendszere szempontjából.
A rendelet az elfogadását követő napon lépne hatályba.
Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
