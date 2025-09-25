Érik a fordulat Magyarországon: nem jók a kilátások, megugorhat a benzin ára

Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték kapacitásáról. A magyar olajvállalat szerint a vezeték nem képes ellátni a magyar és szlovák igényeket, míg a horvát fél ennek ellenkezőjét állítja. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással lehet a hazai üzemanyagárakra - számolt be a Portfolio.

A Mol és a horvát Janaf közötti feszültség újabb szintre lépett, miután a magyar olajvállalat kedden bejelentette: a közös tesztek eredményei alapján az Adria vezeték jelenlegi formájában alkalmatlan Magyarország és Szlovákia teljes olajszükségletének biztosítására. A Mol közlése szerint a közelmúltban végzett vizsgálatok során a vezeték egyszer sem tudott 1-2 óránál hosszabb ideig megfelelő kapacitással működni.

A horvát fél azonban határozottan cáfolja ezeket az állításokat. Egy szeptember 15-én megjelent interjúban a Janaf képviselői kijelentették, hogy vállalatuk "teljes mértékben, technikailag és szervezetileg is felkészült arra, hogy biztosítsa a Mol közép-európai finomítóinak éves nyersolaj-szükségletét". A tegnapi fejleményekre reagálva pedig egyértelműen visszautasították a magyar vállalat állításait: "Határozottan cáfoljuk azt a vádat, miszerint társaságunk ne tudná biztosítani a Mol csoport két közép-európai finomítójának éves kőolajszükségletét."

Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője szerint a vita már túlmutat a technikai kérdéseken és egyre inkább politikai dimenzióba helyeződik. A szakértő rámutatott, hogy "amíg nincs politikai megegyezés és hosszú távú, legalább tíz évre szóló szerződés a felek között, addig a szükséges fejlesztések nem fognak elindulni."

A jelenlegi helyzet bizonytalanságát jól mutatja, hogy 2025-re csupán egyéves megállapodás született a horvát Janaffal, amely mindössze 2,1 millió tonna nyersolaj szállítását biztosítja az Adria-vezetéken keresztül Pozsonyba és Százhalombattára. Ez jelentősen elmarad a Mol éves 11,5-12,3 millió tonna közötti olajfogyasztásától.

Pletser arra is felhívta a figyelmet, hogy "az orosz olajimport fenntartásából származó gazdasági előnyök egyre csökkennek, miközben a kockázatok folyamatosan nőnek". A szakértő szerint az ellátási problémák rendezésének hiánya literenként 20-40 forintos drágulást okozhat a hazai üzemanyagárakban, méghozzá legalább másfél-két éves időtávon.