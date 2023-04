Magyarok tömegeit keresik külföldi melóra: milliós a fizetés, nyelvtudás sem kell

Hiába a béremelések, a hazai infláció hatására jelentősen csökkentek a reálkeresetek Magyarországon. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatására tovább emelkedhet azon magyar munkavállalók aránya, akik jobb fizetés reményében egy idegen országban vállalnak munkát. A legtöbb külföldi munkára természetesen idegen-nyelvismeretre is szükség van, ám sok olyan álláshirdetésre lehet bukkani a neten, melyekre nyelvtudás nélkül is tárt karokkal várják a dolgozókat. A többnyire nehéz fizikai munkakörbe tartozó pozíciók esetében a szakmai tapasztalat a döntő szempont, a jó munkaerőt pedig akár milliós fizetéssel is honorálják.

A koronavírus idején évek óta először csökkent a külföldön dolgozó magyarok száma, ám 2022-től ismét növekvő tendencia vette kezdetét. A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok létszáma ismét a Covid előtti 100 ezer főhöz közelít. A 99 800 fős létszám az egy évvel korábbi adathoz képest 13 ezer fős növekedést jelent. Ha ehhez hozzávesszük, hogy november óta Magyarországon a legmagasabb az infláció, a fizetések pedig egy év alatt több mint 19 százalékot vesztettek a reálértékükből, akkor az sem elképzelhetetlen, hogy a tömeges elvándorlás (legyen az végleges vagy ideiglenes) a közeljövőben még nagyobb fokozatba kapcsol.

A külföldi munkavállalás egyik sokat hangoztatott alappilére a megbízható idegen nyelvtudás, mely nélkül sokak szerint nem is érdemes belevágni egy ilyen projektbe. A magyarok nagy része az angol és német tudását hasznosítja külföldön, de egyre nagyobb arányban mennek eddig kevésbé felkapott célországokba is dolgozni (pl. Horvátország). A diplomás munkakörökben a nyelvismeret minimum elvárássá vált, ezért cserébe viszont akár álomfizetésért is elhelyezkedhetünk. De mi a helyzet azokkal a munkavállalókkal, akik nem beszélnek egyetlen idegen nyelvet sem, de hajlandóak lennének magasabb fizetésért külföldre utazni.

A kérdés azért is érdekes, mert kis hazánkban ők vannak többen. Egy, az Eurostat által készített felmérés szerint a 25-64 éves közti magyar lakosság mindössze 42,4 százaléka beszél más nyelven is a saját anyanyelvén kívül. Ezzel a magyar lakosság már így is jócskán elmarad a 60 százalékos EU-s átlagtól, de, ha azt vesszük alapul, hogy a nyilatkozók közül hányan ítélik megbízhatónak a nyelvtudásukat, még ennél is alacsonyabb, 20 százalékos értéket kapunk. Adja magát tehát a kérdés: Vajon az idegen nyelvet nem beszélő munkavállalóknak van -e esélyük arra, hogy a magyar átlagbérhez (mely februárban bruttó 531 200 forint) képest versenyképesebb fizetésért dolgozzanak külföldön?

Rövid keresést követően világossá válik, hogy számos állásközvetítő portálon és Facebook csoportokban is előszeretettel hirdetik azokat a külföldi munkákat, melyekhez nincs szükség idegen nyelv ismeretére. Azért azt az elején érdemes leszögezni, hogy a nyelvtudás mindenhol előnynek számít és ezt a legtöbb munkáltató nem is rest feltüntetni az álláshirdetés leírásában. Mi igyekeztünk olyan állásokat találni, melyek betöltéséhez nem kell tudni az fogadó ország nyelvét, de a felsorolásban azért bemutatunk néhány olyan opciót is, ahol pusztán csak nagyon könnyen abszolválható alapozó (A1-A2) nyelvismeretre van szükség.

Cégtől függően, nettó hatszázezer forint körüli összegért két portálon is találtunk konyhai kisegítő pozíciót, minden esetben Ausztriában és Németországban. A fizetés mellé szállás és ellátás is jár, igaz ennek részleteiről sehol sem szolgáltattak bőkezű információt. Habár az idegen nyelv ismerete ennek a pozíciónak a betöltéséhez nem feltétel, viszont a munka során már elvárják, hogy az ember aktívan fejlessze a tudását. Mindez mondjuk nem egy teljesíthetetlen kihívás, a külföldön való tartózkodás során így is, úgy is felszed valamennyi nyelvtudást az ember.

Egy kicsit több fizetésért hirdettek meg Hollandia több városában is csomagoló pozíciót. Ezek esetében a nettó havi bér 666 ezer és 703 ezer forint között mozog. A nyelvtudás ez esetben sem elvárás, viszont a jó állóképesség annál inkább. Mindez egyébként az általunk talált legtöbb munkalehetőségre is igaz. Túlnyomó részük a nehéz fizikai munkák közül kerül ki, ebből kifolyólag pedig lényegesen több a - jó fizikumú - férfiaknak meghirdetett pozíció.

Szintén havi nettó 666 ezer forinttól hirdetnek raktári betanított munkatársat Hollandiában és Németországban, ahol az egyik legfontosabb fegyvertény a jó egészségügyi és fizikai állapot, illetve a B kategóriás jogosítvány és saját gépkocsi megléte. Ezért cserébe viszont egészen 1 millió forint fölé is emelkedhet a nettó bér, ráadásul túlóra pénz is jár. Németországban céges szállást nyomott áron (78 ezer forintért) biztosítanak, és a munkavállaló munkahely, illetve szállás közti szállítását is vállalják.

Németországban és Ausztriában számos, további nehéz fizikai munkát találhatunk a termelési munkatárstól kezdve a betanított gépkezelőn át az összeszerelőig. A bruttó órabér mindenhol 13, gépkezelők esetében 14-15 euró körül alakul. Összességében nettó 830 ezer és 900 ezer forint körül mozognak a bérek, előleg igénylésére is van lehetőség és a szállást is biztosítja a munkáltató.

Nettó 851 ezer forintért asztalos álláshirdetésre is bukkantunk. Ennek betöltéséhez természetesen asztalosként szerzett szakmunkásbizonyítvány vagy korábbi tapasztalat szükséges, illetve saját autó megléte is fontos szempont a munkába járás miatt. Az idegen nyelvismeretre itt azért nincs szükség, mert a cégnél már vannak magyar nyelvű kollégák, akik tudnak segíteni az ügyintézés és a tanácsadás terén. A teljes bérből érdemes lefaragni a szállás árát, azt ugyanis ez esetben nem állja a munkáltató. A leírás szerint egy közeli panzióban havi 166 ezer forintért lehet szobát bérelni.

CNC gépkezelőként még ennél is magasabb fizetésekkel lehet találkozni Ausztriában és főként Németországban. A bérsáv itt 888 ezer és 962 ezer forint között található, ezt pedig műszakpótlékkal, túlóralehetőséggel, ingyenes szállással, az első kiutazás költségeinek megtérítésével, munkaruha biztosításával egészítik ki. Nyelvtudást nem várnak el, viszont a CNC marógépek vagy esztergagépek kezelésében szerzett tapasztalat elengedhetetlen.

A szerkezetlakatos az első munkakör, mellyel már átlépjük a bűvös nettó 1 millió forintos határt. A szakvégzettség és a szakmában szerezett több éves tapasztalat itt is minimum elvárás, viszont nyelvismeretre ezúttal sincs szükség. Az ingyenes szállás, az első kiutazás megtérítése, a túlórapénz és a teljes körű ügyintézés itt is garantált. Ez utóbbi szintén azért lehetséges, mert már foglalkoztat magyar munkatársat a fogadó cég.

Szintén az egy milliós határ körül mozog a víz-gáz-fűtésszerelő/csővezeték építő-előkészítő és hegesztő. Itt a nettó minimum 962 ezer forinttól indul és 1 110 000 forintnál áll meg, ehhez pedig túlórapótlék is jár. A kiutazásban itt is tudnak segíteni, több helyen pedig szállást is (többnyire szobát vagy apartmant) biztosít a munkáltató.

Az egyik legnagyobb szórást a szakácsok körében találtuk, itt ugyanis a kezdőfizetés nettó 555 ezer forinttól egészen 925 ezer forintig terjed, de ritka esetekben még ennél magasabb összeget is ki lehet fogni. A munka többnyire hollandiai és ausztriai szállodákban, éttermekben, síparadicsomokban és tengerparti üdülőkben történik. A legtöbb esetben szükség van legalább társalgási szintű nyelvtudásra, de mi több olyan pozícióra is rábukkantunk, melynél az idegennyelv-ismeret csak opcionálisan volt feltüntetve. Az elvárás szerint ilyenkor legalább a gasztronómiai fogalmak terén képben kell lennünk az adott ország nyelvével. A munkához ingyenes ebéd és ital is jár, néhány esetben nyaraláspénzt is biztosítanak, a legtöbb esetben pedig a szállás is ingyenes vagy egy bizonyos összegig fedezik. A fizetés teljesítményalapon és az eltöltött idő függvényében növekedhet.

Mire érdemes figyelni?

A külföldi munkavállalás megkezdése előtt fontos, hogy körültekintőek legyünk és minden fontos információhoz hozzájussunk, ezzel is minimalizálva a későbbi félreértések vagy akár visszaélések lehetőségét. Kormányrendelet rögzíti, hogy a munkaközvetítőnek kötelezően tájékoztatnia kell a munkavállalót a felajánlott munkakör főbb sajátosságairól, így különösen a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről, munkaidő-beosztásról, illetve várható kereseti lehetőségről. Külföldi munkavállalásra irányuló közvetítés esetén, a munkát keresőt a közvetítést megelőzően, írásban tájékoztatni kell a fogadó ország jogszabályairól is, különösen a foglalkoztatással, a külföldiek munkavállalásával, az idegenrendészettel kapcsolatos szabályokról.

Fontos az is, hogy csak megbízható munkaközvetítőn keresztül jelentkezzünk, mivel az utóbbi években többször is volt már példa csalásokra. Érdemes kerülni azokat a közvetítő cégeket, akik már az elején pénzt követelnek az ügyfelektől, kormányrendelet rögzíti ugyanis, hogy a magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel.

Felsorolásunkban számos olyan állást is megvizsgáltunk, ahol veszélyesek is lehetnek a munkakörülmények. Ilyenkor ragaszkodni kell ahhoz, hogy előre garanciát kapjunk a megfelelő munkavédelmi körülményekre. Végezetül fontos kiemelni: habár a fenti munkákhoz nem elvárás az idegen nyelvtudás, az alapozó szint (A1-A2) megléte mindenképp sokat segíthet mind az álláskeresés, mind a munkavállalás folyamán. Érdemes egy ilyen projekt előtt erre is időt szánni, hiszen mindössze 150-200 óra tanulással olyan szintre juthatunk, mellyel már magabiztosabban vághatunk bele a külföldi munka világába.