Sorra lázadoznak a magyar melósok: ez már tarthatatlan, jön a tömeges felmondás 2026-ban?

A fizikai munkát végzők több mint fele nyitott a munkahelyváltásra, ami a jövő évi minimálbér-emelés és az új gyárak indulása miatt élénkülő toborzási piacot eredményezhet - írta meg a G7.

A Gi Group munkaerő-közvetítő és -kölcsönző friss kutatása alapján a kékgalléros dolgozók 52 százaléka aktívan fontolgatja a munkahelyváltást, további 42 százalékuk pedig, bár nem keres állást, egy kedvező ajánlat esetén váltana. Mindössze 6 százalékuk elégedett annyira jelenlegi pozíciójával, hogy elutasítana minden megkeresést.

A magas váltási hajlandóság összhangban van a Trenkwalder októberi felmérésével, amely szerint a magyar munkavállalók 55 százaléka elégedetlen jelenlegi fizetésével, ami 6 százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az idei év jelentős létszámleépítési hullámot hozott a hazai gyárakban, amit az Opten adatai alapján a HRportal is dokumentált. A Trenkwalder kutatása szerint az alkalmazottak 65 százaléka érzékeli úgy, hogy beszűkültek elhelyezkedési lehetőségei a tavalyi évhez viszonyítva.

A helyzet azonban változhat 2024-ben, amikor olyan jelentős gyárak, mint a BMW, a BYD vagy a CATL fokozatosan megkezdik és felfuttatják termelésüket. A Gi Group előrejelzése szerint a magas váltási hajlandóság, az emelkedő minimálbér és garantált bérminimum, valamint a növekvő munkaerő-kereslet együttesen a kékgalléros toborzás élénküléséhez vezethet.

A fizikai dolgozók elsősorban magasabb fizetés reményében váltanának munkahelyet. Jelenleg a képzetlen kékgallérosok bruttó 350-400 ezer forintot keresnek, a tapasztaltabbak 500-600 ezer forint közötti bérre számíthatnak, míg a képzett és tapasztalt szakemberek bizonyos szakmákban már elérték a bruttó egymillió forintos fizetési határt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A minimálbér emelése általában az alacsonyabb fizetési kategóriákat emeli, de a munkaadóknak ügyelniük kell arra, hogy a fizetési sávok ne csússzanak össze. Ezért az emelés a közepes fizetésekre is hatással van, amelyeket szintén növelni kell a munkaerő megtartása vagy sikeres toborzás érdekében.

A Trenkwalder október végi adatai szerint a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2260 forint volt, ami 8,1 százalékos emelkedést jelent éves szinten. Ez a növekedés azonban láthatóan nem volt elegendő az elégedettség növeléséhez, amiben szerepet játszhatott az is, hogy tavasszal az MNB szerint a lakosság 30 százalék feletti inflációt érzékelt, és a GKI szeptemberi felmérése alapján még mindig körülbelül ötszörös volt a különbség a valódi és az érzékelt infláció között.

A Pénzcentrum boldogságkutatása 2025-ben

Te is elégedetlen vagy a fizetéseddel, anyagi körülményeiddel? Miben lehetne jobb? Összességében boldog vagy? Töltsd ki a Pénzcentrum 2025-ös Boldogságkutatását, segítsd a munkánkat!