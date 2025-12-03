2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Szénégető munkásember piszkos kézzel.
HRCENTRUM

Sorra lázadoznak a magyar melósok: ez már tarthatatlan, jön a tömeges felmondás 2026-ban?

G7
2025. december 3. 15:01

A fizikai munkát végzők több mint fele nyitott a munkahelyváltásra, ami a jövő évi minimálbér-emelés és az új gyárak indulása miatt élénkülő toborzási piacot eredményezhet - írta meg a G7.

A Gi Group munkaerő-közvetítő és -kölcsönző friss kutatása alapján a kékgalléros dolgozók 52 százaléka aktívan fontolgatja a munkahelyváltást, további 42 százalékuk pedig, bár nem keres állást, egy kedvező ajánlat esetén váltana. Mindössze 6 százalékuk elégedett annyira jelenlegi pozíciójával, hogy elutasítana minden megkeresést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magas váltási hajlandóság összhangban van a Trenkwalder októberi felmérésével, amely szerint a magyar munkavállalók 55 százaléka elégedetlen jelenlegi fizetésével, ami 6 százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az idei év jelentős létszámleépítési hullámot hozott a hazai gyárakban, amit az Opten adatai alapján a HRportal is dokumentált. A Trenkwalder kutatása szerint az alkalmazottak 65 százaléka érzékeli úgy, hogy beszűkültek elhelyezkedési lehetőségei a tavalyi évhez viszonyítva.

Kapcsolódó cikkeink:

A helyzet azonban változhat 2024-ben, amikor olyan jelentős gyárak, mint a BMW, a BYD vagy a CATL fokozatosan megkezdik és felfuttatják termelésüket. A Gi Group előrejelzése szerint a magas váltási hajlandóság, az emelkedő minimálbér és garantált bérminimum, valamint a növekvő munkaerő-kereslet együttesen a kékgalléros toborzás élénküléséhez vezethet.

A fizikai dolgozók elsősorban magasabb fizetés reményében váltanának munkahelyet. Jelenleg a képzetlen kékgallérosok bruttó 350-400 ezer forintot keresnek, a tapasztaltabbak 500-600 ezer forint közötti bérre számíthatnak, míg a képzett és tapasztalt szakemberek bizonyos szakmákban már elérték a bruttó egymillió forintos fizetési határt.

A minimálbér emelése általában az alacsonyabb fizetési kategóriákat emeli, de a munkaadóknak ügyelniük kell arra, hogy a fizetési sávok ne csússzanak össze. Ezért az emelés a közepes fizetésekre is hatással van, amelyeket szintén növelni kell a munkaerő megtartása vagy sikeres toborzás érdekében.

A Trenkwalder október végi adatai szerint a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2260 forint volt, ami 8,1 százalékos emelkedést jelent éves szinten. Ez a növekedés azonban láthatóan nem volt elegendő az elégedettség növeléséhez, amiben szerepet játszhatott az is, hogy tavasszal az MNB szerint a lakosság 30 százalék feletti inflációt érzékelt, és a GKI szeptemberi felmérése alapján még mindig körülbelül ötszörös volt a különbség a valódi és az érzékelt infláció között.

Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #bér #minimálbér #béremelés #gyár #munka #infláció #kutatás #munkavállalók #munkaerőhiány #toborzás #munkahelyváltás #gyárak #BYD #catl

