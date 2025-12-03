Kiderült végre a pontos szám: ennyi vendégmunkás dolgozhat Magyarországon 2026-ban

A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát - írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

A tárca a közleményben hangsúlyozta: a kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást.

A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be. Az utóbbi időszakban több kormányzati intézkedés is történt, amelyek eredményeként csökkent a vendégmunkások száma hazánkban. A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg - tették hozzá.

Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni.

A tárca hangsúlyozza: külföldiek foglalkoztatására csak akkora létszámban kerülhet sor, amennyi a nemzetgazdaság szempontjából feltétlenül szükséges. A szabályozás eredményességét igazolja, hogy a 2024-ben meghatározott 65 ezres, majd 2025-ben 35 ezres kvóta segítségével elérték, hogy Magyarországon a legalacsonyabb (2,6 százalék) a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya a Visegrádi országok körében - olvasható az NGM közleményében.

címlapkép: Veres Nándor, MTI/MTVA