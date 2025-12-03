A 2025-ös iO Partners kutatás szerint a különböző korosztályok eltérő elvárásokkal tekintenek az irodai munkára.
Kiderült végre a pontos szám: ennyi vendégmunkás dolgozhat Magyarországon 2026-ban
A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát - írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.
A tárca a közleményben hangsúlyozta: a kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást.
A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be. Az utóbbi időszakban több kormányzati intézkedés is történt, amelyek eredményeként csökkent a vendégmunkások száma hazánkban. A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg - tették hozzá.
Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be.
A tárca hangsúlyozza: külföldiek foglalkoztatására csak akkora létszámban kerülhet sor, amennyi a nemzetgazdaság szempontjából feltétlenül szükséges. A szabályozás eredményességét igazolja, hogy a 2024-ben meghatározott 65 ezres, majd 2025-ben 35 ezres kvóta segítségével elérték, hogy Magyarországon a legalacsonyabb (2,6 százalék) a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya a Visegrádi országok körében - olvasható az NGM közleményében.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
címlapkép: Veres Nándor, MTI/MTVA
Az Eurostat legfrisebb felmérése azt mutatja, hogy az európai országok között jelentős különbségek vannak az alacsony munkaintenzitású háztartások arányában.
Vége az álmodozásnak a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán: minden eldőlt, erre készülhetnek a magyar dolgozók
A MASZSZ lényegesen jobb megállapodásért küzdött, de végül be kellett látni, a jelenlegi gazdasági helyzetben mindössze erre van lehetőség.
A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk.
Korlátozza és védi is az influenszereket a magyar jog: adott esetben kiszabhat rájuk pénzbírságot, sérelemdíjat, és extrém esetekben akár szabadságvesztés büntetést is kaphatnak.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
Egyre több magyar dönt a külföldi munkavállalás mellett – mutatjuk, mennyi a fizetés a magyarok által leginkább keresett pozíciókban.
Mit gondolunk valójában arról, ki mennyit ér a munkaerőpiacon? Vajon miért látjuk másként a különböző szakmák bérezését? Mutatjuk!
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége szerint a 2026-ra tervezett minimálbéremelés komoly bértorlódást és versenyképességi válságot hozhat.
Oroszország elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Ukrajnával a háború lezárásáról, és ehelyett nemzetközi szereplőkkel kíván egyeztetni
Akik szabadon dönthetnek arról, honnan dolgoznak, és támogató vezetést tapasztalnak, egyszerre teljesítenek jobban és elégedettebbek az életükkel.
A vezetők 87%-a fontosnak tartja a munkahelyi jóllétet, mégis alig ötödük építi be valóban a mindennapi működésbe.
Az energiaszektorban dolgozók májusban kiugróan magas, közel nettó 950 ezer forintos átlagkeresetet értek el, a jelenség mögött a bónuszkifizetés áll.
A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével – ezt vitatták meg szakértők a Pénzcentrum és a Prohuman közös konferenciáján.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója a mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR-világában.
A HR-vezetők szerint az AI és a bértranszparencia teljesen új pályára teszi a szakmát.
A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik.
A döntés mögött az áll, hogy a vállalat egyre több feladatot bíz mesterséges intelligenciára
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója bemutatta be a legfrissebb trendeket a...
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
A kutatás kiindulópontja egy meglepő megfigyelés: a lottónyertesek, bár hirtelen komoly vagyonhoz jutnak, nem vállalnak több gyereket, mint mások.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.