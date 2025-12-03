2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Ditró, 2020. február 3.Mahinda (b) és Plumal Srí Lanka-i vendégmunkások dolgoznak a Ditrói pékségben a székelyföldi Ditróban 2020. február 3-án. Elsõsorban nem a Srí Lanka-i vendégmunkások megjelenését kifogásolja a község lakoss�
HRCENTRUM

Kiderült végre a pontos szám: ennyi vendégmunkás dolgozhat Magyarországon 2026-ban

MTI
2025. december 3. 09:22

A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát - írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

A tárca a közleményben hangsúlyozta: a kormány számára változatlanul a magyar munkaerő az első, ezért mindent megtesz, hogy a betöltetlen álláshelyeket elsősorban hazai munkavállalókkal töltse fel, ezáltal is tovább növelve a foglalkoztatást. 

A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be. Az utóbbi időszakban több kormányzati intézkedés is történt, amelyek eredményeként csökkent a vendégmunkások száma hazánkban. A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg - tették hozzá.

Magyarországon a hazai munkavállalók védelme érdekében az egyik legszigorúbb vendégmunkás-szabályozás van érvényben: hazánkban csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be.

A tárca hangsúlyozza: külföldiek foglalkoztatására csak akkora létszámban kerülhet sor, amennyi a nemzetgazdaság szempontjából feltétlenül szükséges. A szabályozás eredményességét igazolja, hogy a 2024-ben meghatározott 65 ezres, majd 2025-ben 35 ezres kvóta segítségével elérték, hogy Magyarországon a legalacsonyabb (2,6 százalék) a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya a Visegrádi országok körében - olvasható az NGM közleményében.

címlapkép: Veres Nándor, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #NGM #foglalkoztatás #munkaerő #kvóta #munkavállalók #vendégmunkás #nemzetgazdasági minisztérium #vendégmunkások #2026

HR BLOGGER
legacykft  |  2025.11.25 17:44
Tényleg külön kell választanunk a munkát és a magánéletet?
Vajon miért érezzük azt olyan gyakran, hogy két külön világ között próbálunk lavírozni? Hogy a munka...
hrdoktor  |  2025.11.25 07:36
Mit egyen, ha gyomorfekélyben szenved?
Gyomorfekély esetén a gyomor védőnyálkahártyáján nyílt seb alakul ki. Milyen jelek utalnak erre, és...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
