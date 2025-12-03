2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Son Doing Accounts Together With His Senior Father at Home, Planning New Purchase. Family Budget and Finances. Man Helping Senior Neighbor With Paperwork
HRCENTRUM

Súlyos döntés előtt áll rengeteg magyar dolgozó: komoly pénzt bukhat, aki erről megfeledkezik

Pénzcentrum
2025. december 3. 12:33

Hamarosan sok magyarországi munkavállalónak kell döntenie arról, milyen béren kívüli juttatásokat szeretne igénybe venni jövőre. Egy felmérés szerint sokan nincsenek teljesen tisztában azzal, milyen béren kívüli juttatások érhetők el, illetve ezek hogyan is működnek pontosan, és ezért havonta akár több ezer forintot is elbukhatnak. A bank szerint fontos a kollégák pénzügyi tudatosságának fejlesztése, és ennek részeként segíteni kell a munkatársaknak eligazodni a béren kívüli juttatási csomagok között.

Azoknak a munkavállalóknak, akik szabadon dönthetnek béren kívüli juttatásaikról, minden évben (év végén vagy a következő év elején) nyilatkozni kell arról, hogy az adott munkáltatónál elérhető lehetőségek közül mit és milyen mértékben szeretnének igénybe venni a meghatározott keretösszegen belül, a céges szabályoknak megfelelően.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sokan ugyanakkor nincsenek teljesen tisztában azzal, milyen módon használhatják ki a lehetőségeiket, hogyan élhetnek a juttatásokkal, és miként hozhatnák ki ezekből a legtöbbet – derül ki az Erste megbízásából készült, Magyarország 18-64 éves népességét reprezentáló, 1159 fő válaszai alapján összeállt felméréséből. Pedig a pénzügyi tudatosság a juttatások esetében is rendkívül fontos, szemmel is jól látható összegek múlnak azon, hogy a számunkra legmegfelelőbb juttatásokat kihasználjuk és válasszuk.

A felmérés eredményei szerint a munkavállalók többsége (57 százalék) a SZÉP-kártyát tartja a legfontosabb béren kívüli juttatásnak. Ezt az extra szabadság (38 százalék), a munkába járás költségtérítése (34 százalék), és az otthoni munkavégzés lehetősége (26 százalék) követi.

A sor végén a sporteseményre adható belépőjegy és a közösségi autóhasználat végzett, előbbit a válaszadók három, utóbbit négy százaléka gondolta fontos elemnek. Némileg árnyalja a képet, ha azt nézzük meg, milyen arányban választanak a munkavállalók egy béren kívüli juttatást, amennyiben az valóban elérhető a munkahelyükön.

Kapcsolódó cikkeink:

A legtöbben a SZÉP-kártyát (76 százalék) és a munkába járás költségtérítését (61 százalék) veszik igénybe, viszont alig valamivel lemaradva, a harmadik helyen a home office-t találjuk (60 százalék), ami jól mutatja, mennyire fontossá vált az otthoni munkavégzés lehetősége azokban a szakmákban és munkahelyeken, ahol erre lehetőség van.

A kutatás alapján a munkavállalók juttatásokkal kapcsolatos tudatossága és ismeretei jelentős szórást mutatnak. A többség nem érzi magát teljesen tájékozottnak a kérdésben, és a legtöbben úgy gondolják, nem elég tudatosak, nem használják ki maximálisan a lehetőségeiket a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban. (A magukat teljesen tájékozottnak gondolók aránya 28 százalék, és csupán 19 százalék véli úgy, hogy nagyon tudatosan jár el a béren kívüli juttatások kihasználása során.) A felmérésben szereplő szabályismereti kérdések alapján az is jól látszik, hogy a munkavállalók jelentős része nincs tisztában a juttatások pontos feltételeivel és működésével.

Sokan nem tudják, mely juttatásokkal jár valódi adóelőny, az adómentes cafetéria elemeket ismerők aránya 20 százalék alatti, így nem optimalizálják a választásaikat. A felmérésben szereplők 41 százaléka például nem tudta, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztári hozzájárulás után 20 százalékos adókedvezményt lehet érvényesíteni, ami éves szinten akár 150 ezer forintot is jelenthet. Minden második foglalkoztatott (54 százalék) úgy gondolja, a SZÉP-kártya adómentes juttatás (valójában nem az), míg például az otthoni munkavégzés költségtérítésének adómentességéről csupán 17 százalék hallott, pedig ez azt jelenti, hogy utóbbi akár havonta több ezer forinttal is kedvezőbb lehet.

A különböző életkorú és élethelyzetű kollégák számára más-más béren kívüli juttatások lehetnek előnyösek, ezért egy jól kialakított juttatási rendszer a munkavállalók motiválása és hosszú távú elköteleződésük fenntartása mellett hozzájárul a pénzügyi egészségük kialakításához és megőrzéséhez is

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– mondta el Mihók Krisztina az Erste HR vezetője. 

Az Erste juttatási programjának részeként működő lojalitás programját is úgy állította össze, hogy az rugalmas, több elemében is szabadon variálható legyen. A pénzintézet az első „mérföldkőnél” egészségbiztosítással támogatja a munkavállalókat, ez minden további lépcsőnél 100-100 ezer forint értékű juttatással bővíthető a kollégák egyéni választása alapján, ami a kiteljesedésüket, jóllétüket szolgálja.

Mint azt a felmérés eredményei is mutatják, az extra szabadság a legfontosabb juttatások közé tartozik – ezért is építettük be az Erste lojalitás programjába. Idén a munkatársaink csaknem negyede, több mint 800 kollégánk már a negyedik „mérföldkőbe” lépett, ők így az idén már négy hét alkotói szabadságot tudnak igénybe venni

– tette hozzá Mihók Krisztina.

Itt a Pénzcentrum 2025-ös Boldogságkutatása!

Elégedett vagy az életeddel, az anyagi helyzeteddel? Boldog vagy, esetleg éppen ellenkezőleg? Töltsd ki a Pénzcentrum 2025-ös Boldogságkutatását, hogy képet kapjunk a magyarok hogylétéről!
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #adókedvezmény #cafetéria #szép kártya #felmérés #munkavállalók #pénzügyi tudatosság #erste bank #juttatások #béren kívüli juttatások #2026

