Orbán Viktor csütörtök reggeli bejelentése: itt vannak a pontos számok, ennyivel nőnek a bérek jövőre

A kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy hosszú tárgyalások után megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között: január 1-től a minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. A döntés mintegy 700 ezer család jövedelmét érinti, miközben egy 11 pontos adócsökkentési program révén 90 milliárd forinttal mérséklődnek a kis- és középvállalkozások terhei.

Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között: 2026. január 1-től a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. A döntés mintegy 700 ezer család jövedelmét érinti közvetlenül, és további könnyítést jelenthetnek a megemelt családi kedvezmények is.

A kormány a bérmegállapodáshoz egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, amelynek révén a kis- és középvállalkozások adóterhei összesen 90 milliárd forinttal csökkennek. A cél, hogy a béremelések mellett a vállalkozások is fenntartható módon tudják biztosítani a foglalkoztatást.