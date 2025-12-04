A magyarok mentális egészsége a legalacsonyabb Európában, és a kiégés terén is a sereghajtók között vagyunk - ez derült ki egy új kutatásból.
Orbán Viktor csütörtök reggeli bejelentése: itt vannak a pontos számok, ennyivel nőnek a bérek jövőre
A kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy hosszú tárgyalások után megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között: január 1-től a minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. A döntés mintegy 700 ezer család jövedelmét érinti, miközben egy 11 pontos adócsökkentési program révén 90 milliárd forinttal mérséklődnek a kis- és középvállalkozások terhei.
A kormány a bérmegállapodáshoz egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, amelynek révén a kis- és középvállalkozások adóterhei összesen 90 milliárd forinttal csökkennek. A cél, hogy a béremelések mellett a vállalkozások is fenntartható módon tudják biztosítani a foglalkoztatást.
A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát - írta a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Súlyos, ami kiderült a home office-ról: erről jobb, ha minden magyar dolgozó tud, borulhat a rendszer?
A 2025-ös iO Partners kutatás szerint a különböző korosztályok eltérő elvárásokkal tekintenek az irodai munkára.
Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek
Jövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó.
Komoly órabérrel vadásznak karácsonyi szezonmunkásokat: így is alig van ember, diákok, nyugdíjasok járhatnak jól
A hiányzó munkaerőt ezért egyre gyakrabban diákokkal és nyugdíjasokkal pótolják.
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint 2026-tól évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást vehetnek igénybe a közszférában dolgozók.
Az Eurostat legfrisebb felmérése azt mutatja, hogy az európai országok között jelentős különbségek vannak az alacsony munkaintenzitású háztartások arányában.
Vége az álmodozásnak a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán: minden eldőlt, erre készülhetnek a magyar dolgozók
A MASZSZ lényegesen jobb megállapodásért küzdött, de végül be kellett látni, a jelenlegi gazdasági helyzetben mindössze erre van lehetőség.
A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk.
Korlátozza és védi is az influenszereket a magyar jog: adott esetben kiszabhat rájuk pénzbírságot, sérelemdíjat, és extrém esetekben akár szabadságvesztés büntetést is kaphatnak.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
Egyre több magyar dönt a külföldi munkavállalás mellett – mutatjuk, mennyi a fizetés a magyarok által leginkább keresett pozíciókban.
Mit gondolunk valójában arról, ki mennyit ér a munkaerőpiacon? Vajon miért látjuk másként a különböző szakmák bérezését? Mutatjuk!
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége szerint a 2026-ra tervezett minimálbéremelés komoly bértorlódást és versenyképességi válságot hozhat.
Oroszország elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Ukrajnával a háború lezárásáról, és ehelyett nemzetközi szereplőkkel kíván egyeztetni
Akik szabadon dönthetnek arról, honnan dolgoznak, és támogató vezetést tapasztalnak, egyszerre teljesítenek jobban és elégedettebbek az életükkel.
A vezetők 87%-a fontosnak tartja a munkahelyi jóllétet, mégis alig ötödük építi be valóban a mindennapi működésbe.
Az energiaszektorban dolgozók májusban kiugróan magas, közel nettó 950 ezer forintos átlagkeresetet értek el, a jelenség mögött a bónuszkifizetés áll.
A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével – ezt vitatták meg szakértők a Pénzcentrum és a Prohuman közös konferenciáján.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója a mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR-világában.
