2025. december 4. csütörtök
5 °C Budapest
200 forintos érme a kézben, szürke háttérrel.
Orbán Viktor csütörtök reggeli bejelentése: itt vannak a pontos számok, ennyivel nőnek a bérek jövőre

Pénzcentrum
2025. december 4. 07:20

A kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy hosszú tárgyalások után megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között: január 1-től a minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. A döntés mintegy 700 ezer család jövedelmét érinti, miközben egy 11 pontos adócsökkentési program révén 90 milliárd forinttal mérséklődnek a kis- és középvállalkozások terhei.

Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között: 2026. január 1-től a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. A döntés mintegy 700 ezer család jövedelmét érinti közvetlenül, és további könnyítést jelenthetnek a megemelt családi kedvezmények is.

A kormány a bérmegállapodáshoz egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, amelynek révén a kis- és középvállalkozások adóterhei összesen 90 milliárd forinttal csökkennek. A cél, hogy a béremelések mellett a vállalkozások is fenntartható módon tudják biztosítani a foglalkoztatást.
Címlapkép: Getty Images
07:20
07:04
06:22
05:15
04:02
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2025.12.03 14:08
Hogyan maradjunk hatékonyak az év végi hajtásban?
Az év végi időszak gyakran jár a szokásosnál nagyobb munkahelyi terheléssel. Ha azonban sikerül jól...
legacykft  |  2025.11.25 17:46
Tényleg külön kell választanunk a munkát és a magánéletet?
Vajon miért érezzük azt olyan gyakran, hogy két külön világ között próbálunk lavírozni? Hogy a munka...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
