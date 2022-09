Leesik az állad: 800 ezres fizuval kecsegtetik a magyarokat Ausztriában, ezt kell csinálni érte

800 ezer bruttó, változatos feladatok és nincs is heti negyven óra. Az nem baj, ha ismerjük a sajtokat.

Újabb hirdetésre bukkantunk, ahol több százezres, egész pontosan bruttó 2145 eurós fizetéssel csábítják külföldre dolgozni a kalandvágyó magyarokat. Egy ausztriai sajtgyár kínál ekkora összeget hetente 38,5 óra munkáért: ez az összeg átszámolva 867 518 magyar forintnak felel meg.

A munkaköri leírásban közlik, hogy Stájerországban, egész pontosan Stainach-Pürgg településen kell a munkát végezni. Kifejtik, mit várnak a leendő munkavállalóktól: részt kell venni a sajtgyártásban (sajtforgatás, kenés, csomagolást írnak itt), takartani is kell, valamint üzemeltetni a termelő létesítményeket, illetve véletlenszerűen tesztelni is a kész termékeket. Elvárják továbbá, hogy a jelölt hajlandó legyen 2, de akár 3 műszakban is dolgozni, legyen tisztában a higiénia alapvető követelményeivel, valamint hogy jó csapatjátékos legyen - ezt egy gyárban érteni is lehet.

De ha ezeknek a feltételeknek mind megfelelünk, a munkaadó sok jóval kecsegtet: mint írják, biztosítanak dolgozói parkolóhelyet, egészségügyi ellátást és más természetbeni juttatásokat is. Aki tehát kedvet kapott, hogy külföldi munkavállalását itt kezdje meg, ennél a cégnél talán bátran neki fog állni.